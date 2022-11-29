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Birçok Kez Bilen Analist Açıkladı: Bitcoin ve Ethereum’da Bu Seviyeler Geliyor!

FTX krizi sonrasında büyük darbe alan Bitcoin (BTC) toparlanmaya çalışırken, önde gelen bir analistten çarpıcı açıklamalar geldi.
18:00
29 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

FTX krizi sonrasında büyük darbe alan Bitcoin (BTC) toparlanmaya çalışırken, önde gelen bir analistten çarpıcı açıklamalar geldi.

Yükseliş Başlıyor!

Bitcoin’in  2018 yılındaki ayı piyasasında dip seviyeyi doğru bir şekilde tahmin eden stratejist, Bitcoin ve  ve Ethereum’un (ETH) ralli için hazırlandığını söylüyor. Piyasada Smart Contracter olarak bilinen analist 214.700 Twitter takipçisine, Bitcoin‘in herkesin beklediği gibi 16.000 doların altına değil tam tersine 17.841 dolara yükselmesini beklediğini iddia etti. An itibariyle BTC, 16.449 dolardan işlem görüyor. Bu BTC fiyatında %10’luk bir artış anlamına geliyor. Ethereum’u da inceleyen Smart Contracter, mevcut düzeltmenin sona erdikten sonra ETH’de  %16’ya yakın bir artış öngörüyor.

Smart Contracter, dalgalar halinde tezahür etme eğiliminde olan ve kalabalık psikolojisini takip ederek gelecekteki fiyat hareketini tahmin eden gelişmiş bir teknik analiz yaklaşımı olan Elliott Dalga teorisinin popüler bir uygulayıcısıdır. Teoriye göre, bir varlık tipik olarak bir ABC dalgasını tamamladıktan sonra ralliye başlar. Analistin grafiğine bakıldığında, ETH’nin 1.350 dolarlık hedefine doğru toparlanması bekleniyor. ETH an itibariyle  değeri 1.210 dolardan işlem görüyor. Stratejist, alt zaman dilimlerinde direncini kırdığını söylediği eşler arası ödeme ağı Litecoin’i (LTC) de yakından izliyor. Uzmana göre, LTC de kısa vadede ivme kazanabilir.  Litecoin an itibariyle 75,72 dolardan işlem görüyor.

Çin, Risk Teşkil Ediyor!

FTX krizi ve makroekonomik şartlardan ötürü büyük darbe alan kripto para piyasası şimdi de Çin’de meydana gelen olaylardan ötürü ivme kaybetti. Çin’de Covid yasaklarına ve karantinalara karşı protestoların yol açtığı endişeler Asya piyasaları başta olmak üzere küresel piyasalarda etkili oldu.  Çin’deki olayların küresel olarak daha fazla tedarik zinciri kısıtlamasına neden olacağından piyasaların endişe etkilendiğini söyledi. Tedarik zincirinin etkilenmesi, daha yüksek gıda fiyatları ve dolayısıyla, daha yüksek enflasyon ve  faiz oranlarını daha yüksek olması anlamına geliyor. Bitcoin, Kasım ayında şu ana kadar yaklaşık %21 düştü. Bitcoin, Haziran’dan bu yana en kötü aylık performansını gösterdi. İlk 100’de bulunan kripto paraların çoğu %70 oranında değer kaybetti.

Moody’s Analytics Inc.’in kıdemli ekonomisti Katrina Ell, Bloomberg’e yaptığı açıklamada, Çin’de önemli bir risk olduğunu,  Pekin’in  Covid’i ve etkilerini tamamen ortadan kaldırmak için uyguladığı kısıtlamaların üretimdeki arz talep dengesini etkilediğini dile getirdi. Dolayısıyla, bu durum hem Çin hem de küresel ekonomi için risk teşkil ediyor.

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