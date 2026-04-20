XRP’de kritik dirençte hareketlilik, fiyat 1,42 dolar civarında sıkıştı

XRP son dönemde teknik olarak belirleyici bir fiyat aralığında dalgalanıyor. Kısa süreli yükseliş ve düşüşlerle birlikte arz ve talep dengesi değişmiş değil. Piyasa oyuncuları, net bir yön tayini için, XRP’nin dar bant içerisinde yaptığı bu sıkışıklığın nereye evrileceğini dikkatle izliyor.

Teknik görünüm ve temel seviyeler

Piyasa analisti Unichartz, XRP fiyatının şu sıralarda yaklaşık 1,22 dolar destek ile 1,54 dolar seviyesindeki 100 günlük hareketli ortalama arasında seyrettiğini belirtiyor. Her iki taraf güçlü bir hakimiyet kuramadığı için, fiyat bu bandın dışına çıkmakta zorlanıyor ve konsolidasyon süreci devam ediyor.

Uzun vadede ise 1,90–2,00 dolar aralığı kritik bir direnç olarak göze çarpıyor. XRP, bu seviyeleri geçmişte de sık sık denemiş ancak her seferinde yukarı yönlü hareketler hız kesmişti. Analistler, fiyatın bu bandı aşabilmesi için ciddi bir işlem hacmi ve kalıcı alım baskısına ihtiyaç duyduğunu ifade ediyor.

100 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kapanışlar, XRP’de kısa vadede alıcıların ağırlık kazandığına işaret edebilir. Ancak bu durum gerçekleşene kadar, fiyatın mevcut aralıkta dalgalanması bekleniyor.

1,42 dolarda yeni destek ve DeFi rolü

CoinCodex’e göre XRP şu anda 1,42 dolardan işlem görüyor ve bu haftayı yüzde 6,88’lik bir artışla tamamladı. CryptoAppsy verilerine bakıldığında da, fiyatın 1,42 dolar sınırında dengelendiği görülüyor. Bu yükseliş, kısa süreli bir pozitif hava sunsa da genel trendin kırılması için daha güçlü bir hamleye ihtiyaç var.

Son hamleyle birlikte 1,42–1,44 dolar bandı, daha önce direnç noktası olarak çalışırken, şimdi destek bölgesine dönüşme sinyali veriyor. Eğer alıcılar bu seviyeyi koruyabilirse, yeni bir birikim fazı başlayabilir ve fiyat daha üst seviyeleri hedefleyebilir.

Diğer yandan, XRP’nin kullanım alanları da dikkat çekiyor. Sağlık ve teknoloji sektöründe faaliyet gösteren Evernorth’un CEO’su, XRP’nin artık yalnızca uluslararası ödemeler için bir köprü olarak değil, aynı zamanda merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosisteminde teminat olarak da düşünülmeye başlandığını belirtiyor.

XRP’nin giderek daha çok üretken bir varlık olarak konumlandığı, yalnızca ödeme aracı olmaktan çıkıp DeFi alanında da önemli rol üstlenmeye başladığı aktarılıyor.

Bu değişim, endüstride köklü kripto varlıkların geleneksel görevlerinin ötesine geçip zincir üstü finansal uygulamalarda da kullanılması eğilimini yansıtıyor.

Piyasada dikkatler hangi noktada?

Şu anda, XRP fiyatının yönünü belirleyecek ana kriterler arasında 100EMA seviyesi öne çıkıyor. Analistler, bu seviyenin kesin olarak aşılması veya aşağı yönlü reddedilmesinin kısa vadeli fiyat hareketlerinde ana belirleyici olacağını ifade ediyor.

Yatay görünüm devam ettiği için, piyasa oyuncuları kısa vadeli dalgalanmalardan yararlanmaya çalışıyor. Ancak, mevcut sıkışıklığın ileride güçlü bir kırılımla sonuçlanabileceği görüşü öne çıkıyor. Yatırımcılar, teknik göstergeleri ve işlem hacmini yakından takip ederek fırsat arayışını sürdürüyor.