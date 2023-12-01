BITCOIN (BTC)

Son Dakika: Altın Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı, Bu Kripto İçin Ne Anlama Geliyor?

Özet

  • Altın 2.074 $ ile ATH seviyesine ulaştı.
  • Bitcoin ve Altın bugün rallide yarışa girdiler.
  • Fed'in artık faizleri indirmesine az bir süre kaldı ve risk iştahı artıyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Altın’ın tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesi kripto paralar için de çok fazla şey ifade ediyor. BTC bugün 2023 zirvesine ulaşırken spot altın fiyatı da 2074 doları aşarak ATH seviyesine ulaştı. Peki bu yükselişin sebebi neydi? Yatırımcılar için ne anlama geliyor?

Altın Neden Yükseliyor?

Geçtiğimiz yıl Nisan-Ekim arasında 7 aylık mumun tamamını kırmızı kapatan altın 2023 itibariyle hızla toparlanmaya başladı. Ekim ayında bir miktar düşüş yaşasa da yeniden 2000 doları aştı ve bugün 2074 doların üzerine çıktı. Bunun temel nedenlerinden biri artık Fed’in zirveye ulaşıp iniş için gün saymaya başlamasıydı.

Kripto paralar da benzer şekilde kendine özgü sorunlarına rağmen 2023 yılında güçlü biçimde toparlandı. Bugün Powell tarafından yapılan açıklamalar ve haftalardır risk piyasaları için pozitif gelen veriler önümüzdeki aylarda da iki varlıkta toparlanmanın sürebileceğini gösteriyor.

ABD Fed’in kararlarına benzer tepkiler veren BTC ve Altın bize önümüzdeki yıl indirimler başladıkça daha güçlü rallilerin yaşanabileceğini söylüyor. Fed ve Altın’ın BTC ile ilişkisini anlamakta zorluk çekenler dolar endeksi grafiğini (aşağıda) inceleyebilir. BTC ve Altın fiyatı yukarı doğru giderken DXY 102,5 bölgesine dönmek için harekete geçmişti.

You Might Also Like

Bekleyiş Sona Erdi! Usta Analistten Bitcoin İçin “Altın Döngü” Müjdesi!

Bitcoin Fiyatı İçin Kritik Sinyal 2024 Baharına İşaret Ediyor! Uzman Yorumladı!

Aynı Şeyi Tekrarladı! Bitcoin 2023 Rekorunu Kırarken Analist İnadından Vazgeçmiyor

Bitcoin Yatırımcısının Sırtı Yere Gelmeyecek! Ünlü Kripto Para Milyarderi 70 Bin Dolar İçin Tarih Verdi!

1.4 Milyar Doları Aştı! Bitcoin’de Yeni Trendin Ateşi Sönmüyor!

Bu Haberi Paylaş
Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Follow:
Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Bu 3 Altcoin Bitcoin’den İyi Performans Gösterebilir, Aralık Ayı Altcoin Tahminleri
Yorum Yazın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bu 3 Altcoin Bitcoin’den İyi Performans Gösterebilir, Aralık Ayı Altcoin Tahminleri
Teknik Analiz
Kripto Para Piyasasının Güçlü Birinci Çeyrek Raporu!
Kripto Para
Reddit Topluluk Token’larından Moons Yüzde 400’ün Üzerinde Değer Kazandı: Moons Neden Yükseliyor?
BLOCKCHAIN
Yıl Bitmeden 100 Dolar Olabilecek Mi? Güncel Tahminler Solana (SOL) İçin Ne Diyor?
Solana (SOL)
Lost your password?