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Yedi yıl süren bir dizi yasama sürecinin ardından Brezilya’nın uzun zamandır beklenen kripto para yasa tasarısı nihayet Temsilciler Meclisi’nden geçti ve Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun onayına sunuldu.

Brezilya’nın Kripto Para Düzenlemesi

Brezilya Temsilciler Meclisi, yaptığı oylamanın sonucunda geçirdiği kripto para yasa tasarısını, Luiz Inácio Lula da Silva’nın yönetimi devralacağı ve 31 Aralık’ta görev süresi sona erecek olan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nın onayına sundu.

Kripto para yasa tasarısı, Bitcoin (BTC) ve diğer kripto paraları bir ödeme yöntemi ve bir yatırım aracı olarak kabul ediyor. Tasarı, ayrıca kripto paraları ve hizmet sağlayıcılarını tanımlamanın yanı sıra kara para aklama ve dolandırıcılığa karşı korunma konusuna yardımcı olacak. Tasarı, Brezilya Senatosu’nun Nisan ayında onaylamasının ardından ivme kazanmış, ancak Senato’nun tasarıdaki birkaç maddeyi değiştirmesinin ardından Temsilciler Meclisi’nin onayı için beklemeye geçilmişti.

Yasa tasarısının en çok tartışılan maddelerinden biri, kripto para borsalarının müşteri fonlarını ayırması için belirli yönergeleri takip etmelerini gerektiren bir hükümle ilgiliydi. Brezilyalı kripto para yayını Portal do Bitcoin’e göre, milletvekilleri yasa tasarısını Meclis’ten geçirmek için varlık ayrıştırma konusunu beklemeye alma kararı verdi.

Bölgedeki Diğer Tüm Ülkelerden Daha Fazla

Kripto para endüstrisinin düzenlenmesi, pazarın büyüklüğü ve ülkenin son yıllarda gördüğü dolandırıcılık sayısı nedeniyle Brezilya’da özellikle önemliydi. En yüksek profilli vakalardan biri, federal polisin iddia edilen bir piramit şeması sistemiyle ilgili yaklaşık 28 milyon doları ele geçirmesiyle ortaya çıktı.

Blockchain analiz şirketi Chainalysis’in yayımladığı son Küresel Kripto Para Benimseme Endeksi’nde Brezilya yedinci sırada yer alıyor. Blockchain analiz şirketi, Güney Amerika ülkesinin 2021’nin Temmuz ayı ile 2022’nin Hazirana yı arasında bölgedeki diğer tüm ülkelerden daha fazla olmak üzere yaklaşık 142.7 milyar dolar kripto para aldığını hesaplıyor.