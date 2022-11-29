Dünya kupası devam ederken bazı Fan token'lar dikkat çekmeye devam ediyor. İşte aralık ayında dikkat edilmesi gereken 3 fan token!

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Futbol taraftar token’ları, FIFA dünya kupası başladığından bu yana önemli bir düşüş ve dalgalanma yaşadı. Bununla birlikte, bu maçlar devam ettikçe yatırımcılar, kazanan takımların taraftar token’larının futbol meraklılarından daha fazla ilgi görmesi bekleniyor ve bu da ilgili token fiyatında büyümeye neden olabilir.

Bu nedenle, bugün FIFA dünya kupası tüm hızıyla devam ederken önemli büyüme potansiyeline sahip en iyi takımın taraftar token’larından bazılarını analiz edeceğiz.

Portekiz Milli Takımı Taraftar Tokenı (POR)

Portekiz Milli Takımı Taraftar Token’ı (POR) iki hafta içinde önemli bir düşüş yaşadı. Taraftar tokenı 6,52 dolarlık direnç seviyesinden %51,5’lik bir düşüşle 3,15 dolarlık aylık desteği tekrar ziyaret etti.

Yukarıda bahsedilen destek, Ekim sonu ve Kasım ortası hareketlerini desteklemişti. Kripto para fiyatı şu anda 3,19 dolardan işlem görüyor ve söz konusu desteği korumaya çalışıyor. Bu destekte yükseliş momentumu yenilenirse, kripto para başka bir yükselişe tanık olabilir.

Yükselişin 4 dolar seviyesini aşması, fiyatların toparlanması konusunda yeni bir onay anlamına gelebilir. Tersine, 3.15 dolar desteğinin altında kapanan günlük bir mum, düzeltmeyi 2.5 dolar seviyesine kadar uzatabilir.

Paris Saint-Germain Taraftar Token(PSG)

Paris Saint-Germain Taraftar Token’ının (PSG) günlük teknik grafiği incelendiğinde, aşağı yönlü bir trend çizgisi doğrultusunda grafiğin devamlılığının sürdüğü görülmekte. Geçtiğimiz dört ay boyunca, bu futbol taraftar token’ı direnç trend çizgisinin etkisi altında istikrarlı bir şekilde düştü. Bu trend çizgisine yapılan çok sayıda yeniden test, satıcıların dinamik dirençlerinde aktif olarak satış yaptığını gösteriyor.

Bununla birlikte, günlük RSI eğimindeki yükseliş sapması, daha düşük seviyelerde artan alım baskısını göstermekte. Piyasa senaryosu iyileşirse, genel trend çizgisinden olası bir kırılım, piyasa duyarlılığının rallilerde satış yapmaktan satın almaya geçtiği anlamına gelebilir.

Bu formasyonun tam anlamıyla kırılması, boğa koşusunun 10 dolar seviyesine ulaşmasını sağlayabilir.

Arjantin Futbol Federasyonu Taraftar Tokenı(ARG)

27 Kasım’da, Arjantin Fan Token(ARG) fiyatı 4,5 dolar -4,2 dolar gibi önemli bazı destek seviyelerinden düşüş eğilimi gösterdi. Bu kırılım, yükselen düşüş momentumunu ve parçalar halinde daha fazla düşüşü gösteriyor olabilir.

Bununla birlikte, günlük RSI aşırı satım bölgesine girmenin eşiğinde, bu da satış faaliyetinin aktif olarak aşırı genişlediğini gösteriyor. Dahası, fiyatların kırılan desteği yeniden test etmek için küçük bir yükseliş hareketini tetiklemesi beklenilebilir.

Token fiyatı şu anda 3,68 dolardan işlem görüyor ve satıcılar 4,2 dolarlık ters direncin altında bir fiyatı sürdürmeyi başarırsa fan token’ın 4,2 dolara ilerlediği görülebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.