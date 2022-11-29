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Kripto Paraların Canına Okuyan İsim Konuştu!

Kripto paraların bugünlerde aşırı satış bölgelerinde olmasının bir sebebi de kendisi. Ancak o diğerlerini suçluyor.
18:45
29 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin ve diğerleri bu yıl ciddi kayıplar yaşadı ancak mayıs ayındaki büyük çöküşle başlayan süreç çok farklıydı. Teknik ve on-chain ile açıklanamayan anormal kayıpların temelinde anormal koşullar vardı. Bu ise bir grup kumarbaz tarafından başlatıldı. FTX ise son dokunuşu yaptı. Ve bugün Bitcoin tarihi bir erimeyle karşı karşıya. Üstelik birçok yatırımcı daha fazla düşüş bekliyor.

Kripto Para Tuzağı

Three Arrows Capital’in kurucu ortağı Zhu Su, FTX ve Alameda Research’ü kripto piyasası manipülasyonu yapmakla suçladı. Bildiğiniz gibi LUNA iflasıyla dibi gören 3AC, birçok şirketin iflasına neden oldu. Genesis ciddi bir darbe aldı, BlockFi iflas sürecine girdi, Celsius ve Voyager iflas başvurusunda bulundu. Ve çok daha fazla şey oldu. Sonradan anlaşıldı ki 3AC yüksek kaldıraçla birçok merkezden aldığı kripto kredileri bitirmişti. Zhu Su ortağı olduğu fonu batırarak adeta kripto para ekosisteminin de canına okudu. Peki ama bunu neden yaptı? Zhu, kripto paraların bir süper döngü yaşayacağını düşünüyordu ve bu denli büyük düşüşler beklemiyordu.

3AC Kurucuları Kyle ve Zhu

Tamam konumuza dönecek olursak Three Arrows Capital’in kurucu ortağı Zhu Su bugün FTX ve Alameda Research‘ü borç verenlerin parasını onları kurtarmak için kullandıkları için eleştirdi. Zhu Su ayrıca Sam Bankman-Fried ve BlockFi’nin Three Arrows Capital’i “çifte teminat vermekle” suçladığını ve müşterilerin ticaret firması Alameda Research aracılığıyla FTX’e havale yapmasını sağlayarak kripto piyasasını manipüle ettiğini belirtti.

Kripto Para İfşaları Başlıyor Mu?

Daha önce de 3AC’nin ortağı Kyle, Alameda’nın LUNA çöküşünden menfaat devşirdiğini ve milyarlık ekosistemin birkaç ortakla kasıtlı olarak ölüm sarmalına sokulduğunu iddia etmişti. Zhu Su ise bugün FTX ve Alameda’yı kripto piyasasını manipüle etmekle suçladı. FTX ve Alameda’nın BlockFi ve Voyager gibi kripto borç verenlerinden onları kurtarmak için borç aldıklarını söylüyor.

“Müşteri mevduatlarını dört ay daha kabul etmeye devam etmek için sizden net borç alan bir firmadan “kurtarma” desteği arkasındaki amaç nedir?”

Zhu Su, FTX ve BlockFi’nin, Three Arrows Capital’in temmuz ayında iflas başvurusunda bulunmasının ardından, Three Arrows Capital’i “çifte teminat vermekle” suçlamak için üçüncü kademe medyayı kullandığına dikkat çekti. BlockFi 11. Bölüm iflas başvurusunda bulunduktan sonra FTX ve Alameda’ya tekrar saldırdı. Üstelik BlockFi, Alameda’ya borç veren FTX’in alacaklısıdır. Ardından Alameda, Robinhood hisselerini satın alan SBF’nin kişisel holding şirketi olan Emergent’e borç verdi. 9 Kasım’da Robinhood hisseleri, BlockFi’nin FTX kredisini garanti altına almak için Emergent tarafından teminat olarak rehin verildi ve bu kredi BlockFi’yi kurtarmak için kullanıldı.

Zhu Su aynı manipülasyonun temmuz ayındaki Voyager açık artırması sırasında da görüldüğünü iddia etti. Alameda, Voyager’a verdiği kendi kredisini bile geri ödeyemedi.

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