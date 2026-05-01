RIPPLE (XRP)

SBI ve Visa Japonya’da yeni kredi kartı programında %10’a kadar BTC, XRP ve ETH ödülü sunuyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 💳 SBI ve Visa iş birliğiyle, kredi kartı harcamalarına %10’a varan kripto ödül dönemi Japonya’da başlıyor.
  • 🤝 Kullanıcılar alışverişlerden BTC, ETH ve $XRP ile ödül kazanıp doğrudan cüzdanlarına aktarıyor.
  • 📈 Japonya’daki yaklaşık 44 milyon Rakuten Pay kullanıcısı, XRP’nin gerçek dünyadaki en geniş ağlarından birine erişiyor.
  • 🚨 Kripto paralar artık Japonya’da yalnızca yatırım değil, alışverişin de ayrılmaz parçası haline geliyor.
Japonya’nın önde gelen finans grubu SBI Holdings, Visa ile ortaklık kurarak kullanıcıların günlük alışverişlerinden kripto para kazanabileceği özel bir kredi kartı programı başlatıyor. Bu yeni kartla yapılan her harcama, Bitcoin, Ethereum ve XRP cinsinden ödül olarak geri yansıyacak. SBI Holdings Başkanı ve CEO’su Yoshitaka Kitao, SBI Grubu’nun bu adımla dijital varlıkların günlük harcamalara daha fazla entegre olmasını hedeflediğini belirtti.

İçindekiler
1 Kripto ödüllü kredi kartının detayları
2 XRP’nin Japonya’daki görünürlüğü artıyor
3 Piyasadaki etkileri

Kripto ödüllü kredi kartının detayları

Yeni kredi kartıyla birlikte standart kullanıcılar alışverişlerinden %2,5’e kadar kripto para geri kazanımı elde edebilecek. Altın kart sahipleri ise harcama miktarına ve kampanya koşullarına göre bu oranı %10’a kadar çıkarabilecekler. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, kazanılan BTC, ETH ve XRP miktarları doğrudan kullanıcıların cüzdanlarına aktarılacak, böylece zincir üzerinde kolayca kullanılabilecek.

Bu uygulamanın, Japonya’da dijital ödemelere hızlı geçişin yaşandığı bir dönemde, kripto paraların yaygınlığını artırması bekleniyor. SBI Holdings, uzun süredir dijital varlıklar ve blokzincir altyapısında genişleyen faaliyetleriyle biliniyor. Özellikle XRP, SBI’nin finansal ekosistem stratejisinde merkezi bir rol oynuyor.

XRP’nin Japonya’daki görünürlüğü artıyor

SBI Holdings’in Visa ile hayata geçirdiği bu girişimin yanı sıra, şirket Japon kripto para borsası Bitbank’ın olası satın alımı konusunda da görüşmeler yürütüyor. Bitbank, Japonya’da faaliyet gösteren popüler bir kripto borsası olarak tanınıyor. Bu olası iş birliğinin, ülkede kripto sektöründe konsolidasyonu hızlandırabileceği ve piyasa kontrolünü güçlendiren adımların öncüsü olabileceği ifade ediliyor.

Son dönemde XRP’ye ilgi ciddi şekilde artarken, Rakuten Wallet platformunun XRP entegrasyonunu derinleştirmesiyle birlikte, XRP ile yapılan perakende işlemler sayıca artıyor. Japonya’da yaklaşık 44 milyon Rakuten Pay kullanıcısı olduğu ve sistemde 23 milyar dolara yakın ödül puanının dolaşımda bulunduğu tespit edildi. Bu ölçekteki bir entegrasyon, XRP’nin gerçek dünyada perakende kullanımı açısından önemli bir fırsat sunuyor.

Piyasadaki etkileri

Analistlere göre, kredi kartlarında kripto ödül programlarının yaygınlaşması ve borsa altyapısı ile perakende ödeme sistemlerinin bütünleşmesi, XRP’nin yalnızca al-sat yapılan bir varlık olmaktan çıkıp, Japonya’da gündelik harcamalarda daha işlevsel bir rol üstlenmesini sağlayabilir.

XRP, farklı platformlar ve ödeme ağları üzerinden kullanılabilirliğini artırırken, Japonya kripto para ödemelerinde yenilikçi uygulamaların öncüsü olma yolunda ilerliyor. SBI Holdings’in attığı bu adım, sektörde bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor.

Visa ile yaptığımız ortaklık sayesinde, Japonya’daki müşteriler alışverişlerinden Bitcoin, Ethereum ve XRP kazanabilecek. Bu hamleyle dijital varlıkların günlük yaşamda kullanımına yeni bir boyut kazandırıyoruz, şeklinde ifadeler yer aldı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

