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Solana Altcoini Feshedildi! Popüler Kriptonun Geleceği Belirsiz!

Sam Coinlerin başı belada. SBF tarafından başlatılan bir altcoin daha protokolün feshedildiğini açıkladı üstelik altcoinin geleceği belirsiz.
17:25
29 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para yatırımcıları FTX çöküşü sonrasında özellikle Solana tabanlı altcoinlerde ciddi kayıplar yaşadı. SOL Coin önemli ölçüde eridi ve ekosisteme güç veren en büyük akıllı sözleşmeler hızla kullanıcı kaybediyor. Hatta bir tanesi bugün feshedildi ve tokenin bundan sonra ne işe yaracağı konusu belirsizliğini koruyor.

Serum (SRM) Feshedildi

FTX tarafından desteklenen merkezi olmayan bir kripto borsası olan Serum, 215.000 Twitter takipçisine, kripto borsası devinin ani çöküşünün ardından projenin “feshedildiğini” bildirirken, kullanıcıları projenin topluluk liderliğindeki bir çatalına yönlendirdi.  Serum, FTX’in patlamasının ardından “mainnet üzerindeki Serum programı feshedildi” diye tweet attı. Solana blockchainindeki iki DeFi projesine atıfta bulunan Serum, “Yükseltme yetkisi FTX‘in elinde olduğu için güvenlik tehlikede, bu da Jupiter ve Radium gibi protokollerin uzaklaşmasına neden oluyor” diye ekledi.

Bu ayın başlarında FTX iflasını açıkladıktan sonra bir hack saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Yaklaşık 400 milyon dolarlık kayıp var ve Serum ekibi kod güvenliğinin tehlikeye atıldığını düşünüyor. Serum ağının yükseltme yetkileri FTX tarafındaydı ve saldırganlar, içeriden bilgi sahibi olan kişiler protokolü istismar etme potansiyeline sahiptir.

SRM Token Belirsizliği

Ekip ayrıca kendi yerel tokenleri olan SRM Coin’in hakkında da yorumda bulunarak geleceğinin “belirsiz” olduğunu ve geliştiricilerin FTX ve kardeş firması Alameda Research’e maruz kalması nedeniyle kullanımını kaldırmayı önerdiklerini belirtti. Bununla birlikte Serum, Solana‘da yayına giren OpenBook adlı protokolün topluluk tarafından yönetilen çatalında da büyümeyi işaret etti. Serum, OpenBook’un günlük 1 milyon doların üzerinde bir hacim işlediğini, Serum’un hacminin ve likiditesinin ise sıfıra yakın bir seviyeye düştüğünü belirtti.

“Openbook’un varlığıyla birlikte Serum’un hacmi ve likiditesi neredeyse sıfıra düştü. Kullanıcılar ve protokoller, eski Serum kodundaki güvenlik risklerini öğrendikten sonra OpenBook gibi alternatif bir çatal kullanarak güvende”.

Saldırı ortaya çıktığında, Serum’un kodu potansiyel güvenlik açıklarıyla başa çıkmak için zamanında güvenli bir şekilde güncellenemedi. Bunun üzerine Solana’nın kurucu ortağı Anatoly Yakovenko, diğer geliştiricilerle birlikte kodun çatallanmasını önerdi.

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