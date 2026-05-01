XRP sosyal medyada 2 yılda zirve yaptı, fiyatı 1,40 dolar direncine takıldı

XRP son günlerde sosyal medyada önemli bir yükseliş gösterdi. Özellikle Japon finans ve alışveriş devi Rakuten’in ödeme uygulamasında XRP ile entegrasyon duyurusu, yatırımcılar arasında yeni bir iyimserliğe yol açtı. Kripto para üzerinde yaşanan bu ilgi artışı, fiyat hareketine tam olarak yansımamış olsa da, piyasa analistlerinin dikkatini bu noktadaki direnç bölgelerine çekti.

Son 30 günde sosyal medya platformlarında XRP’ye yönelik olumlu görüşlerin oranı yüzde 240 arttı ve bu değer, son iki yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. Sosyal izleme platformu Santiment’in olumlu/olumsuz duygu göstergesine göre bu yükseliş, 2024’ün başındaki seviyelere geri dönülmesini sağladı. Analistler, özellikle XRP’nin somut kullanım alanlarının genişlemesinin bu gelişmede etkili olduğunu belirtti.

Rakuten Pay entegrasyonu ve piyasa etkileri

Rakuten, yaklaşık 44 milyon kullanıcıya sahip olan, Japonya’nın en büyük ödeme ve sadakat programı platformlarından biri olarak öne çıkıyor. Rakuten Wallet ile yapılan yeni ortaklık sayesinde kullanıcılar, sadakat puanlarını doğrudan XRP’ye dönüştürebiliyor ve bu varlığı uygulama içerisinden takas edebiliyor. Ayrıca Rakuten Pay üzerinden elde edilen XRP, Japonya genelinde 5 milyondan fazla fiziksel ve dijital işletmede alışverişte kullanılabiliyor.

Ripple yönetimi, bu entegrasyonun XRP’nin küresel ölçekte bugüne kadar görülen en geniş ölçekli gerçek dünya kullanımı olduğuna dikkat çekti. Yapılan açıklamada, “Rakuten’in sadakat programları, ödeme ve kripto dünyasını bir araya getirdiği” ve bu durumun piyasada yeni bir dönemin sinyalini verdiği vurgulandı.

Santiment ise, paylaştığı verilerle şu anda XRP sosyal medya duyarlılığının son 2 yılın en yüksek ikinci seviyesine çıktığını aktardı. Şirketin duygu endeksinde XRP’nin puanı 3,9 olarak kaydedildi; bu değer, mart ayı sonunda yaşanan ve yüzde 20’yi aşan fiyat gerilemesinden hemen sonraki değerin yüzde 240 üzerinde bulunuyor.

Fiyat hareketi ve direnç seviyeleri

XRP’nin olumlu haber akışına rağmen, fiyatın yukarı yönlü hareketi belli bir seviyede takıldı. Son 24 saatte XRP/USD paritesi yüzde 2 yükseldi ancak halen Temmuz 2025’te ulaştığı 3,66 dolarlık rekor seviyenin yüzde 62 gerisinde bulunuyor.

Nisan başında 1,27 dolara kadar gerileyen fiyat, buradan başlayarak yüzde 18 oranında değer kazandı ve 1,48 dolar seviyesinden geri döndü. Fiyatın özellikle 1,40-1,45 dolar bandında sıkıştığı görülüyor. Analistler bu bölgenin, üçgen formasyonunun üst sınırı ile birlikte 50 ve 100 günlük hareketli ortalamaların da çakıştığı çok güçlü bir direnç oluşturduğunu belirtiyor.

Glassnode verilerine göre, yaklaşık 2 milyar XRP’nin bu bölgede ortalama 1,40-1,45 dolardan elde tutulduğu görülüyor. Bu nedenle, fiyatın bu eşiği aşması halinde önemli miktarda yatırımcının başa baş noktasında satışa geçebileceği değerlendiriliyor. Bu da yükselişin kısa vadede zayıflamasına neden olabilir.

Analistlerin beklentileri ve yukarı hareket ihtimali

Bazı piyasa analistleri, XRP’nin 1,40 dolar üzerindeki güçlü direnci aşması durumunda hızlı bir yükseliş potansiyelinin oluşabileceğini düşünüyor. Teknik göstergeler incelendiğinde, üçgen formasyonundan kalıcı bir çıkış sağlanırsa fiyatın 2,10 dolara kadar hareketlenmesi mümkün görünüyor; bu seviye mevcut fiyatın yaklaşık yüzde 50 üzerinde yer alıyor.

Analist ChartNerd, cuma günü yaptığı değerlendirmede fiyatın 1,40 dolar seviyesinin üzerine kalıcı olarak çıkması halinde büyük bir hareketin tetiklenebileceğini savundu. Cointelegraph tarafından yapılan analizde de, XRP/USD çiftinin 1,27 dolarlık destek noktasını koruyup hareketli ortalamaların üzerine tırmanması halinde yeni bir yükseliş trendinin başlayabileceğine dikkat çekiliyor.

Ripple, “Bu iş birliği, sadakat programı dünyasını kripto ödemeleriyle buluşturdu ve XRP’nin gerçek dünya kullanımını büyük ölçekte yaygınlaştırdı” ifadelerine yer verdi.