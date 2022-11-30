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Veriler Konuşuyor: Bu Altcoin 3 Haftada Yüzde 30’un Üzerinde Yükselebilir!

Zincir üstü (on-chain) verileri en büyük altcoin'in üç haftada yüzde 30'un üzerinde yükselebileceğine işaret ediyor. Detaylar haberimizde.
08:09
30 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Geçtiğimiz hafta sonu güçlü bir satış baskısı görmesinin ardından dünyanın en büyük ikinci kripto parası olan Ethereum (ETH) büyük bir geri dönüş yaptı. ETH, yazım sırasında 155 milyar dolar piyasa değeri ile  son 24 saatte kaydettiği yüzde 6’nın üzerinde yükselişle bin 266 doların üzerinde işlem görüyor. Veriler Ethereum fiyatının üç haftada büyük bir çıkış yapabileceğine işaret ediyor.

Aktif Adres Sayısı Son 6 Haftanın En Yüksek Seviyesinde

Zincir üstü (on-chain) veriler, Ethereum’un aktif adreslerinin dün son altı haftanın en yüksek seviyesine çıktığını gösteriyor. Bu, en son görüldüğünde ETH fiyatı sadece altı hafta içinde yüzde 30 artmıştı. Zincir üstü veri sağlayıcısı Santiment konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu notu düştü:

Ethereum’un aktif adres sayısı dün son 6 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı ve bu muhtemelen bugünkü fiyat artışında etkili oldu. En son 15 Ekim’de aktif adres sayısı bu seviyeye yükseldiğinde ETH fiyatı 3 haftada yüzde 30’un üzerinde yükselmişti.

Ethereum Balinalarının Birikimi Arttı

Ethereum son günlerde ağır bir fiyat düzeltmesine maruz kalırken, balinalar her düşüşü alım fırsatı olarak değerlendiriyor. Geçtiğimiz hafta ETH balina aktivitesi yeni bir zirveye ulaşarak bir yıl içindeki en büyük beşinci birikim gününü kaydetti.

Kasım ayı boyunca, kripto para borsası FTX‘in iflas ettiğinin ortaya çıkması Ethereum balinaları birikim yapmaya itti. Santiment yayımladığı raporda “Ethereum’un büyük cüzdanlarının sayısı Kasım ayının başındaki FTX çöküşünden bu yana artıyor. Grafikte köpekbalığı ve balina seviyesi cüzdanların birikimi ve neden oldukları önemli anlar görülmektedir. 100 ila 100 bin arasında ETH tutan cüzdanların sayısı son 20 ayın en yüksek seviyesine yükselmiş durumda.” ifadelerine yer verdi.

Ethereum ile birlikte Bitcoin (BTC) fiyatı da yüzde 3’ün üzerinde yükselmiş durumda ve en büyük kripto paranın fiyatı 17 bin dolara oldukça yakın bir noktada bulunuyor. Bununla birlikte, Bitcoin madencilerinin kapitüle olma ihtimali, BTC madencilerinin kripto paranın fiyatındaki çöküşün ortasında artan zorluklarla karşılaşmasıyla birlikte ortaya çıkıyor. Bu durum muhtemelen ileride ek satış baskısına yol açabilir.

Ayrıca, kripto para yatırımcılarının da odaklarını Bitcoin’den altcoin’lere kaydırdıkları görülüyor.Santiment’ın raporunda şu ifadeler yer alıyor:

Bitcoin’in sosyal baskınlığı düşük kalmaya devam ediyor, çünkü yatırımcılar son birkaç haftadır altcoin’lere yönelmiş durumda ve bu kriptonun bir numarasına olan ilginin düşmesine neden oldu. TÜM fiyatlarının yükselmesi için birincil bileşenlerden biri yüksek BTC’nin sosyal baskınlığıdır.

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