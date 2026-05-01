BITCOIN (BTC)

BTC 80.000 doları aşarsa hedef 84.000 dolar

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin 80.000 dolar direncini aşarsa, analistler 84.000 dolara hızlı tırmanış bekliyor.
  • 🟢 Altcoinlerde kritik destek ve direnç bölgelerinde alıcı ve satıcı mücadelesi sürüyor.
  • 🪙 $XRP 1,27 ile 1,61 dolar aralığında sıkıştı, yukarı kırılım trend değişimi getirebilir.
  • ⚡️ En kritik nokta: Spot talebin zayıflığı fiyat hareketlerinde kalıcılık riskini artırıyor.
Kripto para piyasasında Bitcoin ve önde gelen altcoinlerde dikkat çekici fiyat hareketleri yaşanıyor. Bitcoin, 78.000 dolar seviyesinin üzerine çıkarken, nisan ayında %11,87’lik bir yükseliş kaydetti. Bu yükselişte, ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerine gerçekleşen yaklaşık 1,97 milyar dolarlık girişin payı olduğu belirtiliyor.

Bitcoin’de Hedef 84.000 Dolar Mı?

Analistler, yükselişin sürdürülebilmesi için Bitcoin’in 80.000 dolar seviyesini kalıcı bir şekilde destek haline getirmesi gerektiğine dikkat çekiyor. 78.000 ile 79.000 dolar arasında satış baskısının yoğunlaşabileceği düşünülüyor. CryptoQuant’ın yayımladığı rapora göre ise son yükselişin ağırlıkla vadeli işlem yatırımcılarından kaynaklandığı, spot tarafta talebin azaldığı görülüyor.

CryptoQuant, 2022’de gördüğümüz “vadeli işlemlerin öne çıkıp spot talebin gerilemesi” senaryosunun fiyatlarda yeni bir düzeltme sürecinden önce yaşandığını hatırlatıyor. Dolayısıyla, piyasanın sürdürülebilir bir ivme yakalaması için spot alımların artması gerektiğine işaret ediliyor.

Teknik açıdan bakıldığında, Bitcoin fiyatı kısa vadede 79.500 dolar seviyesinde satışlarla karşılaşabilir. Ancak alıcıların bu direnci aşması durumunda 84.000 dolar seviyesine doğru güçlü bir hareket bekleniyor. Öte yandan fiyat, 20 günlük hareketli ortalamanın (75.814 dolar) altına sarkarsa, 72.362 dolara kadar bir gerileme gündeme gelebilir.

Altcoinlerde Son Durum

Piyasanın diğer önemli oyuncularında da kritik seviyelerde alım ve satım mücadelesi gözleniyor. Ethereum, 50 günlük basit hareketli ortalamadan (2.207 dolar) destek buldu. Momentumun zayıfladığına işaret eden göstergeler arasında, 20 günlük ortalamanın yatay seyretmesi ve RSI’ın nötr bölgede bulunması öne çıkıyor. Eğer fiyat 50 günlük ortalamanın altına inerse, daha aşağı bir destek çizgisine gerileme ihtimali bulunuyor; yukarıda ise hedefler 2.465 dolar ve üzeri olarak öne çıkıyor.

XRP, uzun süredir 1,27 ile 1,61 dolar aralığında dalgalanıyor. 20 günlük ortalamanın (1,39 dolar) aşağı eğilim göstermesi ve RSI’ın nötr olması, kısa vadede satıcıların üstünlüğünü az da olsa artırdı. Fiyatın 1,27 doların altına inmesi muhtemel görünürken, alıcılar ise fiyatı hareketli ortalamaların üzerine taşımak için hamle yapıyor. Başarılı olurlarsa, önce 1,61 dolara, ardından kanal direncine doğru bir yükseliş mümkün olabilir.

Binance Coin, son günlerde hareketli ortalamaların altına inse de satıcılar bu fırsatı tam olarak değerlendiremiyor. Alıcılar fiyatı tekrar ortalamaların üzerine taşırsa, 654 ve 687 dolar dirençleri gündeme gelecek. Solana, 82,65 doların üzerinde tutunmaya çalışsa da ciddi bir satış baskısı var. Bu seviye kırılırsa 76 dolara, orası da kaybedilirse 67 dolara kadar geri çekilme yaşanabilir. Tersi bir durumda, fiyat 82,65 ile 90,73 dolar arasında dalgalanabilir ve 90,73 doların net aşılması 98 dolara yükselişin kapısını aralayabilir.

Dogecoin’de ise boğaların 0,10 dolarda güçlü şekilde savunma yaptığı izleniyor. Bu seviyenin üstünde kalınırsa, ilk etapta 0,12 dolara, ardından 0,14 ve 0,16 dolara hareket mümkün olabilir. Tersine, fiyat ortalamaların altına sarkarsa, 0,09 ile 0,12 dolar arasında yatay seyir devam edebilir.

Diğer Önemli Kripto Paralardaki Fiyatlanmalar

Hyperliquid tarafında fiyat, 50 günlük ortalamanın (39,84 dolar) altına gerilese de alıcıların düşük seviyelerden alış yaptığı görülüyor. Eğer 20 günlük ortalama (40,85 dolar) tekrar aşılırsa, 43,76 ila 45,77 dolar aralığına yükseliş bekleniyor. Fiyat yeniden 38,70 doların altına inerse, 37,77 ve devamında 34,45 dolar seviyeleri izlenecek.

Cardano, hareketli ortalamalara tutunarak kısa vadede trend değişimi ihtimalini artırdı. Kırmızı trend çizgisinin aşılması halinde, önce 0,32, sonra 0,37 dolara yükseliş gerçekleşebilir. Aksi halde, aşağı yönlü hareketle yeniden kanal içerisinde bir süre daha kalınabilir.

Bitcoin Cash’te 443 dolardan tekrar yukarı hamle geldi. 453 dolarlık direnç kısa süreli bir engel olabilir; burası da geçilirse, 486 ve 520 dolar seviyelerine uzanan bir ralli yaşanabilir. Ancak fiyat 486 dolardan sert bir reddedilirse, yatay hareketin bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

Monero, 20 günlük ortalamadan (366 dolar) destek bularak pozitife döndü. Pozitif RSI ve yukarı yönlü ortalamalar, yükseliş yolunu açık tutuyor. Fiyat 406 doların üzerinde kalıcı olursa, 500 dolara ilerleyen bir hareket bekleniyor. Tersi bir durumda, bir süre 302 ila 406 dolar arasında konsolidasyon izlenebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
