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Son Dakika: Coinbase 4 Büyük Altcoin İçin Desteği Kaldıracak! XRP ve Diğerleri!

Popüler borsa XRP dahil birkaç altcoin için cüzdan uygulamasındaki desteğini sonlandırıyor.
20:45
29 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD’nin en büyük kripto para borsası cüzdan ürünü için 4 büyük altcoini ilgilendiren önemli bir duyuru yayınladı. SEC davası nedeniyle borsada işlem görmeyen XRP cüzdan uygulamasından da kaldırıldı. Son 1 yıldır Ripple yöneticileri kripto para topluluğunun tepkisini çekiyordu. Bitcoin aleyhine yürüttükleri faaliyetler yatırımcıları rahatsız ediyor.

XRP Son Dakika

Düşük kullanımı gerekçe gösteren Coinbase Wallet, diğerlerinin yanı sıra Ripple (XRP) ve Bitcoin Cash (BCH) gibi varlıkları artık desteklemeyeceğini duyurdu. Ekip, toplam kripto para birimi desteğini durdurmak için son tarih olarak 5 Aralık 2022’yi açıkladı. Ethereum ve tüm EVM uyumlu ağların yanı sıra Coinbase Wallet diğer dokuz ağı da desteklemektedir. Bunlar arasında BNB Chain, Polygon, Solana ve Arbitrum yer alıyor. Bu arada ekip, Bitcoin Cash (BCH), Ethereum Classic (ETC), Stellar (XLM) ve Ripple (XRP) üzerinde düşük kullanım gördüğünü söyledi. Destek yalnızca 5 Aralık’a kadar sunulacak ve bu tarihten sonra Coinbase Wallet aracılığıyla desteklenmeyen varlıkların gönderilmesi ya da alınması riskli bir iş olacak. Bugün ekipten yapılan açıklamada şöyle denildi.

“5 Aralık 2022 itibariyle Coinbase Wallet, düşük kullanım nedeniyle artık aşağıdaki varlıkları ve ağları desteklemeyecektir: BCH, ETC, XLM ve XRP.”

Coinbase ve XRP

İşlem hacmi bakımından ABD merkezli en büyük kripto para borsası FTX’in çöküşüyle konumunu güçlendirdi. Popüler borsa XRP konusunda temkinli bir tavır sergiliyor. Ripple davasıyla birlikte borsada XRP işlemlerini durduran şirket aynı zamanda davaya XRP’yi destekleyen amicus özeti de verdi. Yani son hamle Coinbase borsasının XRP’ye karşı bir pozisyon aldığını göstermiyor. Coinbase, cüzdan uygulamasındaki birçok kripto parayı değerlendirdi ve en az ihtiyaç duyulan seçenekleri kaldırmayı tercih etti. İlerleyen süreçte yeniden destek eklenebilir.

Ripple davası ise önümüzdeki yılın ilk çeyrek sonuna kadar neticelenecek. Eğer Ripple davası kazanırsa bunda Coinbase borsası ve onun amicus özetlerinin de desteği olacak. XRP yatırımcıları sona yaklaşan dava nedeniyle altcoine yeniden ilgi göstermeye başladı.

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