Ethereum’da Büyük Yatırımcılar Satarken ve Alırken Fiyat Yükseldi

Ethereum, son 24 saatte kripto piyasasının genel toparlanma hareketini izleyerek değer kazandı. Zincir üstü veriler fiyat artışının, hem satış hem de alım hareketleriyle desteklendiğini gösteriyor. Bu durum, yatırımcı pozisyonlarında belirgin bir bölünmeye işaret etti.

Vitalik Buterin’in Satışlarına Devam Etmesi

Ethereum’un kurucularından Vitalik Buterin son dönemde kişisel cüzdanlarından önemli miktarda ETH transfer etti. Blockchain analiz platformu Lookonchain, Buterin’in yakın zamanda 675,88 ETH sattığını ve son bir ayda toplamda 11.422 ETH satış gerçekleştirdiğini paylaştı. Bu satışların değeri yaklaşık 23,33 milyon dolar oldu. Daha önce yapılan bir bilgilendirmede Buterin’in 16.384 ETH’yi çekerek bu varlıkları önümüzdeki yıllarda uzun vadeli hedefler için değerlendirmeyi planladığı açıklanmıştı.

Lookonchain’ın güncel verilere göre: “Planlanan 16.384 ETH’lik satışın yaklaşık %70’i tamamlandı.”

Zincir üstü veriler, Buterin’e ait cüzdanlardan ek transferlerin sürdüğünü ve satış sürecinin halen devam ettiğini gösteriyor.

Treasury Şirketlerinin ve Büyük Oyuncuların ETH İşlemleri

Ethereum varlık yönetimi şirketlerinden FG Nexus da yakın zamanda büyük bir transfer gerçekleştirdi. Şirket, 7.550 ETH’yi Galaxy Digital’a aktardı. FG Nexus, Ağustos ve Eylül 2025’te yaklaşık 3.860 dolardan ortalama fiyata 50.770 ETH satın almıştı. Ancak daha sonra 21.025 ETH’yi ortalama 2.649 dolar fiyatla elden çıkardı.

Lookonchain’ın değerlendirmesinde şu ifadeye yer verildi: “Şirket hâlâ 30.094 ETH (57,5 milyon dolar) tutmaya devam ediyor ve toplam zararı 82,8 milyon dolar seviyesine ulaştı.”

ETH fiyatındaki baskı, dijital varlık yönetim firmalarını da etkiliyor. Bunlar arasında BitMine adlı şirketin gerçekleşmemiş zararı 7 milyar doları aştı. Yine de BitMine, geçen hafta 51.162 ETH daha satın aldı ve toplam bakiyesini 4.422.659 ETH’ye çıkardı. Büyük yatırımcıların aktif olduğu dönemde, 0x2bd7 adresli bir balina ise 205 BTC’yi 6.973 ETH ile takas etti.

Fiyattaki Son Yükseliş ve Teknik Seviyeler

Geçtiğimiz satışlara rağmen Ethereum fiyatı son dönemde olumsuz etkilenmedi. Son 24 saatte %5 civarında bir yükseliş kaydedilirken, toplam kripto piyasa değeri yüzde 3,28 yükseldi. Ethereum bu süreçte 1.916 dolar seviyelerinde işlem gördü. Analist Ted Pillows, Ethereum fiyatında toparlanma sinyalleri olduğunu ancak yükselişin güçlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Analistin değerlendirmesinde şu ifadeler yer aldı: “Ethereum 2.000 dolar seviyesini tekrar aşmadan yükselişin tamamen kalıcı olacağına dair kesin bir işaret oluşmadı.”

Son günlerde büyük yatırımcılar ve kurumlar pozisyonlarını yeniden şekillendirirken, Ethereum’un kısa vadede piyasadaki genel hareketlere bağlı olarak yönünü bulmaya devam ettiği görülüyor.