Riot Platforms hisseleri AMD iş birliğiyle %8 yükseldi

ABD merkezli madencilik ve teknoloji şirketi Riot Platforms, Cuma günü hisse başına yaklaşık %8 artışla dikkat çekti. Şirketin Texas, Rockdale’daki kampüsünde Advanced Micro Devices’ın (AMD) kapasitesini arttırması bu yükselişe etkili oldu. Uzun zamandır esas olarak Bitcoin madenciliğine odaklanan Riot’un, son dönemde yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem alanına kayığı görülüyor.

AMD iş birliği ve yeni gelir potansiyeli

Şirketin açıkladığı 2024 ilk çeyrek finansal sonuçlarında AMD’nin anlaşma kapsamında sözleşmeli kapasitesini iki katına çıkardığı ve 50 megavat seviyesine taşıdığı belirtildi. Gelecekte bu kapasitenin 150 megavata kadar çıkarılabileceği ifade edildi. Finansal rapora göre, Riot ile AMD arasındaki bu anlaşmanın on yıl içinde toplamda 636 milyon dolarlık gelir yaratması bekleniyor. Bu veri, şirketin Bitcoin dışı iş kollarında da hızla büyüdüğünü gösteriyor.

Kredi koşullarında iyileşme ve yatırımcı ilgisi

Riot ayrıca, Coinbase ile sahip olduğu 200 milyon dolarlık Bitcoin teminatlı kredi anlaşmasını da güncelledi. Kredi faiz oranı %8,3’ten sabit %6,15’e düşürüldü ve teminat olarak tutulmuş 1.544 Bitcoin serbest bırakıldı. Yatırımcılar, veri merkezi işinin büyümesiyle birlikte şirkete olan güvenin arttığını belirtiyorlar.

Matthew Sigel, “Piyasada Riot hisseleri, AMD ile büyüyen anlaşmanın finansman maliyetlerini düşürmesi sayesinde primli işlem görüyor; bu durum yatırımcıların ve kredi verenlerin güvenini artırıyor” ifadelerini kullandı.

Büyüyen yapay zeka odaklı dönüşüm

Riot Platforms, Bitcoin madenciliğinden yüksek performanslı yapay zeka altyapısına geçiş yapan nadir şirketlerden biri olarak öne çıkıyor. Uzun süre saf madencilik faaliyetlerinde ısrar eden şirket yönetimine, son dönemde Starboard gibi yatırımcılar daha hızlı dönüşüm için baskı yapmaya başladı. Sonuç olarak, Riot’un veri merkezi kapasitesini büyütme adımları olumlu karşılandı.

Colorado eyaletinin Castle Rock kentinde faaliyet gösteren Riot’un veri merkezi gelirleri, yılın ilk çeyreğinde 33,2 milyon dolar olarak gerçekleşti. Toplam gelir 167,2 milyon dolar ile geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi. Bitcoin madenciliğinden elde edilen gelir ise 111,9 milyon dolara geriledi; bu düşüşte Bitcoin fiyatlarındaki azalma ve madencilikteki rekabetin artması etkili oldu.

Şirketin son bir yılda hisse performansı %147 artışla dikkat çekerken, aynı dönemde Bitcoin fiyatında %17’lik bir düşüş yaşandı. Bitcoin madenciliğinde faaliyet gösterip yalnızca kendi ürettiği varlıkları elinde tutan stratejisinden de önemli bir sapma oldu.

Bitcoin Treasuries verilerine göre, Riot 2024 ilk çeyrekte elindeki 3.688 BTC’yi sattı. Mart sonunda şirket kasasında 15.679 BTC ve 282,5 milyon dolar nakit bulunuyordu.