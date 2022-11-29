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Chainlink (LINK) Grafiklerinde Kırmızı Alarm: Bu Seviye Tehlikeli!

Chainlink'in (LINK) fiyatındaki yükseliş devam edecek mi? Yükseliş engeli seviyeler hangileri? İşte kripto para biriminin fiyat analizi!
23:00
29 Kasım 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Popüler altcoin Chainlink’in (LINK) fiyat hareketinde etkin rol oynayabilecek kritik destek ve direnç bölgeleri hangisi? Yukarı yönlü hareket devam edecek mi?

LINK Fiyat Analizi

LINK’in fiyatı Mayıs ayının başından bu yana 5,95 dolarlık destek alanının üzerinde işlem görüyor. Birçok kez bu seviyenin altına düşmesine rağmen herhangi bir kapanma yaşanmadı. 20 Kasım tarihinde LINK fiyatı, yılın en düşük seviyesi olan 5,76 dolar ile günlük kapanışa ulaştı. Bu durum görünüşte 5,95 dolarlık destek alanından bir kırılmaya neden olsa da daha sonra fiyat hareketi yükselişe geçti ve geri kazanıma neden oldu. Dolayısıyla iddia edilen düşüş ivmesi yalnızca bir sapma niteliğinde kaldı.

Bununla birlikte Chainlink küçük miktarda değer kaybının ardından 7,51 dolara ulaştığı için fiyat hareketi bu olasılığı destekliyor. Günlük göreceli güç endeksi (RSI) da 50’nin üzerine çıktı. Ancak bu seviye Mayıs ayından bu yana tekrarlanıyor. Belirtilen nedenden ötürü LINK fiyat tahmininin yükseliş göstermesi için çizgiyi destek olarak doğrulaması gerekebilir.

LINK’de Kritik Seviye

Popüler altcoinin fiyatında yaşanacak 9,40 dolarlık direnç alanının üzerinde bir günlük kapanış, yükseliş eğilimi gösteren Chainlink fiyat tahminini doğrulayabilir. Ayrıca kripto para analistlerinin altı saatlik zaman dilimindeki teknik analizlerine göre, LINK’in 7,50 dolar seviyesinde kısa vadeli bir direnç ile karşı karşıya kalabileceğini belirtti. Bu direnç, hem 0,5 Fib düzeltme direnci seviyesi hem de yatay bir direnç alanı tarafından oluşturulabilir. LINK son 24 saat içerisinde 7,51 dolarlık maksimum fiyata ulaşırken, direnç bölgesinin üzerinde bir kapanışa ulaşamadı. Ayrıca RSI aşağı yönlü sapma oluşturdu. Bu durum gelecekteki fiyat için iyiye işaret olmayabilir ve düşüş ivmesinin bir katalizörüne dönüşebilir. Sonuç olarak uzmanlara göre Chainlink fiyatı, başka bir çıkış girişiminde bulunmadan önce 6,55 dolar seviyesinde bulunan bir destek alanına düşebilir. Ayrıca kripto para birimi 7,50 doların üzerinde bir kapanışa ulaşılırsa, 9,40 dolara doğru bir yükseliş hareketi beklenebilir.

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