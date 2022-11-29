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Aptos (APT) Müjdeyi Verdi! APT Coin Yorum!

İlk günlerde en popüler kripto paralar arasındaydı ancak FTX çöküşü ona zarar verdi. Fakat bundan kurtulmanın yollarını arıyor.
18:20
29 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

FTX çöküşü SBF ile ilişkili neredeyse tüm projelerin ciddi anlamda kan kaybetmesine den oldu. FTT sıfıra gidiyor. SRM Token için ekip geleceği belirsiz açıklaması yaptı, SOL Coin 20 doların altında ve APT önemli düşüşler gördü. NEAR ise 1,5 dolar seviyelerine kadar indi. Milyarlarca dolarlık çok sayıda kripto FTX yüzünden erirken bazıları hayatta kalmanın yollarını arıyor. Aptos, Alameda ve FTX desteği olmadan da hayatta kalabileceğini göstermek için bir ortaklı imzaladı.

Aptos (APT) Haberleri

Yaptığı airdrop ile adından günlerce söz ettiren ve erken dönem yatırımcılarına binlerce dolar kazandıran Solana katili Aptos önemli bir anlaşma imzaladı. Aptos Labs tarafından oluşturulan kripto cüzdanı Petra ile entegrasyon yoluyla web3 fintech firması MoonPay ortaklık kuruyor. MoonPay’in küresel satışlardan sorumlu başkan yardımcısı Bree Blazak, şirket açıklamasında şunları söyledi;

“Büyüyen Aptos ekosistemiyle ilk olarak Petra cüzdanı aracılığıyla entegre olmak, özellikle blockchain genişledikçe ve kullanımı arttıkça misyonumuzu yerine getirmek için bir başka adımdır”.

MoonPay ayrıca kısa süre önce Aptos token APT’yi platformunda listeledi. Aptos mainnet ile eş zamanlı olarak birçok borsada listelenmiş ve rekor hacimler görmüştü. Aniden popülerleşen layer1 kendini Solana killer olarak tanımlıyordu. Solana kadar hızlı ve ucuz bir blockchain oluşturduğunu söyleyen ekip daha iyisini hedefliyor.

Aptos (APT)

Aptos, bu yıl kriptoda en çok ses getiren projelerden biri oldu. Mo Shaikh ve Avery Ching tarafından başlatılan proje Rust dilinin üzerine inşa edilen bir programlama dili olan Move’u kullanıyor. Move, Meta tarafından Diem projesi için geliştirilmişti. Zaten bu iki isim de daha önce Meta’nın Diem projesinde çalışıyordu. Girişim bu yıl Binance Labs, a16z ve Multicoin Capital gibi yatırımcılardan 350 milyon dolar topladı. Petra ile entegrasyonun ardından MoonPay, ağdaki diğer merkezi olmayan uygulamalarla ortaklık kurmayı planlıyor.

Aptos ayrıca kısa süre önce Google Cloud ile bir ortaklık açıklamıştı. Ethereum ile daha önce duyurulana benzer şekilde Cloud ile node çalıştırılacak.  APT yazı hazırlandığı sırada %5 artışla 4,7 dolardan alıcı buluyor.

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