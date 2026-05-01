Kayıt Banner
Kripto Para Hukuku

ABD senatörleri stablecoin getirisine yasak getiren yeni anlaşmayı açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • ⚡ ABD senatörleri stablecoin getirilerine yasak getiren düzenleme metnini açıkladı.
  • Yasa, stablecoin tutanlara faiz veya benzeri gelir ödemelerini tamamen engellemeyi hedefliyor.
  • Sadakat ve ödül programları da kapsam altına alınıyor, banka rekabetinin önüne geçilmek isteniyor.
  • 🔎 En kritik detay: Sadece gerçek işlem ve ticari faaliyetlere dayalı teşvikler yasal sınırlar içinde kalıyor.
COINTURK
ABD Senatörleri Thom Tillis ve Angela Alsobrooks, kripto para sektörünü yakından ilgilendiren yeni bir yasa taslağında stablecoin getirisini yasaklamayı öngören bir anlaşmaya vardı. Senatörlerin üzerinde uzlaşı sağladığı metin, stabil kripto paraların doğrudan veya dolaylı faiz sunmasını engelleyecek şekilde kaleme alındı. Daha önce bu konu yıl başından beri farklı düzenlemelerde ele alınırken, yayımlanan yeni taslakla birlikte tartışmalı alan için net bir çerçeve oluşturulması amaçlanıyor.

İçindekiler
Stablecoin getirisi tamamen yasaklanacak

Paylaşılan yasa taslağına göre, stablecoin ihraç eden şirketlerin sadece müşteri varlıklarını tutuyor olması gerekçesiyle faiz veya benzeri gelir getiren ödüller sunmaları yasaklanıyor. Mevduat kabul eden bankaların finansal sistem için kritik bir rol üstlendiği, stablecoin ihraççılarının benzer hizmet sunmasının ise bu kurumlara zarar verebileceği ifade ediliyor. Yani düzenleme, stabil kripto para bulundurulmasından kaynaklı getiriyi veya banka mevduat faizine benzer ödeme yöntemlerini engelliyor.

Metinde yer alan ifadelerde, herhangi bir kuruluşun bir müşterinin sadece stablecoin tutması nedeniyle kendisine nakit, token ya da başka bir şekilde getiri sağlamasının yasak olduğu, bu tür işlemlerin de banka mevduatına benzer sonuçlar doğurabileceği vurgulanıyor.

Metinde, “Hiçbir kapsanan taraf, doğrudan veya dolaylı şekilde, alıkonulan ödeme stablecoin’leri sebebiyle herhangi bir getiri, ödül veya faiz ödemesi yapamaz. Aynı şekilde, faiz getirili mevduat ile ekonomik veya işlevsel açıdan aynı sonucu doğuracak yöntemler kullanılmamalıdır.” ifadeleri kullanıldı.

Loyalty programları da kapsama dahil edildi

Yeni düzenlemede dikkat çeken bir diğer detay ise yalnızca banka mevduatına benzer getirilere ilişkin değil, ödül veya sadakat programlarına da sınırlama getirilmiş olması. Buna göre, samimi ticari faaliyetlerden ya da işlemlerden kaynaklanan teşvikler yasaktan muaf tutulacak ancak yalnızca stablecoin tutmaya dayalı sadakat veya puan programları da yasağa dahil ediliyor. Böylece bankaların temel ürünleriyle doğrudan rekabet eden uygulamalar önlenmiş olacak.

Bu yasağın, finans sektöründe yaygın şekilde uygulanan kredi kartı ödül sistemine benzer durumlara değil, sadece istikrarsız şekilde stablecoin kaynaklı getirinin sunulmasına odaklandığı belirtiliyor.

Senato süreci ve sektörden ilk yorumlar

Tasarının hazırlanması süreci, Senato Bankacılık Komitesi’nin Ocak ayında planlanan genel Clarity Act değerlendirme oturumunun son anda ertelenmesiyle hız kazandı. Mart ayında, bankacılık düzenlemelerine aykırı olmayacak şekilde ödüllerin yapılandırılmasına imkân tanıyan bir mutabakat kamuoyuna sunulmuştu.

Yayınlanan yeni taslak, stablecoin ihraççılarının faiz benzeri ödüller sunmasını engellemenin yanında, bankacılık sisteminin finansal istikrarına öncelik veren yaklaşım içeriyor. Sektör temsilcileri ise belirli teşvik mekanizmalarının sınırlandırılmasına rağmen, çekirdek banka ürünleriyle yarışmayan inovatif ödül programlarının desteklenmesi gerektiğini savunuyor.

Kripto sektöründe faaliyet gösteren Digital Chamber CEO’su Cody Carbone yayımladığı açıklamada, “Stablecoin getirileriyle ilgili yeni düzenleme metninin kamuoyuna açıklanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Komite ile son kalan tartışmalı konuların çözülmesi adına önemli bir adım atıldı. Bu süreç devam ederken tüketiciye güç katan, dijital varlık ekosisteminde yenilik ve rekabet artıran ödül mekanizmalarını desteklemeyi sürdüreceğiz.” ifadelerini paylaştı.

Tasarının detayları henüz nihai olarak yasalaşmadı ancak kripto sektörü ve geleneksel finans kurumları için bu gelişmenin ciddi sonuçlar doğurabileceği öngörülüyor. Senatörler Tillis ve Alsobrooks’un ortak girişimiyle ilgili süreç, komitede yapılacak müzakereler sonrasında nihai kararla tamamlanacak.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Riot Platforms hisseleri AMD iş birliğiyle %8 yükseldi
Bir Sonraki Yazı Bitcoin 78.800 doların üzerine çıktı kısa vadede 80.000 dolar hedefi güç kazandı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

BITCOIN (BTC)
BITCOIN (BTC) Kripto Para
BITCOIN (BTC)
RIPPLE (XRP)
BITCOIN (BTC)
Lost your password?