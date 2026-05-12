Son Dakika: 12 Mayıs ABD enflasyon raporu yayınlandı

Enflasyon önceki ay gelen raporda önemli ölçüde artmıştı ve Trump bugünkü rapor öncesinde dün benzin vergisini askıya alabileceğinden bahsetti. Benzin fiyatları üzerinde çok zayıf bir etkisi olsa da ABD İçişleri Bakanı bunun Trump’ın fikirlerinden sadece biri olduğunu söyledi. Peki enflasyon raporu nasıl geldi?

ABD Enflasyon Son Dakika

Haftanın en önemli birkaç olayından biri enflasyon raporuydu. Son rapor oldukça yüksek geldiğinden arz şokunun enflasyon üzerinde tek seferlik etkisi olup olmayacağını belirleyecek şeylerden biri bugünkü rapordu. İyimserlerin beklentisi enflasyonda sınırlı artışla yükseliş ivmesinin durulması ve İran geriliminin uzun vadede enflasyonu daha da yukarı çekmemesi yönündeydi.

Rakamlar aşağıdaki gibi geldi.

ABD TÜFE Açıklanan: %3,8 (Beklenti: %3,7 Önceki: %3,3)

ABD Çekirdek TÜFE Açıklanan: %2,8 (Beklenti: %2,7 Önceki: %2,6)

ABD TÜFE Aylık Açıklanan: %0,6 (Beklenti: %0,6 Önceki: %0,9)

ABD Çekirdek TÜFE Aylık Açıklanan: %0,4 /Beklenti: %0,3 Önceki: %0,2)

Rakamlar son derece kötü ve enflasyonun artmaya devam ettiğini gösteriyor. Yükseliş ivmesi zayıflasa da bu devam eden artış orta vadede enflasyondaki yükselişin süreceğini gösterdiğinden faiz indirimlerine zarar verecek türden. Yarın ÜFE verisinin daha da güçlü gelmesi bekleniyor ve artık petrol fiyatındaki artışın enflasyon üzerindeki dolaylı etkilerini de görmeye başlayacağımızdan kripto paraları makro cephede iyi günler beklemiyor.