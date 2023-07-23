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  •   Ripple Sonrasında Harekete Geçen Altcoinde Beklentiler! Stellar’da (XLM) Veriler!

Ripple Sonrasında Harekete Geçen Altcoinde Beklentiler! Stellar’da (XLM) Veriler!

Özet

  • XLM, 13 Temmuz'dan bu yana %60'ın üzerinde arttı.
  • Ayrıca uzmanlara göre, XRP fiyatı, Eylül ayına kadar yaklaşık %40 düşme riski taşıyor.
  • Diğer senaryoya göre ise XLM fiyatı Eylül ayına kadar 50 haftalık EMA'sına düşebilir.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
21:00
23 Temmuz 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Stellar (XLM), Ripple’ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) karşı 13 Temmuz’daki mahkeme kararından bu yana yaklaşık %60’lık kısmi galibiyetinin keyfini çıkarıyor. Peki önümüzdeki günlerde nasıl bir fiyat hareketi bekleniyor?

XLM Hareketi!

XLM fiyatı, bir federal yargıcın halka açık borsalardaki XRP satışlarının ABD menkul kıymetler yasalarını ihlal etmediğine karar verdiği 13 Temmuz’dan bu yana %60’ın üzerinde arttı. Yine de token yerel zirvesi olan 0,195 dolardan yaklaşık %20 düştü ve 23 Temmuz’da yaklaşık 0,154 dolardan işlem görüyordu. XLM’nin fiyat artış dönemi, token’ın günlük zaman diliminde XRP ile artan pozitif korelasyonunun yanında ortaya çıktı.

23 Temmuz itibariyle, iki token arasındaki korelasyon katsayısı 0,95 idi ve bu durum iyiye yakın bir şekilde hareket ettiklerini gösterebilir. XLM ve XRP pazarlarındaki fiyat eğilimleri, Stellar’ın Ripple’ın kurucu ortağı Jed McCaleb tarafından kurulan bir Blockchain ödeme projesi olduğu göz önüne alındığında, genellikle birbirini yansıtabilir. Örneğin, Ripple’ın kazanmasından bu yana XRP’nin fiyatı da yaklaşık %60 arttı.

Ancak XRP fiyatı, Eylül ayına kadar yaklaşık %40 düşme riski taşıyor ve bu da XLM’yi muhtemelen benzer bir düşüş stresine girmesine neden olur. Teknik açıdan ele alındığında en son XLM fiyat rallisi, piyasanın haftalık göreli güç endeksini (RSI) Nisan 2021’den bu yana en aşırı alım seviyelerine itti. 23 Temmuz itibariyle, XLM’nin haftalık RSI değeri 72,5 civarındaydı.

Token Verileri!

Ek olarak token, 200 haftalık üstel hareketli ortalaması (200 haftalık EMA; mavi dalga) ve 0,164 dolar yakınında yatay bir çizgiden oluşan güçlü bir direncin kesiştiği noktada işlem görüyor. Göstergeler, XLM’nin önümüzdeki haftalarda keskin bir fiyat düzeltmesinden geçme ihtimalini arttırabilir.

Bu düşüş senaryosunda, XLM fiyatı Eylül ayına kadar 50 haftalık EMA’sına düşebilir ve mevcut fiyat seviyelerinden %30 gerileyebilir. Bu seviye aynı zamanda XLM’nin Mayıs-Kasım 2022 oturumu sırasındaki desteğine denk gelebilir. Tersine, direncin birleştiği noktanın üzerinde kesin bir kapanış, XLM/USD paritesinin Eylül ayına kadar mevcut fiyat seviyelerinden %45 artışla 0,22 dolara yükselmesine neden olabilir. Bu seviye, Haziran 2021-Nisan 2022’de destek ve direnç görevi gördü.

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