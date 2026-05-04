Bitcoin 80 bin doları aştıktan sonra İran ABD gerilimiyle 1.500 dolar düştü

Haftanın ilk gününde Bitcoin, Asya saatlerinde gün içi en yüksek seviye olan 80.594 dolara ulaştıktan sonra sert bir düşüş yaşayarak 79.074 dolara kadar indi. Bu hareket, kripto para piyasasının yıl başından bu yana gördüğü en yüksek seviyelerden birine işaret etti. Ancak kısa süre içinde yaşanan dönüşte, Orta Doğu’da tırmanan jeopolitik gerilimin etkisi öne çıktı.

İran ABD arasında gerginlik tırmandı

İran’ın yarı resmi Fars haber ajansı, Amerika Birleşik Devletleri’ne ait bir devriye teknesinin, İran kara sularını terk etmeyince Jask Adası yakınlarında iki füzeyle vurulduğunu iddia etti. Haberde, ABD’ye ait savaş gemisinin İran uyarılarını dikkate almadığı ileri sürüldü. Olayın ardından petrol fiyatlarında ani yükseliş gözlendi; Brent petrolün varil fiyatı %5’in üzerinde artışla kısa süreliğine 113 doları aştı.

ABD hükümeti ise konuyla ilgili kısa süre içinde açıklama yaptı ve olayın gerçeği yansıtmadığını, hiçbir Amerikan gemisinin vurulmadığını bildirdi. ABD’den gelen yalanlama sonrası piyasalardaki ilk tepkiler hafiflerken, Bitcoin’deki satış baskısı devam etti. Analistler, yatırımcıların nispeten kırılgan ateşkese yönelik kaygıları fiyatladığına dikkat çekiyor.

Piyasanın diğer üyeleri nasıl etkilendi?

Bitcoin’deki düşüşe rağmen, piyasanın diğer önde gelen varlıkları gün içerisi zirvelerinden geri çekilse de pozitif bölgede kalmayı başardı. Ether 2.341 dolardan alıcı bulurken, 24 saatlik zaman diliminde %1,2 oranında yükseldi; gün içinde ise 2.368 doları gördü. Solana 84,08 dolardan işlem gördü ve sınırlı bir artış sergiledi. XRP ise 1,40 dolara düştü. BNB fiyatı 623 dolardan işlem görürken, Dogecoin gün genelindeki kazançlarını koruyarak %2,3’lük artışla 0,1102 dolara yükseldi. Dogecoin’in haftalık performansı ise %12,1 ile dikkat çekti. CryptoAppsy verilerine göre, Bitcoin’de gün içi en yüksek fiyat 80.594 dolar olarak kayda geçti.

Arka plan: Hormuz Boğazı’na yeni askeri hamleler

Jeopolitik tansiyonun artmasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Truth Social platformunda yaptığı son açıklamanın etkili olduğu görülüyor. Trump, ABD ordusunun Pazartesi’den itibaren Hürmüz Boğazı’nda sıkışan gemileri korumaya başlayacağını duyurdu. Project Freedom adı verilen bu operasyon kapsamında rehber füzeli destroyerler, uçaklar ve insansız hava araçları görevlendirildi.

İran ise yanıtında stratejik boğazdaki kontrol alanını yeniden tanımladığını ve sınırlarını Fujairah’a kadar genişlettiğini açıkladı. Tahran yönetimi, ABD nezdindeki askeri operasyonlara bakılmaksızın bölgede deniz trafiğini kendisinin düzenleyeceğini bildirdi.

ABD, gemilerine yönelik saldırı iddiasını kesin dille reddetti; ancak piyasalar ateşkesin sürdürülebilirliği konusunda temkinli bir görünüm sergiledi ve Bitcoin’de satış baskısı görüldü.

Bitcoin’in yükseliş hareketinin, ABD Senatosu’nda Cuma günü açıklanan “Clarity Act” kapsamında stabil coin getirilerine ilişkin uzlaşmayla da desteklendiği görülüyordu. Haftaya iyimser başlayan piyasada, jeopolitik gerilimin fiyatlamalara hızlı yansıdığı izleniyor.

Özellikle, gün içinde Bitcoin’in 80.000 dolar üzerini aşması 301 milyon dolarlık short pozisyonun tasfiyesine yol açtı. Olası yeni gelişmelerin veya ABD’nin konuyu yeniden değerlendirecek ek açıklamalarının, piyasadaki yönü belirlemesi bekleniyor.