Grayscale, HYPE ETF için yeni başvurusunu yaptı staking seçeneği öne çıktı

Kripto varlık yönetim şirketi Grayscale, 11 Mayıs 2026’da Hyperliquid’in yerel tokenı HYPE’a endeksli spot ETF başvurusunun ikinci versiyonunu ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sundu. Şirketin güncellediği başvuru metni, HYPE temelli ETF rekabetinin hızlandığı ve kurumsal yatırımcıların bu varlığa ilgisinin arttığı bir döneme işaret ediyor.

ETF’de staking seçeneği ve yeni detaylar

Başvurudaki en dikkat çeken değişiklik, ETF yapısında staking gelirine dair yeni bir bölümün eklenmesi oldu. Grayscale, ABD’de düzenleyici kurum yeşil ışık yakarsa, fonun elinde tuttuğu HYPE tokenlardan staking yoluyla ilave getiri elde edebileceğini belirtiyor. Şirket ayrıca ürünün ilerleyen süreçte “Grayscale Hyperliquid Staking ETF” olarak adlandırılabileceğini, bu yapının gündeme gelebileceğini aktardı.

Yeni ETF, yatırımcılara HYPE tokena doğrudan sahip olmadan maruz kalma şansı sunacak şekilde tasarlanıyor. Yani yatırımcılar, aracı olmaksızın fonun içindeki gerçek HYPE varlıkları üzerinden getiriden faydalanabilecek. Bu yapı, temel hatlarıyla Ethereum ve Bitcoin spot ETF’lerinin takip ettiği modele benzetiliyor.

Kurumsal rekabette Hyperliquid atağı

Grayscale, kripto portföylerinin çeşitlenmesini isteyen büyük yatırımcılar için HYPE’a endeksli fonun önemli bir adım olduğunu düşünüyor. Hyperliquid ise merkeziyetsiz türev platformundan, büyük kurumsal yatırımcıların ilgisini çekebilen bir dijital varlık ekosistemine dönüşmeye başladı. Şirketin kendi verilerine göre, 31 Mart 2026 itibarıyla HYPE, piyasa değeri bakımından ilk on kripto varlık arasında ve günlük işlem hacmi 230 milyon doları geçti.

Fonun operasyonel işleyişi de başvuruya yansıyan değişikliklerden biri. Daha önceki revizyonlarda saklama hizmetini Coinbase üstlenirken, son güncellemede bu rol Anchorage Digital Bank’a geçti. Buna karşın yönetim ve transfer temsilciliği işlevleri BNY Mellon’da kaldı. Bu farklılıklar, Grayscale’in ürünü uzun vadede regülasyonlara uyumlu ve kurumsal standartlara uygun hale getirme çabasına işaret ediyor.

Rakip ürünler ve pazarda Hyperliquid ilgisi

Hyperliquid ETF başvuruları yalnızca Grayscale ile sınırlı kalmıyor. Bitwise ve 21Shares gibi küresel fon yöneticileri, HYPE yatırım ürünlerinin onaylanabilmesi için kendi başvuru süreçlerini hızlandırdı. Sektörde Hyperliquid’in hızlı bir şekilde kurumsal anlatıların odağına yerleştiği göze çarpıyor. Birçok yatırımcı, HYPE tabanlı fonların portföy çeşitlendirmede yeni bir alternatif oluşturduğunu düşünüyor.

Bu gelişmeler, Hyperliquid’in sadece niş bir girişim olarak görülmemeye başladığını gösteriyor. Özellikle Wall Street’te altyapı hazırlıkları sürerken, büyük şirketler HYPE üzerindeki rekabetin kısa sürede kızışacağını öngörüyor.

Grayscale’ın başvurusunda, “Staking mekanizmasının kabulü halinde fonun elde edeceği potansiyel ek gelir yatırımcılar için dikkate değer bir avantaj oluşturabilir” ifadesine yer verildi.

Yeni başvurunun kabul edilip edilmeyeceği henüz belli olmasa da Hyperliquid ve HYPE tokenın artık kurumsal yatırımcıların favori ürünlerinden biri olma yolunda hızla ilerlediği öne çıkıyor.