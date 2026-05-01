BTC 78.000 dolara yükseldi yatırımcılar 80.000 dolar direncini izliyor

Bitcoin fiyatı son günlerde gösterdiği toparlanma ile dikkatleri yeniden üzerine çekti. 75.000 dolar seviyesinin üzerinde tutunmayı başaran BTC, kısa vadede yeniden yükseliş beklentilerini tetikledi. Analistlerin sıkça vurguladığı kritik 78.000–80.000 dolar aralığındaki direnç bölgesine doğru hareket eden kripto para piyasasında, önümüzdeki günlerde yön netleşebilecek gibi görünüyor.

Bitcoin 78.000 dolarlık direnç bandına yaklaştı

Güncel grafiğe göre Bitcoin, son düşüşü telafi ederek 75.000 dolar seviyesinin üzerinde kaldı ve kısa süre içinde 77.000 doları geri kazandı. Piyasa katılımcılarının görüşlerine göre, bu toparlanma kısa vadede iyimserlik yarattı. Şu anda ise gözler üst üste test edilen 78.000–80.000 dolar bandına çevrildi. Burada yaşanacak bir kırılım, daha önce CME vadeli işlemlerde oluşan fiyat boşluğunun kapatılması ve yeni bir yükseliş dalgası için zemin hazırlayabilir.

Buna karşı düşüş eğiliminin devam etmesi, satış baskısını yeniden gündeme getirebilir ve fiyatı daha düşük seviyelere çekebilir. Teknik analizlerde bu bölge yalnızca bir direnç olarak değil, aynı zamanda psikolojik bir sınır olarak da öne çıkıyor. Birçok yatırımcı ve trader bu alanda pozisyonlarını gözden geçiriyor.

Bitcoin’in 75.000 dolardan destek bulup 77.000 dolar civarını yeniden kazanması, kısa vadede piyasanın toparlandığına işaret olarak değerlendirildi.

Momentum göstergelerinde toparlanma sinyalleri var

Piyasanın teknik göstergelerine bakıldığında, ilk toparlanma işaretleri görülüyor. En sık kullanılan momentum indikatörlerinden RSI, uzun vadeli destek çizgisi olan 50 seviyesinden çıkarak 55 civarına yükseldi. Bu değişim, alım yönünde kademeli bir baskının ortaya çıktığını gösteriyor. Öte yandan, MACD gibi geniş zaman dilimli göstergeler hala sıfır çizgisinin altında kaldığı için uzun vadede temkinli olunması gerektiği hatırlatılıyor.

Bu göstergeler arasındaki farklılık, piyasada geçiş döneminin yaşandığına işaret ediyor. Konsolidasyon sürecinde ne alıcılar ne de satıcılar tam anlamıyla piyasada kontrolü ele geçirmiş değil. Özellikle kısa vadeli ve uzun vadeli eğilimler arasındaki bu ayrışma, analistlerin de dikkatle izlediği bir gelişme.

Piyasa yapısı ve ETF’lerin rolü

Uzun vadeli fiyat hareketlerinde Bitcoin’in 2026 yılı şubat ayında 60.000 dolar civarında gördüğü dipten sonra güçlü bir toparlanma gerçekleşti. Fiyat hareketi daha yüksek dipler oluşturarak yukarı yönlü bir eğilimin işaretini veriyor; ancak 78.000 dolar seviyesi hala aşılması gereken bir engel olarak duruyor.

Teknik modellere bakıldığında, haftalık grafiklerde izlenen trend göstergelerinden biri kısa süre önce pozitif tarafa geçti. Geçmişte benzer teknik dönüşler, hem hızlı yükselişlerin hem de düzeltme hareketlerinin habercisi oldu. Bu model, 100.000 dolara kadar yükseliş potansiyelinin önünü açabileceğini öngörüyor. Ancak bu projeksiyonun gerçekleşmesi; fiyat hareketinin kalıcılığı ve yeni onaylarla mümkün olabilir.

Öte yandan, Bitcoin’in geleneksel finans dünyasındaki yansıması olarak görülen iShares Bitcoin Trust ETF, son dönemde kayda değer bir hareketlilik göstermedi. IBIT koduyla işlem gören ETF, düşük-orta 40 dolar bandında dar bir aralıkta kaldı. Henüz net ve güçlü bir yön seçilmemiş olması, geleneksel yatırımcıların kısa vadede temkinli davrandığına işaret ediyor.

Son dönemde ETF piyasasında hareketin sınırlı kalması, kurumsal yatırımcının net bir yön seçmek için daha güçlü sinyallere ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.

Fiyat tahmininde belirleyici seviyeler

En güncel veriler, Bitcoin’in 78.000 doların biraz üzerinde işlem gördüğünü ve son 24 saatlik periyotta yüzde 2,40 değer kazandığını ortaya koyuyor. CryptoAppsy verilerine göre BTC, haberin yayına hazırlandığı sırada yaklaşık 78.261 dolardan el değiştiriyordu.

Yukarı yönlü hareketin sürmesi halinde 80.000 doların aşılması, piyasa için psikolojik ve teknik açıdan yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Aşağıda ise 68.000–70.000 dolar aralığı en yakın destek konumunda yer alıyor. Bu hattın altında ise 60.000–65.000 dolar arasında daha güçlü bir güvenlik bandı öne çıkıyor. Eğer bu seviyeler de kaybedilirse, Bitcoin’de yeni bir satış dalgası gündeme gelebilir.

Kısa vadede sinyaller olumlu bir tablo çizse de, yüksek zaman dilimine bakıldığında piyasadaki temkinli yaklaşım devam ediyor. Piyasanın kesin bir yön kazanabilmesi için hem teknik göstergelerde hem fiyat hareketlerinde kalıcı bir eğilimin oluşması gerekiyor.