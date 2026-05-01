Kayıt Banner
RIPPLE (XRP)

XRP kritik 1,47 dolar direncini deniyor mayısta yükseliş beklentisi gündemde

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP, 1,47 dolarlık direnç hattında sert bir teste hazırlanıyor.
  • ETF’lerden gelen 1,3 milyar dolarlık giriş, piyasada kurumsal ilgiyi artırdı.
  • Fiyat 1,35 dolar destek ve 1,47 dolar direnç arasında sıkıştı, yön arayışı sürüyor.
  • 🔥 Kritik destek çizgisi kırılırsa $XRP ’de yeni bir trendin başlaması mümkün.
Piyasa değeri bakımından kripto dünyasının en büyük dördüncü varlıklarından biri olan XRP, mayıs ayının başında 1,37 dolar seviyesinden işlem görmeye başladı. Kripto para, yükselen bir kanal içinde hareket ederken, hem yukarı yönlü fırsatlar hem de kısa vadeli riskler yatırımcıların odağında yer alıyor.

Direnç Bölgesinde Hareketlilik

XRP’nin mevcut seyrini yakından takip eden piyasa analistleri, özellikle 1,47 dolar seviyesine dikkat çekiyor. Teknik açıdan bu bölge, alım baskısının artması veya azalması halinde bir sonraki yönün tayin edilmesi açısından kritik kabul ediliyor. CryptoAppsy verilerine göre, XRP şu anda 1,39 dolar seviyesinde bulunuyor ve halen belirleyici direnç bölgesinin hemen altında işlem görüyor.

Son günlerde piyasaya akan 1,3 milyar doları aşan ETF yatırımları, genel anlamda kurumsal ilgiyi güçlendirdi. Ancak bu sermaye girişine rağmen, XRP’de net bir yükseliş trendi henüz gerçekleşmiş değil. Analist Crypto Cipher, özellikle 1,47 dolar seviyesinin aşılmasının, boğa eğiliminin devamı ve üst banda geçiş için önemli olduğunu vurguluyor.

XRP’nin önümüzdeki hareketini belirleyecek temel unsur, fiyatın kısa vadede 1,47 dolar direncine nasıl tepki vereceği olarak görülüyor.

Yatırımcılar, bu kritik bölgede oluşacak yeni alım dalgasının mevcut aralıktan güçlü bir çıkış getirip getirmeyeceğini gözlemliyor. Tersine, direnç bölgesinde tutunamayan fiyatın tekrar yatay bantta kalması da ihtimaller arasında gösteriliyor.

Destek ve Direnç Arasında Sıkışık Seyir

XRP birkaç gün önce simetrik üçgenden çıkış denemesinde bulunmuş, ancak ivmesini kaybedince güçlü bir reddedilme ile karşılaşmıştı. Şu anda 1,35 dolarlık bölge, XRP için ana destek noktası konumunda. Eğer fiyat bu seviyenin altına sarkarsa, mevcut yapıda daha derin bir düzeltme başlayabilir.

Son dönemde türev piyasalarında da hissedilir bir değişim izleniyor. Binance borsasında kaldıraç oranları, 2024’ün başındaki seviyelere gerileyerek aşırı spekülasyon dönemlerinin geride kaldığına işaret ediyor. Bu durum, XRP topluluğu içinde daha önceki gibi 6 katlık bir yükselişin olup olamayacağı tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

XRP, 1,35 dolar destek ve 1,47 dolar direnç arasında sıkışmış durumda; bu sınırların hangisinin kararlılıkla kırılacağı yön tayini açısından belirleyici olacak.

Piyasa Bekle-Gör Modunda

XRP’nin bu dar aralıkta konsolide hareketini sürdürmesi, piyasadaki çoğu katılımcının kesin bir sinyal olmadan güçlü bir pozisyon almak istememesine yol açıyor. Son olarak ETF yatırımlarındaki ciddi artış, altcoin piyasasında iyimserlik yaratırken; XRP tarafında nihai trendin hangi yöne evrileceği daha net teknik kırılmalar sonrası şekillenebilir.

Özetle, kripto para yatırımcıları için XRP’deki kritik 1,35 ve 1,47 dolar seviyeleri ön planda bulunuyor. Her iki sınırın da kırılması, olası yukarı veya aşağı yönlü hareketin sertleşmesine neden olabilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

SBI ve Visa Japonya’da yeni kredi kartı programında %10’a kadar BTC, XRP ve ETH ödülü sunuyor

XRP için 10.000 dolar hedefi Ripple CTO’su tarafından gerçekçi bulunmadı

XRP fiyatında 1,36 dolar desteği ve büyük yatırımcı hareketleri yükseliş beklentisini artırdı

SBI Holdings Bitbank’ın çoğunluk hissesini almak için görüşmelere başladı

XRP’de 1,38 dolar bandı kritik eşik: Yeni yükseliş dalgası mı yoksa konsolidasyon mu?

OKX XRP Las Vegas 2026 etkinliğine resmi sponsor oldu Ripple ve kurumlar gerçek finans dünyasına odaklandı

SOL, XRP Coin ve DOGE Mayıs Tahminleri

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Pentagon, Bitcoin ile ilgili gizli askeri çalışmaları doğruladı ABD ordusu Bitcoin node’u kullanıyor
Bir Sonraki Yazı AIMCo, 1,38 milyon Strategy (MSTR) hissesi alımıyla 69 milyon dolar kâra geçti
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Karmaşık Kripto Ekranlarına Artık Elveda
BITCOIN Haberleri
AIMCo, 1,38 milyon Strategy (MSTR) hissesi alımıyla 69 milyon dolar kâra geçti
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Pentagon, Bitcoin ile ilgili gizli askeri çalışmaları doğruladı ABD ordusu Bitcoin node’u kullanıyor
BITCOIN (BTC)
SBI ve Visa Japonya’da yeni kredi kartı programında %10’a kadar BTC, XRP ve ETH ödülü sunuyor
RIPPLE (XRP)
XRP için 10.000 dolar hedefi Ripple CTO’su tarafından gerçekçi bulunmadı
RIPPLE (XRP)
Lost your password?