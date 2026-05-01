AIMCo, 1,38 milyon Strategy (MSTR) hissesi alımıyla 69 milyon dolar kâra geçti

Kanada’nın önde gelen kurumsal yatırımcılarından Alberta Investment Management Corporation (AIMCo), yılın ilk çeyreğinde yaptığı 13F raporlamasıyla Strategy hisselerine ciddi yatırım yaptığını açıkladı. Kurum, toplamda 1 milyon 382 bin Strategy (MSTR) hissesini 172 milyon 473 bin 600 dolar karşılığında portföyüne ekledi. Böylece hisselerin tanesi ortalama 125 dolardan alınmış oldu.

MSTR Yatırımının Detayları

MSTR hisseleri, AIMCo’nun yaptığı alıştan sonra yaklaşık 175 dolara kadar yükseldi. Böylece şirketin bu pozisyonunun güncel piyasa değeri yaklaşık 241 milyon dolara ulaştı. Ortaya çıkan değer artışıyla birlikte, fundun henüz realize etmediği kazancı yaklaşık 69 milyon dolar seviyesine çıktı.

AIMCo, 2025 yılı Aralık ayı itibarıyla Alberta eyaletindeki kamu sektörü emeklilik fonlarını yönetiyor ve 140 milyar doların üzerinde varlık büyüklüğüne sahip. Bu ölçekle, Kanada içinde en büyük kurumsal yatırımcılar arasında yer alıyor. Fonun adının özellikle büyük kurumsal hareketlerle gündeme gelmesinde, yönetmekte olduğu varlık hacmi etkili oluyor.

Geçmişteki MSTR Pozisyonu

FactSet verilerine göre AIMCo, MSTR’yi ilk olarak 2019’un sonları ile 2020 ortaları arasında portföyünde bulundurmuştu. O dönemde yaklaşık 198 bin MSTR hissesine sahip olduğu ve Eylül 2020’de tüm pozisyonunu kapattığı ifade edildi. Bu satış kararı, Strategy CEO’su Michael Saylor’ın şirketin stratejisini değiştirip Bitcoin’i kurumsal hazinesine dahil etmesinin hemen ardından gelmişti.

Kurumsal Yatırımcılarda Bitcoin Engeli

Bazı ülkelerde, kurumsal yatırımcılar belirli yasal ve düzenleyici engeller nedeniyle doğrudan Bitcoin satın alamıyorlar. Bu nedenle, Bitcoin ile bağlantılı finansal ürünler üzerinden dolaylı biçimde kripto paralara yatırım yapma yolunu seçiyorlar. Strategy ya da BlackRock’ın IBIT ürünü gibi yatırım araçları, özellikle bu tür kısıtlamalarla karşılaşan fonlar için alternatif oluşturuyor.

SEC’in getirdiği düzenlemeler kapsamında, ABD’de 13F formu; 100 milyon dolar ve üzeri ABD hisse senedi yatırımı yapan tüm kurumsal fonlar tarafından her çeyrekte açıklanmak zorunda. AIMCo’nun bu tür raporlarla şeffaflık sağlaması, pozisyonlarını kamuoyuna duyurmasına olanak veriyor.

AIMCo’nun, geçtiğimiz dönemde Bitcoin’e dayalı şirket hisseleri üzerinden dolaylı yatırım yaptığı; doğrudan kripto paraya ulaşımda karşılaşılan yasal engellerin, kurumsal yatırımcıları alternatif yollar aramaya ittiği vurgulandı.

Yatırım dünyasında MSTR ve benzeri ürünler, dijital varlıkların Amerika ve Kanada gibi regülasyon odaklı piyasalarda nasıl değerlendirildiğinin önemli örneklerinden biri olarak görülüyor. Fonların bu tür ürünlere yönelmesi, hem yasal uyum hem de portföy çeşitliliği açısından dikkat çekiyor.

Alberta merkezli olan ve kamu emeklilik fonları dahil çeşitli toplumsal kaynakları yöneten AIMCo, aldığı büyük pozisyonlarla kısa sürede yüksek kazançlar elde edebileceğini bir kez daha göstermiş oldu. Kurumun son hamlesi, kurumsal aktörlerin kripto piyasalarına ilgisinin sürdüğünü gösteriyor.