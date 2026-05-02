BITCOIN (BTC)

Bitcoin için kuantum tehdidine karşı yeni koruma yöntemi: PACTs tartışmaları öne çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Paradigm araştırmacısı Dan Robinson, Bitcoin’in kuantum saldırılarına karşı PACTs yöntemini önerdi.
  • 🕵️ PACTs, fonları yerinden oynatmadan ve kimlik açıklamadan gelecekte kanıt sunma imkanı tanıyor.
  • 📅 Şu anda kuantum tehdidi uzak olsa da, özellikle eski adresler için uzun vadeli koruma tartışılıyor.
  • ❗ Kritik nokta: Hangi yöntemin kabul edileceğini Bitcoin topluluğu belirleyecek.
COINTURK

Kripto para altyapısı ve teknolojik riskler gündemdeki yerini korurken, Paradigm bünyesinde araştırmalar yürüten Dan Robinson, Bitcoin yatırımcılarının ileride ortaya çıkabilecek kuantum bilgisayar tehditlerine karşı yeni bir yöntemi gündeme taşıdı. Robinson’ın 1 Mayıs tarihli makalesinde ortaya çıkan “Kanıtlanabilir Adres Kontrolü Zaman Damgaları” (PACTs) adlı sistem, özellikle eski sahiplerin kimliklerini açıklamak veya fonlarını yerinden oynatmak zorunda kalmadan, gelecekteki kuantum riskine karşı hazırlıklı olmasını hedefliyor.

İçindekiler
1 PACTs sistemi nasıl çalışıyor?
2 Diğer önerilerden ayrışan yönleri
3 Kuantum riski ne kadar yakın?

PACTs sistemi nasıl çalışıyor?

Robinson’ın önerdiği bu yaklaşımda, kullanıcılar herhangi bir hareket yapmadan özel anahtarları üzerinde kontrollerini kriptografik olarak kanıtlayabiliyor. Oluşturulan bu kanıt, Bitcoin’in mevcut altyapısı sayesinde zaman damgası ile kaydediliyor ve gizli şekilde saklanıyor. Bu sayede, ileride bir gün gerekirse kullanıcılar, bu kanıtları sıfır bilgi ispatları gibi teknolojilerle ortaya koyarak, geçmişte varlıklarının sahibi olduklarını güvenli biçimde gösterebilecek.

Robinson, bu yöntemi “Bitcoin sahiplerinin herhangi bir açık işlem yapmak zorunda kalmadan kendilerini korumalarını mümkün kıldığı” için önerdiğini dile getiriyor.

PACTs, Bitcoin’in ileride olası bir kuantum dirençli sisteme geçmesi durumunda, geçmişte oluşturulan kanıtların, kullanıcıların varlıklarını tekrar güvence altına almasını sağlayabileceğini öngörüyor. Ancak bu sistemin efektif olabilmesi için topluluk tarafından gelecekte kabul edilmesi gerektiği de vurgulanıyor.

Diğer önerilerden ayrışan yönleri

Kuantum riskinin ciddiye alınmasıyla birlikte, Bitcoin ekosisteminde pek çok çözüm önerisi tartışılıyor. Bunlar arasında öne çıkan BIP-361, Jameson Lopp tarafından geliştirilmiş bir model. Bu çözüm, kullanıcıların varlıklarını kuantum dirençli yeni adreslere taşımalarına belirli bir geçiş süresi tanıyor ve sonrasında bu grupta eski adreslerin kullanılamaz hale gelmesini öngörüyor.

Ancak, BIP-361’in dayandığı kurtarma mekanizması 2013 yılında tanıtılan BIP-39 standartlarına bağlı. Bu standarttan önce açılan eski cüzdanlarda (Satoshi Nakamoto’ya atfedilen hesaplar dahil) kurtarma ifadeleri bulunmuyor. PACTs’ın en önemli farkı, cüzdanın oluşumuna bağlı olmadan, doğrudan özel anahtar bilgisiyle işlem yapılabilmesi; böylece hem yeni hem de Bitcoin’in ilk günlerinden beri duran adresler için uygun bir koruma sağlıyor.

Her yöntemin kendi avantaj ve dezavantajları bulunuyor. PACTs’ta, işlemlerin gizliliğin sağlanması ve piyasaya ya da üçüncü taraflara herhangi bir sinyal verilmemesi öne çıkıyor. Buna karşın, bu koruma yönteminin anlamlı olabilmesi için, topluluğun ve yazılım geliştiricilerin ileride bu ispatları kabul etmesi gerekecek.

Kuantum riski ne kadar yakın?

Şu an için kuantum bilgisayarların Bitcoin’in mevcut kriptografik güvenliğini aşması mümkün görünmüyor. Uzmanlar, bu güce ulaşılmasının yıllar alacağını belirtiyor. Ancak aradaki fark giderek daralıyor ve bu teknolojinin kullanılabilir hale gelmesi durumunda, özellikle eski adresler için önemli bir tehdit oluşacak. Söz konusu adreslerin çoğu, kamuya açık anahtarlarını çoktan gün yüzüne çıkardı ve fonlar henüz hareket ettirilmemiş durumda.

Bu nedenle, “risk ne zaman gerçek bir sorun haline gelir?” sorusu gündemde. Kimi yatırımcılar hazırlıklarını ötelemeyi tercih ederken, bazıları şimdiden koruyucu adımlar için tartışmaları yakından izliyor.

Kuantum bilgisayarların henüz bu aşamada Bitcoin’i kıracak kadar güçlü olmamasına rağmen, uzmanlar aradaki teknolojik mesafenin zamanla kapanabileceğine dikkat çekiyor. Gözler, topluluğun mevcut çözümlerden hangisini kabul edeceğinde.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin 78.800 doların üzerine çıktı kısa vadede 80.000 dolar hedefi güç kazandı

Riot Platforms hisseleri AMD iş birliğiyle %8 yükseldi

BTC 80.000 doları aşarsa hedef 84.000 dolar

BTC 78.000 dolara yükseldi yatırımcılar 80.000 dolar direncini izliyor

AIMCo, 1,38 milyon Strategy (MSTR) hissesi alımıyla 69 milyon dolar kâra geçti

Pentagon, Bitcoin ile ilgili gizli askeri çalışmaları doğruladı ABD ordusu Bitcoin node’u kullanıyor

Bitcoin 78.722 dolara yükseldi gözler 80.000 dolar seviyesinde

