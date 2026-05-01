XRP için 10.000 dolar hedefi Ripple CTO’su tarafından gerçekçi bulunmadı

Ripple’ın mevcut teknik liderlerinden biri olan David Schwartz, XRP fiyatının 10.000 dolara ulaşabileceği yönündeki iddialara açıkça karşı çıktı. Kripto para topluluğunda popülerleşen bu yüksek hedef, X platformunda yapılan tartışmalar sırasında gündeme geldi. Schwartz, son dönemde XRP’nin 1,37 dolar seviyelerinde işlem gördüğüne dikkat çekerek, böylesine büyük bir artışın mevcut piyasa koşullarıyla örtüşmediğini belirtti.

XRP için on bin dolarlık iddialar

Tartışmayı başlatan, XRP için 10.000 dolar fiyat öngörüsüne dair bir model ve bu model üzerinden yapılan tartışmalardı. Chris Burniske’nin ortaya koyduğu değerleme formülüne atıfta bulunan kullanıcılar, bu matematiksel yaklaşımın XRP’nin gelecekte aşırı yüksek seviyelere ulaşabileceğini gösterdiğini savunuyor. Ancak Schwartz, yalnızca formüle dayanarak bu kadar uç bir hedefe ulaşmanın mümkün olmadığını söyledi.

Schwartz, piyasalarda genellikle rasyonel yatırımcıların gelecekteki beklentileri bugünden fiyatladığına dikkat çekti. Eğer XRP’nin gerçekten 10.000 dolara gitme şansı bulunsaydı, mevcut fiyatların bugüne göre çok daha yüksek yerlerde olacağını, ciddi yatırımcı ilgisinin mutlaka fiyata yansıyacağını ifade etti.

Schwartz, “XRP eğer 10.000 dolara yükselecekse, yatırımcıların bunu ciddiye aldığı bir ortamda zaten bugünkü fiyat çok daha yüksek olurdu. Belki de 20 dolar seviyelerini konuşuyor olurduk, ama piyasa buna inanmıyor” sözleriyle beklentilerin piyasa fiyatlarına etkisini vurguladı.

Ripple, blokzincir tabanlı ödeme altyapısı sunan ve kendi kripto parası XRP ile öne çıkan bir şirkettir. XRP’nin toplam piyasa değeri 85 milyar dolar civarında seyrediyor. 10.000 dolarlık bir fiyat hedefi için ise, günümüz kullanıcı sayısı ve talebinin defalarca katlanması gerektiği belirtiliyor.

Ripple’ın XRP fiyatındaki etkisi tartışıldı

Tartışmanın ilerleyen bölümünde, başka bir kullanıcı Ripple’ın neden rezervlerinde tuttuğu varlıkları, ödeme altyapılarını ya da şirket içi sistemlerini XRP fiyatını yukarı taşımak için kullanmadığını sordu. Schwartz, bu türden senaryoları da gerçekçi bulmadığını, şirketin bugüne kadar stratejisini açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Ripple’ın elinde bir “sihirli düğme” olduğu ve bu sayede XRP değerinin aniden yükselebileceği yönündeki iddia geçmişte sıkça konuşulmuştu. Schwartz ise bu yaklaşımın şirketin resmi açıklamalarıyla uyuşmadığını savundu.

David Schwartz, Ripple’ın kamuoyuyla yalnızca temel iş hedeflerini ve stratejisini paylaştığını, içeride piyasayı manipüle edecek sır bir plan yürütmediğini söyledi.

Ripple yönetiminin şeffaf davranmaya ve piyasa kurallarına uygun hareket etmeye devam ettiği kaydedildi. XRP’deki fiyat hareketlerinin ise esas olarak piyasadaki yatırımcı algısı ve genel kripto para ortamıyla bağlantılı geliştiği düşünülüyor.

Güncel piyasa verileri ve topluluk yaklaşımları

XRP şu anda 1,37 dolardan işlem görüyor. Kripto paranın piyasa değeri ise 84,76 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. 24 saatlik işlem hacminin 1,62 milyar dolara gerilediği görülmekte. CryptoAppsy verilerine göre, XRP fiyatı söz konusu tartışmalar yaşanırken son 24 saatte sınırlı bir yükseliş kaydetti.

Kripto para topluluğunda bu modeli ve fiyat hedeflerini ciddiye alanların bulunduğu gözlense de, Ripple’ın en bilinen isimlerinden biri olan Schwartz’ın değerlendirmesi, piyasada gerçekçi beklentiyle spekülatif düşünce arasındaki ayrımı netleştirdi.