Bitcoin 80.000 dolara yaklaşırken S&P 500 ve Nasdaq 100 rekor tazeledi

Kripto para piyasasında Bitcoin hafta sonu 80.000 dolar seviyesine yaklaşarak dikkat çekerken, geleneksel borsalarda da S&P 500 endeksi rekor seviyede kapandı. ABD’de yaşanan bu hareketlilik, hem makro ekonomik gelişmelere hem de sektörel haber akışına bağlı olarak haftanın öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Bitcoin ve Majör Kripto Paralarda Son Durum

Bitcoin, hafta içinde İran ile ilgili askeri gerginliğin yarattığı baskı sonrası 75.500 dolar civarına kadar gerilese de, sonraki günlerde toparlandı ve Asya işlem saatlerinde 78.180 dolar seviyesine yükseldi. Hafta boyunca yüzde 0,8’lik artış gösteren Bitcoin, özellikle Cuma günü gelen Tahran’ın ABD ile ateşkes önerisi haberinin ardından kayıplarını telafi etti. CryptoAppsy verilerine göre, Bitcoin Asya saatlerinde 78.180 dolardan işlem gördü. Ethereum 2.310 dolarda yatay seyrederken, XRP 1,39 dolardan alıcı buldu. Solana ise haftayı 84,57 dolarda kapattı. Haftaya damga vuran ise Dogecoin oldu. Yaklaşık yüzde 10’luk haftalık yükselişle 0,105 dolara çıkan Dogecoin’de vadeli işlemler açık pozisyonları yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Borsalarda Rekorlar ve Şirket Performansları

Teknoloji şirketlerinin güçlü finansal sonuçlarının desteğiyle ABD borsaları rekor kırdı. S&P 500 endeksi haftayı yüzde 0,3 artışla tüm zamanların en yüksek seviyesinde tamamlarken, beşinci haftada da yükselişini sürdürdü. Nasdaq 100 endeksi ise yüzde 0,9 yükselerek kendi rekorunu tazeledi. Apple, beklenenden iyi gelen gelir beklentisi ile yüzde 3,2 değer kazanırken, Oracle’ın ABD Savunma Bakanlığı ile gizli ağlar için yapay zeka çalışmalarına katıldığı haberiyle şirketin hisselerinde yüzde 6,5’lik bir sıçrama görüldü.

Kripto Düzenlemeleri ve Sektörde Yeni Gelişmeler

ABD Senatosu, uzun süredir devam eden tartışmaların ardından Clarity Act adı verilen yasa tasarısının üzerinde anlaşmaya vardı. Yeni düzenleme, stabilcoin ihraç eden şirketlerin sadece rezerv tutmaya dayalı faiz vermesini yasaklarken, kripto şirketlerinin kendi platformlarında sunduğu kullanım teşviklerini ise koruyor. Coinbase’in baş hukuk yetkilisi Paul Grewal, tasarı içeriğinin kripto platformlarındaki gerçek katılıma dayalı ödüllerin korunmasının bankacılık sektörünün de talebiyle uyumlu olduğunu ifade etti.

Paul Grewal, yasa metninin, “kripto platformları ve ağlarında gerçek katılım sağlayan kullanıcıların ödüllerini koruduğunu, bunun da bankaların talepleriyle örtüştüğünü” belirtti.

Sekiz aylık müzakerelerin ardından hazırlanan metin, Senato Bankacılık Komitesine sunuldu. Yasanın yürürlüğe girmesi halinde, Hazine Bakanlığı ve Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) bir yıl içinde ayrıntılı düzenlemeleri hazırlayacak.

Kripto para piyasalarındaki bu gelişmelerin yanı sıra ZeroStack CEO’su Daniel Reis-Faria, Bitcoin’in son dönemde belirli bir fiyat aralığında dalgalanmasının, sektöre özgü bir zayıflıktan değil, global ekonomik belirsizlikten kaynaklandığını dile getirdi. Reis-Faria, ETF’lerden çıkan sermaye ve zayıf talebin bu süreci yavaşlattığını ancak kurumsal yatırımcılardan veya ETF’ler üzerinden piyasaya tekrar sermaye girişi olmasının, Bitcoin’de hızlı bir yükselişe yol açabileceğine dikkat çekti.

Daniel Reis-Faria, Bitcoin piyasasındaki dalgalanmanın büyük ölçüde küresel ekonomik kararsızlığı yansıttığını ve piyasaya tekrar likidite girişinin fiyat hareketini tetikleyebileceğini kaydetti.

Gelecek haftalara bakıldığında, Bitcoin’in net bir şekilde 78.000 doların üzerine çıkıp çıkamayacağı, ABD Merkez Bankası’ndan net bir yol haritası, ETF yatırım akımlarında hızlanma veya Hürmüz Boğazı’ndan gelecek jeopolitik haberler gibi piyasa dışı gelişmelere bağlı görünüyor.