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Bitcoin Aktarıldı Borsa Alarma Bastı! Kraken Borsası’ndan Sonra Şimdi Sıra OKX’te!

Dünyaca ünlü FTX borsasının çöküşü diğer borsalara sıçramaya devam ediyor. Borsada yaşanan hack olayı sonrasında elde edilen para şimdi nerede?
00:12
30 Kasım 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Zaten kendi başına korkunç bir olay olarak tarihe adını yazdıran FTX çöküşü, birkaç saldırganın bu ayın başlarında FTX borsasını hack’lemesiyle daha da kötü bir hal aldı. Şimdi, elde edilen yeni bilgiler FTX’i hedef alan saldırganın ChipMixer kullanarak OKX’e 4,1 milyon dolar değerinde Bitcoin aktardığını gösteriyor.

Kraken’den Sonra Şimdi OKX

FTX hack hikayesi, Twitter kullanıcısı ZachXBT’nin zincir içi analitiği kullanarak hacker’ın çalınan varlıklarının nihai kaderini çözmesiyle devam ediyor. Son analize göre FTX saldırganları, yaklaşık 4,1 milyon dolar ya da 255 Bitcoin olduğu belirtilen çalıntı fonların bir kısmını ChipMixer’ı kullandıktan sonra OKX borsasına aktardı. Şimdiye kadar FTX saldırganlarının, kurucusu Sam Bankman-Fried’in yakın yardımcıları olan şirket içi çalışanlar olduğu söyleniyor.

Twitter’da kripto dedektifi olarak kabul edilen ZachXBT sözlerine şöyle devam ediyor:

FTX saldırganı Ren Köprüsünü kullandıktan sonra ilk olarak 20 Kasım tarihinde ChipMixer’a BTC yatırmaya başladı. Önümüzdeki haftalarda fonların geri kalanını nasıl akladıklarını görmek ilginç olacak.

Haberlere tepki gösteren OKX Exchange derhal soruşturma başlattı ve saldırganın hesabını dondurdu. Daha önce bildirildiği üzere, saldırgan çaldığı fonları ilk olarak Kaliforniya merkezli Kraken borsasına aktarmıştı.

OKX’e benzer şekilde Kraken ekibi de FTX ile ilgili dolandırıcılık, ihmal veya suiistimalle ilişkili olduğundan şüphelendikleri belirli fonlara hesap erişimini donduracak kadar hızlı davrandı.

FTX Fiyaskosu

Bu ayın başlarında bir bilgisayar korsanı Bahamalar merkezli kripto para borsası FTX’e erişim sağladı ve yaklaşık 400 milyon dolar değerinde kripto para çaldı. Kimliği açıklanmayan bilgisayar korsanının şu anda en zengin Ethereum sahiplerinden biri olduğu ve Ethereum blok zincirindeki sadece 34 cüzdanın ondan daha fazla kripto para birimine sahip olduğu söyleniyor.

Şu anda iflas etmiş olan kripto borsası FTX, 130’dan fazla firmasının aniden iflas koruması için başvuruda bulunmasının ardından günün ilerleyen saatlerinde saldırıyı duyurdu. Bu hamle aynı zamanda kripto dünyasında, halihazırda seyrelmekte olan kripto piyasasına katkıda bulunan bir panik satışına neden oldu.

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