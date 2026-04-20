Bitcoin 74.000 dolar sınırına düştü, ABD-İran gerilimi piyasaları sarstı

Kripto piyasaları yeni haftaya sert dalgalanmayla girerken, Bitcoin’in fiyatı 20 Nisan günü 74.000 dolar seviyesine kadar geriledi. Bu düşüşte, ABD güçlerinin İran bayraklı Touska adlı yük gemisini Hürmüz Boğazı yakınında alıkoyması belirleyici oldu. Yaşanan gelişme, küresel risk iştahını zayıflattı ve yatırımcıları daha temkinli pozisyon almaya itti.

Gerginliğin Tetiklediği Piyasa Hareketleri

Enerji piyasalarında da tansiyon yükseldi. Brent petrol fiyatı yaklaşık yüzde 6 artışla 95 dolar seviyesine çıktı. ABD borsalarını gösteren S&P 500 endeks vadeli kontratları da yüzde 0,6 civarında değer kaybederken, enerji arzında ve diplomaside daha büyük çaplı aksamalar yaşanabileceği endişesi öne çıktı.

Kripto piyasalarında ise dalgalanma dikkat çekti. Bitcoin, haftasonunda meydana gelen kısa süreli toparlanmayı geri verdi ve gün içi en düşük seviye olan 73.831 dolara çekildi. CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin en son 74.800 dolardan el değiştiriyordu. Analistler, jeopolitik tansiyonun riskli varlıklara ilgiyi kısa vadede baskılamaya devam edebileceğine işaret etti.

Yaşanan gerilim, özellikle Hürmüz Boğazı’nın küresel enerji akışındaki kritik rolü nedeniyle, hem petrol hem de volatil varlıklar üzerinde anında baskı yarattı. Bu güzergah, dünya petrol sevkiyatının önemli kısmına ev sahipliği yapıyor ve bölgedeki herhangi bir denizcilik tehdidi, piyasalarda güçlü fiyat hareketlerine neden oluyor.

ABD-İran Arasındaki Diplomatik Kriz

ABD Ordusu Merkez Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD Donanmasına ait USS Spruance’ın Touska isimli İran gemisinin motorunu işlevsiz bırakıp USS Tripoli’den havalanan helikopterle operasyona başladığı kaydedildi. İddialara göre, mürettebat ABD uyarılarını altı saat boyunca görmezden geldi. Gemideki kontrolün ele geçirilmesiyle olay geçen haftadan bu yana devam eden İran’a deniz ablukasının en doğrudan yansıması oldu.

İran tarafı ise olaya silahlı korsanlık ve ateşkesin ihlali olarak bakıyor. İran devlet ajansı, ABD gemilerinin insansız hava aracı saldırılarıyla hedef alındığını fakat ilk tespitlere göre herhangi bir hasar oluşmadığını aktardı. Tahran yönetimi, geminin ele geçirilmesine karşılık olarak sert önlemler alacağını belirtti.

Olaylardan sonra başlayan karşılıklı açıklamalar, kısa vadede sürdürülen ateşkesi ve yeni müzakere ihtimallerini daha kırılgan bir hale getirdi. İran, şu aşamada müzakere heyetini Pakistan’a göndermeyeceğini açıkladı ve bu kararını bölgede devam eden ablukaya bağladı.

Bitcoin’in Tepkisi ve Kısa Vadeli Görünüm

Kripto piyasalarında, hemen her yeni makro gelişmeyle fiyatların yön değiştirebildiği bir dönem yaşanıyor. Bu olay özelinde, Bitcoin yatırımcılarının jeopolitik riskleri fiyatlara hızla dahil ettiği gözlemlendi. 78.000 doların üzerinde bulunan seviyeden başlayan geri çekilmede, alıcıların güç kaybedip ivmenin satıcılara geçtiği görülüyor.

Şu an piyasalar, Bitcoin’in 74.000–74.800 dolar bandında tutunup tutunamayacağını izliyor. Eğer fiyat 73.831 doların üzerinde kalırsa, en azından ciddi düşüşlerin bir süreliğine sınırlı kalabileceği düşünülüyor. Ancak bu seviyenin altındaki kapanışlar, kısa vadede kripto piyasasında daha sert hareketleri gündeme getirebilir.

ABD’nin İran bandıralı gemiye el koyması sonrası petrol fiyatları hızla yükselirken, Bitcoin de makro kaynaklı satış baskısından kaçamadı. Uzmanlar, “Coğrafi krizler kriptodaki kısa vadeli risk algısını şekillendirmeye devam ediyor” görüşünde birleşiyor.