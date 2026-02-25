Winvest — Bitcoin investment
ABD Piyasaları ve Kripto Paralar 25 Şubat Son Durum

Özet

  • Bugün NVIDIA kazanç raporu geleceği için tam anlamıyla büyük gün. NVIDIA kazanç raporları borsa üzerinde ve direkt olarak kriptoda dalgalanmaya neden oluyor.
  • Teknolojik gelişmeler sayesinde Güney Kore borsasının değeri Fransa'nın borsasını geçti.
  • İran heyeti Perşembe günkü müzakere görüşmeleri için yola çıktı. Cenevre’de yapılacak görüşmeler artık kırılma anının yaklaştığı bugünlerde çok daha önemli.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

İran heyeti Perşembe günkü müzakere görüşmeleri için yola çıktı. Cenevre’de yapılacak görüşmeler artık kırılma anının yaklaştığı bugünlerde çok daha önemli. Dün ABD’li üst düzey siyasilere İran konulu istihbarat brifingi de verildi ve durum fazlasıyla ciddiye alındığından askeri sevkiyatlar hız kazandı. Peki piyasalarda son durum ne?

İçindekiler
ABD Piyasaları ve Kripto Paralar
Kripto Paralar

ABD Piyasaları ve Kripto Paralar

Trump sabah 05:00’da önemli açıklamalar yaptı ancak endişe edildiği gibi konuşması sürprizler içermediğinden BTC bir miktar toparlandı. İran için belirlenen bir son tarih var ve bu zaman dolduğunda Trump yoğun saldırının başlayacağını söylemişti. Geçen hafta bu son tarihin 1 Mart olduğunu ima etti. Yarınki müzakereler bu yüzden öncekilerden çok daha önemli.

Eğer İran “nükleer ve uzun menzilli füze çalışmalarını tamamen durduruyoruz” diyerek anlaşmayı imzalarsa müzakere başarıya ulaşmış olacak. Ancak bu olmazsa Trump diğer hiçbir detayı önemsemeyeceğini söylüyor. Peki İran böylesi ağır şartları kabul edip iç siyasetini nasıl ikna edecek? Üstelik Hamaney ve diğerlerinin “nükleerden vazgeçmeyeceğiz” sloganlarının ardında? Önümüzdeki 24 saat bu yüzden risk piyasaları üzerinde baskı göreceğimiz bir dönem olacak. Petrol Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyelere yakın, saldırı ihtimalinin arttığını buradan da anlayabilirsiniz.

Bugün NVIDIA kazanç raporu geleceği için tam anlamıyla büyük gün. Yatırımcılar, çip üreticisi Nvidia’nın AI pazarının ana itici gücü konumunu geri kazanıp kazanamayacağını görmek için şirketin kazançlarını beklerken hisse senetleri değer kazandı. NVIDIA kazanç raporları tüm borsa üzerinde ve direkt olarak kriptoda dalgalanmaya neden oluyor. Günlük kapanışa giderken volatilite artışı bu yüzden de muhtemel.

S&P 500 vadeli işlemleri, zor durumdaki yazılım şirketlerinin toparlanmasıyla %0,2 yükseldi. Para piyasaları ABD faiz indirimlerine yönelik beklentilerini azaltınca hazine tahvilleri değer kaybetti. Teknolojik gelişmeler sayesinde Güney Kore borsasının değeri Fransa’nın borsasını geçti.

Kripto Paralar

ABD piyasaları alıcılı açılacak gibi göründüğünden BTC kazanımlarını koruyabilir. Ancak İran görüşmeleriyle ilgili ilerleyen saatlerde daha fazla detay göreceğiz ve bunların olumlu olması şart. Her halükarda görüşmelere dair endişelerin önümüzdeki 24 saat için grafikler üzerinde baskı kurması olası. NVIDIA kazanç raporu nedeniyle bu baskının negatif etkileri günlük mum kapanışıyla belirginleşebilir çünkü çip devinin raporunun destekleyici olması bekleniyor.

64 bin dolar önemli destek noktası ve BTC buradan uzaklaşıp tekrar 67.400 doları geri alması gerekiyor. Son 24 saatte en büyük 100 kripto para arasında en iyi performansı VIRTUAL, MORPHO, DOT gösterdi. Üçü de %13’ün üzerinde kazanç elde etti.

WLFI haftalıkta %6 kayıpla yoluna devam etse de günlükte %6 yükseldi. 26 Şubat yarın ve Zach ifşasını yapacak. Eğer konu FUDlandığı gibi WLFI hakkındaysa Zach’in paylaşımıyla eş zamanlık çift haneli düşüş olası.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
