Kayıt Banner
Ekonomi

Son Dakika: 12 Mayıs ABD enflasyon raporu yayınlandı

Bilmeniz Gerekenler

  • ABD TÜFE Açıklanan: %3,8 (Beklenti: %3,7 Önceki: %3,3)
  • ABD Çekirdek TÜFE Açıklanan: %2,8 (Beklenti: %2,7 Önceki: %2,6)
  • Enflasyon artışı ivme zayıflasa da devam ediyor ve yarınki ÜFE verisiyle Fed'in bu yıl faiz artırma ihtimali yükselebilir.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Enflasyon önceki ay gelen raporda önemli ölçüde artmıştı ve Trump bugünkü rapor öncesinde dün benzin vergisini askıya alabileceğinden bahsetti. Benzin fiyatları üzerinde çok zayıf bir etkisi olsa da ABD İçişleri Bakanı bunun Trump’ın fikirlerinden sadece biri olduğunu söyledi. Peki enflasyon raporu nasıl geldi?

ABD Enflasyon Son Dakika

Haftanın en önemli birkaç olayından biri enflasyon raporuydu. Son rapor oldukça yüksek geldiğinden arz şokunun enflasyon üzerinde tek seferlik etkisi olup olmayacağını belirleyecek şeylerden biri bugünkü rapordu. İyimserlerin beklentisi enflasyonda sınırlı artışla yükseliş ivmesinin durulması ve İran geriliminin uzun vadede enflasyonu daha da yukarı çekmemesi yönündeydi.

Rakamlar aşağıdaki gibi geldi.

  • ABD TÜFE Açıklanan: %3,8 (Beklenti: %3,7 Önceki: %3,3)
  • ABD Çekirdek TÜFE Açıklanan: %2,8 (Beklenti: %2,7 Önceki: %2,6)
  • ABD TÜFE Aylık Açıklanan: %0,6 (Beklenti: %0,6 Önceki: %0,9)
  • ABD Çekirdek TÜFE Aylık Açıklanan: %0,4 /Beklenti: %0,3 Önceki: %0,2)

Rakamlar son derece kötü ve enflasyonun artmaya devam ettiğini gösteriyor. Yükseliş ivmesi zayıflasa da bu devam eden artış orta vadede enflasyondaki yükselişin süreceğini gösterdiğinden faiz indirimlerine zarar verecek türden. Yarın ÜFE verisinin daha da güçlü gelmesi bekleniyor ve artık petrol fiyatındaki artışın enflasyon üzerindeki dolaylı etkilerini de görmeye başlayacağımızdan kripto paraları makro cephede iyi günler beklemiyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

CleanSpark ikinci çeyrekte 378,3 milyon dolar zarar açıkladı hisse yüzde 9,4 düştü

Sharplink staked ETH hazinesinden 100 milyon dolar Galaxy yönetimindeki DeFi stratejilerine aktarılıyor

Morgan Stanley E*Trade platformunda kripto alım satım ücretini 50 baz puana düşürdü

Sıcak Gelişme: Enflasyon raporundan önce Trump müjdeyi verdi

Corpay stablecoin cüzdanları ve ödemelerini kurumsal müşterilere sundu

ABD Enflasyon raporuna saatler kala bilmeniz gerekenler, tahminler ve Kripto paralar

Ripple Prime, Neuberger Berman yatırımıyla 200 milyon dolarlık fon sağladı

Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Grayscale, HYPE ETF için yeni başvurusunu yaptı staking seçeneği öne çıktı
Bir Sonraki Yazı Wells Fargo Ether ETF’lerini 2026’nın ilk çeyreğinde Yüzde 60’ın üzerinde artırdı, Bitcoin fonlarındaki ağırlığı korudu
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Ebay 56 milyar dolarlık GameStop teklifini reddetti
Kripto Para
Ethereum Foundation Lido’dan 21.270 ETH unstake etti
Ethereum (ETH)
12 Mayıs kripto paralar ve ABD piyasaları son durum
Kripto Para
CleanSpark ikinci çeyrekte 378,3 milyon dolar zarar açıkladı hisse yüzde 9,4 düştü
Ekonomi Madencilik
Bitcoin’dE 126 bin dolar hedefi, XRP’de 1,3 milyar dolarlık ETF talebi ve Vitalik Buterin’den anlamlı transfer
RIPPLE (XRP)
Lost your password?