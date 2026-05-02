Ethereum Foundation Bitmine’e iki haftada 20 bin ETH sattı toplam işlem tutarı 46 milyon doları aştı

Ethereum Foundation, son iki hafta içinde 20 bin ETH’yi Bitmine Immersion Technologies adlı kuruluşa sattı. Bu işlemlerin toplam tutarı 46 milyon doları geçti. Kuruluş, satıştan elde edilen gelirle uzun vadeli yol haritasını finanse ettiklerini açıkladı. ETH satışları, örgütün kasasını yapılandırmaya ve çeşitli projeleri desteklemeye yönelik bir hazine politikası kapsamında gerçekleştiriliyor.

Bitmine Ethereum biriktirmeye devam ediyor

Hem geçen hafta gerçekleşen 10 bin ETH’lik işlemin ardından hem de bu son satışta Bitmine, kısa süre içinde 20 bin Ethereum’u bünyesine kattı. Bu şirket, Ethereum Foundation’daki satışları fırsata çevirerek elindeki ETH miktarını iyiden iyiye artırdı. Kripto sektöründe büyük piyasa oyuncularından biri olan Bitmine, yönetici koltuğunda oturan Tom Lee’nin stratejisi çerçevesinde Ethereum toplamaya ağırlık veriyor.

Son alım ile birlikte, Bitmine portföyündeki Ethereum toplamı 5 milyon adedi aşarak, toplam arzın yüzde 4,2’sine ulaştı. Şirketin bir süredir 5%’lik pazar payı hedefi bulunuyor ve yapılan son işlemlerle bu hedefe önemli bir adım atıldı.

Ethereum Foundation, hem geçen hem de bu hafta aynı miktarda ETH’yi Bitmine’e satmış oldu. İlkinde ortalama ETH fiyatı 2.387 dolarken, şimdi satılan 10 bin ETH için ortalama fiyat 2.292,15 dolar oldu. CryptoAppsy verilerine göre, bu satışlar sonrası Ethereum fiyatı yüzde 2’nin üzerinde yükselerek 2.309,80 dolara ulaştı.

Ethereum Foundation yaptığı resmi duyuruda, “Bugün 10 bin ETH’nin satış koşullarını OTC kanalıyla tamamladık. İşlem, hazine yönetimi politikalarımızla tam uyumlu şekilde gerçekleşti.” ifadelerine yer verdi.

Bitmine, elindeki Ethereum’un yaklaşık yüzde 70’ini bir süredir stake ederek getiriden faydalanıyor. Bu da şirketin uzun vadeli ETH biriktirme politikasına paralel bir adım olarak değerlendiriliyor.

Topluluk satışları tartışıyor

Ethereum Foundation’ın kısa aralıklarla yaptığı bu yüksek tutarlı satışlar, toplulukta bazı soru işaretlerini beraberinde getirdi. Forumlarda ve sosyal medya platformlarında çeşitli kullanıcılar, “İki haftada 46 milyon dolar neden gerekli oldu?” veya “Geliştirici maaşları için mi bu kadar yüksek satış yapılıyor?” gibi sorular yöneltti.

Bazı kullanıcılar, satışların hızının endişe verici olduğunu anlatarak, sürecin şeffaf şekilde anlatılması gerektiğini savundu. Fakat diğer bazı yorumcular, işlemlerin borsa yoluyla değil, OTC aracılığıyla yapılmasının piyasa üzerinde sınırlı bir etkisi olacağını ifade etti.

Toplulukta kimileri, Bitcoin ve MicroStrategy örneği üzerinden benzer bir satış trendinin piyasa açısından riskli olabileceğini öne sürdü. Hatta Ethereum fiyatının yüzde 15 kadar azalabileceğini iddia edenler de oldu.

Satışların gerekçesi ve yol haritası

Ethereum Foundation tarafından yapılan önceki açıklamalara göre, varlık satışları kısa vadeli operasyonların uzun vadeli stratejilere uyumlu biçimde sürdürülebilmesi için yapılıyor. Kuruluş, elde edilen fonların protokol araştırmaları, ekosistem geliştirme ve topluluk hibeleri gibi alanlarda kullanılacağını belirtiyor.

Daha önce, satılan ETH’lerin büyük kısmının DeFi protokollerine aktarıldığı ve daha fazla ETH’nin stake edilmesi yoluyla aktif getiriler elde edildiği paylaşılmıştı.

Sonuç olarak, Bitmine’in hızlı ETH alımları ve Ethereum Foundation’ın arka arkaya yaptığı bu satışlar kripto ekosisteminde dikkatle takip ediliyor. Önümüzdeki haftalarda bu politikaların Ethereum fiyatı ve piyasa dengesine etkisinin daha net ortaya çıkması bekleniyor.