Piyasanın önde gelen iki analistinden iddialı Bitcoin (BTC) yorumu! Analist bir sonraki boğa döngüsünde ATH hedefinin 200.000 dolar olduğunu belirtti!

Okuma Süresi: 2 Dakika

Ünlü kripto para analisti, Bitcoin’in (BTC) bir sonraki boğa koşusunda 200.000 dolara ulaşabileceğini iddia etti.

BTC’de 200.000 Dolar Hedefi!

Dünyaca ünlü Twitter yorumcusu Trader Tardigrade, 27 Ocak’ta paylaştığı bir tweet’te bir sonraki ayı sezonu dibinin 70.000 doları gösterdiğini belirtti. Birçok analiste göre, BTC fiyat hareketi hala kripto para biriminin dört yıllık halving döngülerine bağlı. Analistler tarafından ortaya çıkan fiyat modeline göre, her dört yılda bir yaşanan yarılanma olaylarında “tüm zamanların en yüksek yılı” olarak görülüyor ve bu modele göre sırada 2025 yılı var.

Analist, Bitcoin’in yarılanmasının ardından 200.000 dolarlık çarpıcı bir değere giden yolunun açık olacağını savunuyor. Ayrıca uzman, Bitcoin’in halving işleminin beklenenden bir yıl önce gerçekleşeceğini düşünüyor ve bunun 200.000 dolarlık devasa bir değere doğru giden bir yolu açacağını belirtti.

Belirtilen fiyat etiketi uzman analistin, kripto para biriminin BTC/USD paritesindeki en yüksek ve en düşük döngülerle senkronize olan stokastik osilatörünün analizinden ortaya çıktığını öne sürdü. Stokastk osilatör, kapanış fiyatlarını tarihsel ortalamalarla karşılaştıran bir volatilite aracıdır. Trader Tardigrade bir grafikle birlikte yaptığı açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bitcoin’in stokastik davranışları olan iyi biçimlendirilmiş yapısının, bir sonraki ATH’nin 200K’da olacağını ve bir sonraki dip seviyenin 70K’da olacağını gösteriyor.

PlanB Yorumu!

Bununla birlikte 200.000 dolar seviyesi kripto para piyasalarında bazı yatırımcılar için iddialı bir fiyat etiketi olsa da Kasım 2021’deki tüm zamanların en yüksek seviyesinden yalnızca %189 oranında daha yüksek.

Öte yandan piyasalarda nam salan bir diğer kripto para analisti PlanB, Bitcoin’in Ocak ayındaki davranışının belirleyici bir dönüm noktası olduğunu ve toparlanmanın kanıtı olarak çeşitli zincir üstü ölçümlere işaret ediyor. PlanB yaptığı açıklamalarında konu hakkında şu ifadelere yer verdi:

Gerçekleşen getiri pozitif! Satıcılar artık zararları azaltmak yerine kar alıyor. Bu önemli bir fark.

PlanB ayrıca bu hafta içerisinde gerçekleşen fiyat verilerine dayanarak Bitcoin’in bir sonraki kısa vadeli hedefinin 32.000 dolar olması gerektiğini ileri sürdü.