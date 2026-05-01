Pentagon, Bitcoin ile ilgili gizli askeri çalışmaları doğruladı ABD ordusu Bitcoin node’u kullanıyor

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi toplantısında, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pentagon’un Bitcoin ve diğer kripto paralarla bağlantılı bazı çalışmalarının gizli tutulduğunu açıkladı. Söz konusu tartışma, Temsilci Lance Gooden’ın ABD’nin Çin’e karşı Bitcoin kullanarak stratejik avantaj elde edip etmediğine ilişkin sorusu üzerine başladı.

Kripto paraların ulusal güvenlik boyutu gündemde

Komite oturumunda Gooden, Bitcoin’i yalnızca finansal bir varlık olarak değil, aynı zamanda bir ulusal güvenlik meselesi olarak gördüğüne dikkat çekti. Hegseth ise uzun süredir Bitcoin ve kripto paraların askeri alanda potansiyelini desteklediğini ifade etti. Detayları kamuya açıklamasa da, Savunma Bakanlığı’nın “desteklemek veya karşı hamle geliştirmek” amacıyla yürüttüğü bazı çalışmaların gizlilik statüsünde olduğunu belirtti.

Görüşmede Hegseth, askeri yetkililerin artık Bitcoin’i askeri denge, siber güvenlik ve Çin ile rekabet açısından değerlendirdiğini vurguladı. Ancak yürütülen gizli operasyonların kapsamı ve ayrıntıları kamuya açıklanmadı.

ABD ordusu Bitcoin node’u çalıştırıyor

Gooden’ın sorularını yanıtlayan Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanı Amiral Samuel Paparo, komutanlığın aktif olarak bir Bitcoin node’u çalıştırdığını açıkladı. Paparo, bu nodun herhangi bir madencilik veya ticari amaçla değil, özellikle ağ güvenliği çalışmaları için kullanıldığını belirtti.

Gooden’ın ofisinden yapılan ek açıklamada, Paparo’nun Bitcoin’in kriptografi, iş ispatı (proof of work) ve ağ güvenliği bağlamında bilgisayar bilimine ait bir araç olarak tanımladığı aktarıldı. Pentagon’un Bitcoin node’u ile ağ izleme ve siber güvenlikle bağlantılı operasyonel testler yürüttüğü de kaydedildi.

Çin ve ABD’nin Bitcoin varlığı tartışılıyor

Gooden, Bitcoin Policy Institute tarafından yapılan tahminlere göre Çin’in elinde yaklaşık 194 bin, ABD’nin ise yaklaşık 328 bin BTC bulundurduğunu öne sürdü. Bu rakamlar yalnızca tahmine dayalı olsa da, Bitcoin’in ulusal güvenlik politikalarındaki rolüne işaret ediyor.

Gooden ayrıca, Bitcoin’in yalnızca bir “alternatif finans aracı” olmaktan çıktığını, güvenlik tartışmalarının merkezine oturduğunu dile getirdi. Tartışmalarda; Hürmüz Boğazı’ndaki olası kripto talepleri, Kuzey Kore bağlantılı siber suçlar ve Çin’in iddia edilen Bitcoin rezervleri gibi farklı riskler gündeme getirildi.

Kamuya açık veriler, Kuzey Kore bağlantılı kripto hırsızlıkları ve İran’a yönelik kripto ödemesi risklerini desteklerken, Pentagon tüm detayları resmi şekilde doğrulamış değil. Bu nedenle, iddiaların bazılarının dikkatli şekilde ele alınması gerekiyor.

Sonuç olarak, Hegseth’in gizli Pentagon çalışmalarını kabul etmesi ve Paparo’nun ABD ordusunda aktif bir Bitcoin node’u bulunduğunu açıklaması, dijital varlıkların askeri ve jeopolitik tartışmalara ne ölçüde dahil edildiğini ortaya koydu.