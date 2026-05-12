Kayıt Banner
HYPERLIQUID (HYPE)

Grayscale, HYPE ETF için yeni başvurusunu yaptı staking seçeneği öne çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Grayscale HYPE ETF başvurusunu staking seçeneğiyle güncelledi.
  • Kurumsal ilgi büyürken HYPE’ın günlük işlem hacmi 230 milyon dolara ulaştı.
  • Rakip fon şirketleri de $HYPE odaklı ETF için sıraya girdi.
  • 🔎 Ama asıl dikkat çeken, staking modelinin onaylanması halinde yatırımcılara ek gelir fırsatı açılacak olması.
COINTURK
COINTURK

Kripto varlık yönetim şirketi Grayscale, 11 Mayıs 2026’da Hyperliquid’in yerel tokenı HYPE’a endeksli spot ETF başvurusunun ikinci versiyonunu ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sundu. Şirketin güncellediği başvuru metni, HYPE temelli ETF rekabetinin hızlandığı ve kurumsal yatırımcıların bu varlığa ilgisinin arttığı bir döneme işaret ediyor.

İçindekiler
1 ETF’de staking seçeneği ve yeni detaylar
2 Kurumsal rekabette Hyperliquid atağı
3 Rakip ürünler ve pazarda Hyperliquid ilgisi

ETF’de staking seçeneği ve yeni detaylar

Başvurudaki en dikkat çeken değişiklik, ETF yapısında staking gelirine dair yeni bir bölümün eklenmesi oldu. Grayscale, ABD’de düzenleyici kurum yeşil ışık yakarsa, fonun elinde tuttuğu HYPE tokenlardan staking yoluyla ilave getiri elde edebileceğini belirtiyor. Şirket ayrıca ürünün ilerleyen süreçte “Grayscale Hyperliquid Staking ETF” olarak adlandırılabileceğini, bu yapının gündeme gelebileceğini aktardı.

Yeni ETF, yatırımcılara HYPE tokena doğrudan sahip olmadan maruz kalma şansı sunacak şekilde tasarlanıyor. Yani yatırımcılar, aracı olmaksızın fonun içindeki gerçek HYPE varlıkları üzerinden getiriden faydalanabilecek. Bu yapı, temel hatlarıyla Ethereum ve Bitcoin spot ETF’lerinin takip ettiği modele benzetiliyor.

Kurumsal rekabette Hyperliquid atağı

Grayscale, kripto portföylerinin çeşitlenmesini isteyen büyük yatırımcılar için HYPE’a endeksli fonun önemli bir adım olduğunu düşünüyor. Hyperliquid ise merkeziyetsiz türev platformundan, büyük kurumsal yatırımcıların ilgisini çekebilen bir dijital varlık ekosistemine dönüşmeye başladı. Şirketin kendi verilerine göre, 31 Mart 2026 itibarıyla HYPE, piyasa değeri bakımından ilk on kripto varlık arasında ve günlük işlem hacmi 230 milyon doları geçti.

Fonun operasyonel işleyişi de başvuruya yansıyan değişikliklerden biri. Daha önceki revizyonlarda saklama hizmetini Coinbase üstlenirken, son güncellemede bu rol Anchorage Digital Bank’a geçti. Buna karşın yönetim ve transfer temsilciliği işlevleri BNY Mellon’da kaldı. Bu farklılıklar, Grayscale’in ürünü uzun vadede regülasyonlara uyumlu ve kurumsal standartlara uygun hale getirme çabasına işaret ediyor.

Rakip ürünler ve pazarda Hyperliquid ilgisi

Hyperliquid ETF başvuruları yalnızca Grayscale ile sınırlı kalmıyor. Bitwise ve 21Shares gibi küresel fon yöneticileri, HYPE yatırım ürünlerinin onaylanabilmesi için kendi başvuru süreçlerini hızlandırdı. Sektörde Hyperliquid’in hızlı bir şekilde kurumsal anlatıların odağına yerleştiği göze çarpıyor. Birçok yatırımcı, HYPE tabanlı fonların portföy çeşitlendirmede yeni bir alternatif oluşturduğunu düşünüyor.

Bu gelişmeler, Hyperliquid’in sadece niş bir girişim olarak görülmemeye başladığını gösteriyor. Özellikle Wall Street’te altyapı hazırlıkları sürerken, büyük şirketler HYPE üzerindeki rekabetin kısa sürede kızışacağını öngörüyor.

Grayscale’ın başvurusunda, “Staking mekanizmasının kabulü halinde fonun elde edeceği potansiyel ek gelir yatırımcılar için dikkate değer bir avantaj oluşturabilir” ifadesine yer verildi.

Yeni başvurunun kabul edilip edilmeyeceği henüz belli olmasa da Hyperliquid ve HYPE tokenın artık kurumsal yatırımcıların favori ürünlerinden biri olma yolunda hızla ilerlediği öne çıkıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin ve Toncoin kritik dirençlerde zorluk yaşıyor ralli hız kesti

HYPE fiyatında analistler 75 doları hedeflerken yükseliş işareti güçleniyor

Hyperliquid haftanın en büyük token kilit açılımını 416 milyon dolar ile gerçekleştirecek

Binance’de 2025’te listelenen altcoinler piyasayı geride bıraktı

Hyperliquid HYPE fiyatı 41,29 dolarda güçlü seyrederken 50 dolar bandında volatilite ve dönüş riski artıyor

HYPE Coin neye gidiyor? Yükselen takoz yüzde 30 harekete işaret ediyor

HYPE yükselişi hız kesti, 45 dolar seviyesi kritik eşik oldu

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Sıcak Gelişme: Türkiye İletişim Başkanlığından Ethereum hamlesi
Bir Sonraki Yazı Son Dakika: 12 Mayıs ABD enflasyon raporu yayınlandı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Ebay 56 milyar dolarlık GameStop teklifini reddetti
Kripto Para
Ethereum Foundation Lido’dan 21.270 ETH unstake etti
Ethereum (ETH)
12 Mayıs kripto paralar ve ABD piyasaları son durum
Kripto Para
CleanSpark ikinci çeyrekte 378,3 milyon dolar zarar açıkladı hisse yüzde 9,4 düştü
Ekonomi Madencilik
Bitcoin’dE 126 bin dolar hedefi, XRP’de 1,3 milyar dolarlık ETF talebi ve Vitalik Buterin’den anlamlı transfer
RIPPLE (XRP)
Lost your password?