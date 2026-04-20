Bitcoin Vegas Konferansı öncesi 75.000 doları gördü, geçmişte düşüş tetiklenmişti

Kripto para yatırımcıları, bu yıl Las Vegas’ta düzenlenecek büyük Bitcoin Konferansı’nı yakından takip ediyor. Etkinlik öncesinde Bitcoin fiyatında genellikle önemli hareketlilik yaşanırken, tarihsel olarak konferansın ardından belirgin bir düşüş eğilimi öne çıkıyor. Kripto sektörü için kritik görülen bu etkinlikte fiyatların nasıl şekilleneceği merak konusu.

Konferans öncesi yükseliş, sonrası risk

Bitcoin’in fiyatı şu günlerde 75.000 dolar seviyelerinde seyrediyor ve bu rakam, şubat ayının başında kaydedilen 60.000 dolara yakın dipten toparlanmayı temsil ediyor. Ekimde görülmüş rekor değerin ardından fiyat yüzde 50’den fazla gerilemiş, ardından yeniden ivme kazanmıştı.

Galaxy Research ve Investing.com’un 2019-2025 dönemini kapsayan verileri, Bitcoin Konferansları öncesinde fiyatlarda yükseliş yaşandığını gösteriyor. Ancak, etkinlik sırasında fiyatlar genellikle yatay seyrediyor ve devamındaki günlerde hızlı bir düşüş başlayabiliyor.

“2019’daki San Francisco ile 2024 yılında Nashville’deki konferans öncesinde sırasıyla yüzde 10 ve yüzde 3 oranında değer artışı gerçekleşti. Ancak bu yükselişler etkinlik sonrası kalıcı olmadı ve fiyatlar kısa sürede zayıfladı.”

Geçmiş veriler ve tekrarlayan fiyat dalgaları

2019, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında düzenlenen benzer konferanslarda da benzer bir tablo ortaya çıktı. 2022’de Miami’deki etkinlik süresince Bitcoin yalnızca yüzde 1’lik bir düşüş yaşasa da, bundan sonraki haftalarda toplamda yaklaşık yüzde 30 değer kaybetti. O yıllarda da fiyatlardaki momentumun etkinlik bitimiyle sona erdiği dikkat çekti.

2024 Nashville konferansında ABD Başkanı adayı Donald Trump’ın Bitcoin’in ABD için stratejik önemi hakkındaki planlarını paylaşması gündem yaratmıştı. Ancak etkinlik sırasında yaşanan fiyat artışları, kısa sürede yerini bir yerel zirveye bırakıp daha sonra gerilemeye dönüştü. Aynı yıl ağustos ayında yaşanan yen carry trade sarsıntısı ise Bitcoin’i 49.000 dolara kadar çekmişti.

Likidite ve yatırımcı psikolojisi

Yatırımcıların dikkatini çeken bu konferansların ortak özelliği; önemli likidite ve yoğun ilgiyle birlikte, etkinlik öncesinde yoğunlaşan yükseliş beklentisiyle alımların artması. Ancak konferans bittikten sonra yatırımcıların pozisyonlarını azaltmasıyla birlikte hızlı değer kayıpları görülebiliyor.

Sektördeki güncel piyasa koşulları ve dalgalanma sonrası toparlanma sinyalleri, 2026’daki Bitcoin Vegas etkinliğinin yine bir “çıkış likiditesi” fırsatına dönüşüp dönüşmeyeceği sorusunu gündeme getiriyor. Katılımcıların ve analistlerin gözü, konferansın fiyatlar üzerindeki olası etkisinde olacak.