BITCOIN (BTC)

Bitcoin 78.800 doların üzerine çıktı kısa vadede 80.000 dolar hedefi güç kazandı

  • 🚀 Bitcoin Cuma günü 78.800 doları aşarak yükseliş trendini sürdürdü.
  • Alıcı ilgisi spot ve vadeli piyasalarda hızlandı, 2,1 milyar dolarlık kısa pozisyon risk altında.
  • Kurumsal alımlar OTC piyasalarında arzı daraltırken, ETF’lerde 1,97 milyar dolarlık rekor giriş görüldü.
  • ⚡️ Ama asıl beklenti, 80.000 dolar bandında $BTC için yeni bir fiyat hareketinin önümüzdeki günlerde şekillenebileceği.
COINTURK
COINTURK

Bitcoin’de son dönemde hem spot hem vadeli piyasalardan gelen sinyaller, 80.000 dolar seviyesinin kısa vadede fiyat için önemli bir hedef olabileceğine işaret ediyor. Kripto para, cuma günü 2,52’lik bir yükselişle 78.800 doların üzerine çıkarak kritik teknik seviyesini korudu. 100 günlük üstel hareketli ortalama desteği üstünde kalmaya devam eden Bitcoin, yükseliş ivmesini destekliyor.

Fiyat ve hacim göstergeleri yeni alım dalgasına işaret ediyor

Teknik görünümde, Bitcoin’in 100 günlük ortalamadan aldığı destekle yukarı yönlü hareketini sürdürmesi, kısa vadede alıcıların piyasayı yönlendirdiğine işaret ediyor. 100 günlük ortalamanın güncel fiyat hareketini desteklemesi, daha uzun vadeli grafiklerde de olumlu bir hava oluşturuyor.

Spot piyasa talebinde de belirgin bir artış var. Spot piyasa kümülatif hacim farkı (CVD), 17 Şubat’tan bu yana ilk kez 11.500 BTC’ye yükselerek güçlü alıcı ilgisine işaret etti. Yani son düşüşlerde satışlar yeni alımlarla karşılanıyor.

Vadeli işlemlerde de yeni pozisyon alımları dikkat çekiyor. Toplam açık pozisyon miktarı son 24 saatte %6,64 artarak 257.000 BTC’ye ulaştı. Böylece 80.000 doların hemen altında pozisyon almak isteyen yatırımcı sayısı hızla artıyor. Daha önce piyasalardaki güçlü kaldıraç pozisyonları yaklaşık 9.000 BTC’lik bir tasfiyeyle temizlenmişti; yeni dönemde ise dengeli şekilde yeniden pozisyon açıldığı görülüyor.

Futures CVD verisi de alıcı baskısının geri döndüğünü gösteriyor. Bu alanda hacim 98.300 BTC’ye çıktı ancak nisan ayı sonunda görülen rekor seviyelerin bir miktar altında seyrediyor. Likidite ise şu anda 78.000–80.000 dolar bandında toplanmış durumda. Bu aralıkta, 2,1 milyar dolar değerinde kısa pozisyonun tehlikeye girdiği belirtiliyor. Olası bir yükselişte, bu seviyelerde toplu kısa pozisyon kapatmaları (short squeeze) yaşanabilir.

“Son dönemdeki açılış hacmiyle birlikte Bitcoin, 100 günlük ortalamasından toparlandı ve kısa vadeli yükseliş beklentileri yeniden gündeme geldi. Likiditede yaşanan bu hareket, kritik eşikte yeni bir fiyatlamaya zemin hazırlıyor.”

Kurumların ilgisi ve Bitcoin ETF’lerinde rekor giriş

Kurumsal yatırımcıların Bitcoin’e ilgisi, mevcut arzın daralmasına yol açıyor. OTC (tezgah üstü) desk bakiyesindeki 30 günlük değişim, mart 2025’ten bu yana ilk kez -20.700 BTC seviyesine düştü. Bu veri, piyasa dışı Bitcoin miktarının azalmasıyla elde kolayca işlem görebilecek BTC’nin azaldığını gösteriyor.

ETF (borsa yatırım fonu) piyasasında ise nisan ayında 1,97 milyar dolarlık giriş gerçekleşti. Bitcoin araştırma bülteni Ecoinometrics, bu alanda dokuz gün üst üste giriş yaşandığını ve böyle bir serinin 2026’daki en uzun dönem olduğunu belirtti. Bültenin değerlendirmesine göre, “Özellikle Ekim 2025 zirvesinden önce de benzer bir ivme görülmüştü. Şimdi bu sürdürülebilir akış yatırımcı eğiliminde belirgin bir iyileşmeye işaret ediyor.” ifadesine yer verildi.

Gözler şimdi, bu girişlerin ne kadar süreyle devam edeceğinde ve 80.000 dolar üstünde kurumsal ve bireysel katılımın ne ölçüde artacağına çevrilmiş durumda. Arzın azaldığı, işlem hacminin yükseldiği bu dönemde kısa vadeli oynaklığın devam etmesi bekleniyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Riot Platforms hisseleri AMD iş birliğiyle %8 yükseldi

BTC 80.000 doları aşarsa hedef 84.000 dolar

BTC 78.000 dolara yükseldi yatırımcılar 80.000 dolar direncini izliyor

AIMCo, 1,38 milyon Strategy (MSTR) hissesi alımıyla 69 milyon dolar kâra geçti

Pentagon, Bitcoin ile ilgili gizli askeri çalışmaları doğruladı ABD ordusu Bitcoin node’u kullanıyor

Bitcoin 78.722 dolara yükseldi gözler 80.000 dolar seviyesinde

2021’in yıldızı PlanB ve son Bitcoin tahmini, Neden düşüş bir türlü bitmiyor?

COINTURK
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
ABD senatörleri stablecoin getirisine yasak getiren yeni anlaşmayı açıkladı
Riot Platforms hisseleri AMD iş birliğiyle %8 yükseldi
BTC 80.000 doları aşarsa hedef 84.000 dolar
XRP sosyal medyada 2 yılda zirve yaptı, fiyatı 1,40 dolar direncine takıldı
BTC 78.000 dolara yükseldi yatırımcılar 80.000 dolar direncini izliyor
