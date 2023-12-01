Son Dakika: Altın Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı, Bu Kripto İçin Ne Anlama Geliyor?

Altın’ın tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesi kripto paralar için de çok fazla şey ifade ediyor. BTC bugün 2023 zirvesine ulaşırken spot altın fiyatı da 2074 doları aşarak ATH seviyesine ulaştı. Peki bu yükselişin sebebi neydi? Yatırımcılar için ne anlama geliyor?

Altın Neden Yükseliyor?

Geçtiğimiz yıl Nisan-Ekim arasında 7 aylık mumun tamamını kırmızı kapatan altın 2023 itibariyle hızla toparlanmaya başladı. Ekim ayında bir miktar düşüş yaşasa da yeniden 2000 doları aştı ve bugün 2074 doların üzerine çıktı. Bunun temel nedenlerinden biri artık Fed’in zirveye ulaşıp iniş için gün saymaya başlamasıydı.

Kripto paralar da benzer şekilde kendine özgü sorunlarına rağmen 2023 yılında güçlü biçimde toparlandı. Bugün Powell tarafından yapılan açıklamalar ve haftalardır risk piyasaları için pozitif gelen veriler önümüzdeki aylarda da iki varlıkta toparlanmanın sürebileceğini gösteriyor.

ABD Fed’in kararlarına benzer tepkiler veren BTC ve Altın bize önümüzdeki yıl indirimler başladıkça daha güçlü rallilerin yaşanabileceğini söylüyor. Fed ve Altın’ın BTC ile ilişkisini anlamakta zorluk çekenler dolar endeksi grafiğini (aşağıda) inceleyebilir. BTC ve Altın fiyatı yukarı doğru giderken DXY 102,5 bölgesine dönmek için harekete geçmişti.