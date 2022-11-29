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Kripto para piyasasında Pandora’nın Kutusu açılırken, önde gelen bir yönetici yaptığı Bitcoin (BTC) tahmini ile dikkatleri üzerine çekti.

David Gokhshtein’den İyimser Tablo!

Gokhshtein Media’nın kurucusu ve eski ABD Kongre adayı David Gokhshtein, Bitcoin tahminini paylaştı. Kripto para sektörünü yakından takip eden yönetici, uzun vadede iyimserliğini koruyor. Bitcoin tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçirirken, bazı analistlerin ve önde gelen isimlerin aşırı iyimser tahminleri Polyannacılık damgası yerken, henüz 100.000 dolara ulaşamayan Bitcoin için 1 milyon dolar tahmini yapan aykırı isimler de var. Ancak Gokhshtein, Bitcoin‘in gelecekteki herhangi bir noktada 1 milyon dolar seviyesine ulaşacağına inanmıyor. Bununla birlikte, politikacının BTC’ye yönelik beklentileri oldukça yüksek.

Gokhshtein Media’nın kurucusu, son zamanlarda Bitcoin’in önümüzdeki birkaç yıl içinde 1 milyon dolara ulaşacağını iddia eden birçok makaleye rast geldiğini vurguladı. Gokhshtein, bu kadar aşırı iyimser bir görüşe katılmıyor. Yönetici BTC’de bir yıl içinde 250.000 doların mümkün olduğuna inanıyor. Aynı tahmin, geçtiğimiz birkaç yıl içinde kripto para sektörüne büyük destek veren milyarder Tim Draper tarafından da yapıldı. Piyasadaki karamsarlık sürerken, balinalar son zamanlarda çok sayıda Bitcoin satın alıyor. Santiment’e göre, son beş gün içinde balinalar 48.000 BTC aldı. FTX krizi kaosa neden olurken, yatırımcılar dipten alımlar yapmaya devam ediyor.

Yönetici, SHIB’i de Destekliyor!

Gokhshtein, SHIB‘e dair iyimserliğini de sürdürüyor. Yönetici ayrıca bir sonraki boğa koşusunun dünyaya yeni milyonerler kazandıracağını düşünüyor. Uzman bu milyonerlerin kripto paralara ve yakın zamanda oluşturulan protokollere inanan girişimciler olacağını vurguladı. Ancak Dogecoin kurucu ortağı Billy Markus, birkaç kez kripto paraların sadece kumar ve spekülasyon olduğuna inandığını belirtti. Gokhstein bu yılın başlarında, Shiba Inu’nun 1 dolara ulaşmasının mümkün olmadığını belirtti. Ancak, SHIB’in 0,001 dolara ulaşabileceğine inandığını tweetledi.

David Gokhshtein , geçen hafta meme coin’lerin yatırım potansiyeline de dikkat çekti. Yakın tarihli bir tweet’te Gokhshtein, tanıdığı yatırımcılarının %50’sinin Dogecoin ve Shiba Inu’ya Bitcoin’den (BTC) daha fazla yatırım yaptığını belirtti. Gokhshtein, “Tanıdığım insanların yarısı DOGE ve SHIB‘de BTC’den daha fazla kazanç elde etti” açıklamasını yaptı. Gokhshtein ayrıca, “portföy çeşitlendirmesinin” de önemine değindi.