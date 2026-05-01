XRP kritik 1,47 dolar direncini deniyor mayısta yükseliş beklentisi gündemde

Piyasa değeri bakımından kripto dünyasının en büyük dördüncü varlıklarından biri olan XRP, mayıs ayının başında 1,37 dolar seviyesinden işlem görmeye başladı. Kripto para, yükselen bir kanal içinde hareket ederken, hem yukarı yönlü fırsatlar hem de kısa vadeli riskler yatırımcıların odağında yer alıyor.

Direnç Bölgesinde Hareketlilik

XRP’nin mevcut seyrini yakından takip eden piyasa analistleri, özellikle 1,47 dolar seviyesine dikkat çekiyor. Teknik açıdan bu bölge, alım baskısının artması veya azalması halinde bir sonraki yönün tayin edilmesi açısından kritik kabul ediliyor. CryptoAppsy verilerine göre, XRP şu anda 1,39 dolar seviyesinde bulunuyor ve halen belirleyici direnç bölgesinin hemen altında işlem görüyor.

Son günlerde piyasaya akan 1,3 milyar doları aşan ETF yatırımları, genel anlamda kurumsal ilgiyi güçlendirdi. Ancak bu sermaye girişine rağmen, XRP’de net bir yükseliş trendi henüz gerçekleşmiş değil. Analist Crypto Cipher, özellikle 1,47 dolar seviyesinin aşılmasının, boğa eğiliminin devamı ve üst banda geçiş için önemli olduğunu vurguluyor.

XRP’nin önümüzdeki hareketini belirleyecek temel unsur, fiyatın kısa vadede 1,47 dolar direncine nasıl tepki vereceği olarak görülüyor.

Yatırımcılar, bu kritik bölgede oluşacak yeni alım dalgasının mevcut aralıktan güçlü bir çıkış getirip getirmeyeceğini gözlemliyor. Tersine, direnç bölgesinde tutunamayan fiyatın tekrar yatay bantta kalması da ihtimaller arasında gösteriliyor.

Destek ve Direnç Arasında Sıkışık Seyir

XRP birkaç gün önce simetrik üçgenden çıkış denemesinde bulunmuş, ancak ivmesini kaybedince güçlü bir reddedilme ile karşılaşmıştı. Şu anda 1,35 dolarlık bölge, XRP için ana destek noktası konumunda. Eğer fiyat bu seviyenin altına sarkarsa, mevcut yapıda daha derin bir düzeltme başlayabilir.

Son dönemde türev piyasalarında da hissedilir bir değişim izleniyor. Binance borsasında kaldıraç oranları, 2024’ün başındaki seviyelere gerileyerek aşırı spekülasyon dönemlerinin geride kaldığına işaret ediyor. Bu durum, XRP topluluğu içinde daha önceki gibi 6 katlık bir yükselişin olup olamayacağı tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

XRP, 1,35 dolar destek ve 1,47 dolar direnç arasında sıkışmış durumda; bu sınırların hangisinin kararlılıkla kırılacağı yön tayini açısından belirleyici olacak.

Piyasa Bekle-Gör Modunda

XRP’nin bu dar aralıkta konsolide hareketini sürdürmesi, piyasadaki çoğu katılımcının kesin bir sinyal olmadan güçlü bir pozisyon almak istememesine yol açıyor. Son olarak ETF yatırımlarındaki ciddi artış, altcoin piyasasında iyimserlik yaratırken; XRP tarafında nihai trendin hangi yöne evrileceği daha net teknik kırılmalar sonrası şekillenebilir.

Özetle, kripto para yatırımcıları için XRP’deki kritik 1,35 ve 1,47 dolar seviyeleri ön planda bulunuyor. Her iki sınırın da kırılması, olası yukarı veya aşağı yönlü hareketin sertleşmesine neden olabilir.