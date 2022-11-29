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  •   Bitcoin Ve Bu 6 Altcoin Performanslarıyla Dikkat Çekti! İşte Günün Kazananları!

Bitcoin Ve Bu 6 Altcoin Performanslarıyla Dikkat Çekti! İşte Günün Kazananları!

17:15
29 Kasım 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 4 Dakika

FTX’in başarısızlığı ve Çin’in yeni Covid-19 krizi nedeniyle yaşadığı krizin ardından günlerce süren durgunluğun ardından, kripto piyasası bugün iyi bir sıçrama yaptı. Kripto dünyasında bugünün trend kripto paralarına bir göz atalım.

Dogecoin (DOGE)

Bugün itibariyle 1. sırada bulunan trend coin Dogecoin oldu. Son 24 saatte %8,93’lük büyük bir sıçrama yaptı ve 0,103 dolardan işlem görüyor. Piyasa değeri bir önceki güne göre %8,75’lik bir artışla 136,50 milyar dolara ulaştı.

2013 yılında piyasaya sürülen Dogecoin bir Altcoin olarak kabul edilmekte. Kripto para, eşler arası ve açık kaynaklı olmasıyla biliniyor. Dogecoin’in sınırsız bir arzı vardır ve işlem ücreti çok ucuzdur.

Pancake Swap (CAKE)

Pancake Swap, trend kripto listesinde ikinci sırada yer alıyor. BNB zinciri üzerine inşa edilmiş merkezi olmayan bir platform olarak biliniyor. UniSwap gibi kripto tokenler ile benzerlikler paylaşmakta. Platform üzerinden, kullanıcılar herhangi bir aracı olmadan başkalarıyla kripto para takas edebilir. Kolay ve ucuz işlem olanağı sağlamasıyla dikkat çekiyor.

Son 24 saatte %2,63’lük bir sıçrama yaptı ve yazım saati itibariyle 3,99 dolar seviyesinde yer aldı.

Bitcoin (BTC)

Lider kripto para birimi Bitcoin %3,96’lık bir artış gösterdi ve şu anda 16.466,96 dolar seviyesinde. piyasa değeri ise %1,72’lik bir artış gösterdi.

2009 yılında piyasaya sürülen Bitcoin merkezi olmayan kripto paraların başlangıcı olarak biliniyor, yani tek bir otorite ya da birey tarafından kontrol edilmemekte. Bitcoin’in popülaritesi, gelişmekte olan birçok kripto para birimi için ilham kaynağı olmuştu.

Solana (SOL)

Önceki gün kırmızı renkte işlem gören Solana, %2,29 oranında yükselerek geri dönüş yaptı. Yazım saatinde Solana token’ı 13,67 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Piyasa değeri de %2,01 oranında artarak yatırımcısına nefes aldırdı.

Solana gerçekten hızlı bir işlem süreci sağlar ve Ethereum gibi rakipleriyle karşılaştırıldığında aynı ücretler düşüktür. 2017 yılında kurulan Solana’nın amacı ölçeklenebilir ve merkezi olmayan işlemlerdir.

Terra Classic (LUNC)

Başarısız bir kripto paranın da toparlanabileceğini göstermeye kararlı olan Terra Classic, son 24 saatte %1,99 oranında artış gösterdi. Her bir coin 0,00016 dolar seviyesinde. Piyasa değeri son güne göre %1,94 artış gösterdi.

Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu, son 24 saatte %2’nin biraz üzerinde bir artışla 0,0000092 dolar seviyesinde bulunuyor. Piyasa değeri de %2,07’lik bir artış gerçekleştirdi.

Ağustos 2022’de piyasaya sürülen Shiba Inu da tıpkı Dogecoin gibi memecoin ve Shiba Inu köpeği temasını takip ediyor. Aslında, Dogecoin katili olarak da adlandırılıyor, Dogecoin’e alternatif olarak piyasaya sürüldüğüne inanılıyor. Ayrıca, Ethreum tabanlı bir altcoin olarak dikkat çekiyor ve Ethereum balinaları arasında yoğun ilgi görüyor.

Ethereum (ETH)

Ethereum, %2,89’luk bir artış yapmasının ardından 1206,46 dolardan işlem görüyor. Piyasa değeri %2,97 artış gösterdi. İşlem hacmi ise %21,77 oranında artmış durumda.

Ethereum, Bitcoin’in ardından gelen kripto paralar içerisinde en popüleri olarak biliniyor. 2015 yılında piyasaya sürülen yerel token Eth, son zamanlarda iniş çıkışlı bir performans gösteriyor. Blockchain teknolojisi tarafından desteklenen merkezi olmayan bir yazılım platformu olarak tanımlanıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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