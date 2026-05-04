Ethereum’da $2.400-$2.500 direnci aşılmadı yükseliş için $4.900 hedefi korunuyor

  • 🚨 Ethereum $2.400-$2.500 bandını aşamazken ana hedef olarak $4.900 seviyesi korunuyor.
  • Teknik analizde ters omuz baş omuz formasyonu izleniyor, yukarı yönlü hareket için önce dirençlerin kırılması şart.
  • 📉 $2.100 üzerindeki seyir, mevcut toparlanma yapısını güçlü tutuyor.
  • 🟢 En önemli nokta: Yükselen trendin altına inilirse olumlu görünüm zayıflayabilir ve $ETH yatırımcıları yeni seviyeleri takip etmeli.
Ethereum, son dönemde toparlanma çabasını sürdürürken, $2.400 ile $2.500 arasındaki güçlü direnç bandı hala fiyatın önünde büyük bir engel olarak öne çıkıyor. Analist Ray’in haftalık Ethereum/USDT grafiğine göre, fiyat $2.303 seviyesinde işlem gördü ve hâlâ yükselen trend çizgisi üzerinde tutunuyor. Bu destek hattı, 2020’den beri ana dip seviyelerini tanımlayan kritik bir bölge olarak öne çıkıyor.

İçindekiler
1 Grafikte Ters Omuz Baş Omuz Modeli Oluşuyor
2 Teknik Dirençler ve Kritik Destek Seviyeleri
3 Son Grafik Görünümü

Grafikte Ters Omuz Baş Omuz Modeli Oluşuyor

Ray’in paylaştığı grafikte Ethereum’un, klasik bir ters omuz baş omuz formasyonu içinde hareket ettiği görülüyor. Bu teknik yapıda, sol omuz $2.025’ten gelen düşüş sonrası tekrar toparlanarak ortaya çıktı. Ardından, fiyatın daha derin bir seviyeye inmesiyle “baş” oluştu ve destek çizgisinden gelen bir yükselişle fiyat tekrar yukarı hareket etti.

Şu anda, yaklaşık $2.300 civarında gerçekleşen işlemler, olası sağ omuzun oluşmasına işaret ediyor. Bu tür formasyonlar genellikle aşağı yönlü trendlerin sonuna ve yukarı yönlü bir dönüşün başına işaret edebiliyor. Ancak formasyonun tamamlanabilmesi için Ethereum’un “boyun çizgisi” denilen ve büyük direnç olarak nitelendirilen $4.900 seviyesini aşması gerekiyor. Bu seviye Ethereum’un önceki döngü zirvesinden beri belirgin bir direnç olarak izleniyor.

Bununla birlikte, formasyonun tamamlanmadan önce fiyatın $2.400-$2.500 bandını aşması şart. Bu aralığın üzerinde gerçekleşecek kalıcı bir kırılım, ilk olarak $2.800’e, ardından ise $4.900’e kadar yeni hedeflerin gündeme gelmesine yol açacak. Daha da yukarıda ise, grafikte bir sonraki potansiyel hedef olarak $8.300 öne çıkarılmış durumda.

Teknik Dirençler ve Kritik Destek Seviyeleri

Daan Crypto Trades’in haftalık Ethereum/USD grafiği ise fiyatın $2.309 seviyesinde olduğunu ve 200 haftalık hareketli ortalamalarda ciddi bir dirençle karşılaştığını ortaya koyuyor. Özellikle $2.400-$2.500 arası hem haftalık 200 hareketli ortalama ($2.457), hem de 200 üstel hareketli ortalama ($2.557) ile güçlenmiş durumda. Bu seviyelerin geçilememesi, mevcut yükselişin ivme kaybetmesine neden oldu.

Daan Crypto Trades’e göre, “$2.400-$2.500 aralığında yaşanan reddedilme, Ethereum’un şu anki koşullarında beklenen bir hareket ve bu seviyenin altında konsolidasyon sürecek.”

Aşağı yönde ise ana destek $2.100 seviyesinde bulunuyor. Bu bölge, yılın başındaki sert düşüşten sonra fiyatın yeniden tutunduğu önemli bir yapı olarak dikkat çekiyor. Fiyatın $2.100 üzerinde kalmaya devam etmesi, Ethereum’un toparlanma arayışını destekliyor.

Şimdilik, Ethereum $2.100 ile $2.500 aralığında sıkışmış durumda. Eğer $2.500 bandı kalıcı şekilde aşılırsa, kısa vadede $2.800 ve ardından da daha yüksek seviyelerin test edilmesi muhtemel görünüyor. Tersi durumda ise, yükselen trendin altına inilmesi, pozitif formasyonun zayıflamasına yol açabilir.

Son Grafik Görünümü

Ethereum teknik analizinde, hem kısa vadede hem de uzun vadede kritik eşik seviyesi olarak $2.400-$2.500 arası öne çıkıyor. Yatırımcılar için asıl odak noktası, fiyatın yükselen destek üzerinde tutunup tutunamayacağı ve bu direnç bölgesi kırıldığında hangi hedeflerin gerçekçi şekilde gündeme geleceği olacak.

2021’de görülmüş olan tüm zamanların en yüksek seviyesi ise $4.864 ile dikkat çekiyor. Ethereum’un, hareketli ortalamaların yarattığı engeli aşarak $2.800 ve üstüne yükselmesi için mevcut dirençlerin kırılması şart. Aksi durumda, haftalık desteklerin altına gerileme yaşanırsa toparlanma yapısının bozulma ihtimali gündeme gelebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

