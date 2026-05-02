Kayıt Banner
Kripto Para

Bitcoin 80.000 dolara yaklaşırken S&P 500 ve Nasdaq 100 rekor tazeledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Bitcoin yeniden 80.000 dolara yaklaştı, S&P 500 ve Nasdaq 100 rekor tazeledi.
  • Haftanın öne çıkanları arasında Dogecoin yüzde 10 primle zirvede yer aldı, Coinbase ve Senato arasında kripto yasası uzlaşması sağlandı.
  • 💡 Bitcoin’in yönünde ETF’ler ve küresel politik gündem belirleyici oluyor, $BTC şu anda kırılma eşiginde.
Kripto para piyasasında Bitcoin hafta sonu 80.000 dolar seviyesine yaklaşarak dikkat çekerken, geleneksel borsalarda da S&P 500 endeksi rekor seviyede kapandı. ABD’de yaşanan bu hareketlilik, hem makro ekonomik gelişmelere hem de sektörel haber akışına bağlı olarak haftanın öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

İçindekiler
1 Bitcoin ve Majör Kripto Paralarda Son Durum
2 Borsalarda Rekorlar ve Şirket Performansları
3 Kripto Düzenlemeleri ve Sektörde Yeni Gelişmeler

Bitcoin ve Majör Kripto Paralarda Son Durum

Bitcoin, hafta içinde İran ile ilgili askeri gerginliğin yarattığı baskı sonrası 75.500 dolar civarına kadar gerilese de, sonraki günlerde toparlandı ve Asya işlem saatlerinde 78.180 dolar seviyesine yükseldi. Hafta boyunca yüzde 0,8’lik artış gösteren Bitcoin, özellikle Cuma günü gelen Tahran’ın ABD ile ateşkes önerisi haberinin ardından kayıplarını telafi etti. CryptoAppsy verilerine göre, Bitcoin Asya saatlerinde 78.180 dolardan işlem gördü. Ethereum 2.310 dolarda yatay seyrederken, XRP 1,39 dolardan alıcı buldu. Solana ise haftayı 84,57 dolarda kapattı. Haftaya damga vuran ise Dogecoin oldu. Yaklaşık yüzde 10’luk haftalık yükselişle 0,105 dolara çıkan Dogecoin’de vadeli işlemler açık pozisyonları yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Borsalarda Rekorlar ve Şirket Performansları

Teknoloji şirketlerinin güçlü finansal sonuçlarının desteğiyle ABD borsaları rekor kırdı. S&P 500 endeksi haftayı yüzde 0,3 artışla tüm zamanların en yüksek seviyesinde tamamlarken, beşinci haftada da yükselişini sürdürdü. Nasdaq 100 endeksi ise yüzde 0,9 yükselerek kendi rekorunu tazeledi. Apple, beklenenden iyi gelen gelir beklentisi ile yüzde 3,2 değer kazanırken, Oracle’ın ABD Savunma Bakanlığı ile gizli ağlar için yapay zeka çalışmalarına katıldığı haberiyle şirketin hisselerinde yüzde 6,5’lik bir sıçrama görüldü.

Kripto Düzenlemeleri ve Sektörde Yeni Gelişmeler

ABD Senatosu, uzun süredir devam eden tartışmaların ardından Clarity Act adı verilen yasa tasarısının üzerinde anlaşmaya vardı. Yeni düzenleme, stabilcoin ihraç eden şirketlerin sadece rezerv tutmaya dayalı faiz vermesini yasaklarken, kripto şirketlerinin kendi platformlarında sunduğu kullanım teşviklerini ise koruyor. Coinbase’in baş hukuk yetkilisi Paul Grewal, tasarı içeriğinin kripto platformlarındaki gerçek katılıma dayalı ödüllerin korunmasının bankacılık sektörünün de talebiyle uyumlu olduğunu ifade etti.

Paul Grewal, yasa metninin, “kripto platformları ve ağlarında gerçek katılım sağlayan kullanıcıların ödüllerini koruduğunu, bunun da bankaların talepleriyle örtüştüğünü” belirtti.

Sekiz aylık müzakerelerin ardından hazırlanan metin, Senato Bankacılık Komitesine sunuldu. Yasanın yürürlüğe girmesi halinde, Hazine Bakanlığı ve Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) bir yıl içinde ayrıntılı düzenlemeleri hazırlayacak.

Kripto para piyasalarındaki bu gelişmelerin yanı sıra ZeroStack CEO’su Daniel Reis-Faria, Bitcoin’in son dönemde belirli bir fiyat aralığında dalgalanmasının, sektöre özgü bir zayıflıktan değil, global ekonomik belirsizlikten kaynaklandığını dile getirdi. Reis-Faria, ETF’lerden çıkan sermaye ve zayıf talebin bu süreci yavaşlattığını ancak kurumsal yatırımcılardan veya ETF’ler üzerinden piyasaya tekrar sermaye girişi olmasının, Bitcoin’de hızlı bir yükselişe yol açabileceğine dikkat çekti.

Daniel Reis-Faria, Bitcoin piyasasındaki dalgalanmanın büyük ölçüde küresel ekonomik kararsızlığı yansıttığını ve piyasaya tekrar likidite girişinin fiyat hareketini tetikleyebileceğini kaydetti.

Gelecek haftalara bakıldığında, Bitcoin’in net bir şekilde 78.000 doların üzerine çıkıp çıkamayacağı, ABD Merkez Bankası’ndan net bir yol haritası, ETF yatırım akımlarında hızlanma veya Hürmüz Boğazı’ndan gelecek jeopolitik haberler gibi piyasa dışı gelişmelere bağlı görünüyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu Haberi Paylaş
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Bitcoin son 5 ayda ilk kez 100.000 doları aşmaya hazırlanıyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Lost your password?