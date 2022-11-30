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FTX Duyurdu: Ödemeleri Tekrar Başlatıyoruz! Peki Bu Durum Kimleri İlgilendiriyor?

FTX borsası yaptığı son hamleyle birlikte bazı insanların yüzünü güldürecekmiş gibi görünüyor. Şirket ödemelerini yapabilmek adına adımlar atıyor.
01:00
30 Kasım 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

FTX, ABD’de 11. bölüm iflas başvurusu yapmıştı. Günler sonra dünya çapındaki çalışanlarının iflas sonrası ödemelerine yeniden başladı. Borsa, 28 Kasım’da yaptığı bir duyuruya göre ABD dışındaki bazı yüklenicilere ve hizmet sağlayıcılara yapılan olağan ödemelere de devam edecek. Borsa ayrıca ödemelerin nakit olarak, dava öncesi ve dava sonrası dönemler dikkate alınarak ve iflas mahkemesinin koşullarına tabi olarak yapılacağını açıkladı.

Bu Noktalara Ödeme Yok

Duyuru, yardımların yalnızca FTX Bahamalar ve FTX Avustralya dışındaki çalışanlar için geçerli olduğunu da ekledi. Özellikle, bu ülkelerde ayrı iflas davaları açılmıştı ve bu davalar Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 11. bölüm davalarına dahil değildi veya bu davalar tarafından korunmamaktaydı.

 FTX’in yeni CEO’su John J. Ray III şu açıklamaları yaptı:

Mahkemenin ilk gün önergelerimizi onaylaması ve küresel nakit yönetimi konusunda yapılan çalışmalarla birlikte, FTX grubunun maaş ve sosyal haklara ilişkin olağan nakit ödemelerine yeniden başlamasından memnuniyet duyuyorum. Bu ödemelerdeki geçici kesintinin getirdiği zorlukların farkındayız ve tüm değerli çalışanlarımıza ve ortaklarımıza destekleri için teşekkür ediyoruz.

Pazartesi günkü bildirim, borsanın 19 Kasım’da paydaşlar için geri kazanılabilir değeri en üst düzeye çıkarmak amacıyla küresel varlıklarına yönelik stratejik bir inceleme başlatmasının ardından geldi.

O tarihte Ray, FTX borçlularının iflas mahkemesi’ne çeşitli başvurularda bulunduklarını ve mahkeme’den, kabul edilmesi halinde yeni bir küresel nakit yönetim sisteminin işletilmesine ve yabancı iştiraklerdeki kritik satıcıların ve bayilerin olağan ödemelerinin yapılmasına izin verecek geçici tedbirler talep ettiklerini kaydetti.

Ayrıca tüm FTX çalışanlarından ve satıcılarından, FTX’teki kurumsal yönetim başarısızlıklarının 11. bölüm davalarını açmadan önce yürürlüğe koymalarını engellediği düzenlemeleri yaparken sabırlı olmalarını istedi.

FTX Hamle Yaptı

FTX, 22 Kasım 2022 Salı günü, FTX Borçlularının Bölüm 11 dilekçeleriyle ilgili tüm ilk gün önergeleri için geçici ve nihai onaylar alarak, ödemelerin yapılması da dahil olmak üzere normal iş faaliyetlerine devam etmesine olanak yarattı.

Bu ayın başlarında ABD’de iflas koruma başvurusunda bulunmasının ardından FTX, daha geniş çaplı kripto piyasası çöküşünden sıyrılmaya devam ederken bile yeniden ayağa kalkmaya çalıştığını tüm dünyaya göstermek istercesine girişimlerde bulunuyormuş gibi görünüyor.

Kısa bir süre önce borsa, varlıkları için potansiyel alıcılardan ilgi görmeye başladığını açıkladı ve paydaşların yararı için dünyanın dört bir yanındaki FTX varlıklarını yeniden düzenlemek veya satmak için düzenli bir süreç yürütmeye istekli olduğunu ekledi.

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