Kayıt Banner
Kripto Para

Kripto paralar yeni haftaya nasıl başladı? 20 Nisan beklentileri

Bilmeniz Gerekenler

  • Strategy 2,54 milyar dolara 34.164 BTC aldı.
  • Warsh'ın bu yıl parasal genişlemeyi destekleyeceğine ve savaşla ilgili bir enerji şoku beklediğine dair herhangi bir işaret piyasaları daha da sallayacak.
  • Ateşkes süresinin dolmasına saatler kala ikinci müzakere toplantısı için umutlar azaldı. Barış görüşmelerinin geleceğine dair şüphe artarken petrol yükseldi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar

Yazı hazırlandığı sırada Strategy 2,54 milyar dolara BTC aldığını açıkladı ve bu en büyük alımlardan biri. Geçtiğimiz hafta özellikle Trump’ın yaptığı açıklamalar şirketi cesaretlendirmiş görünüyor. Müzakereler için zaman daralıyor. Dün beklenen görüşmeler olmadı ve İran abluka bitmeden görüşme yok dedi. Peki son durum ne?

İçindekiler
1 İran ve Piyasalar
2 Kripto paralar

İran ve Piyasalar

Ateşkes süresinin dolmasına saatler kala ikinci müzakere toplantısı için umutlar azaldı. Barış görüşmelerinin geleceğine dair şüphe artarken petrol yükseldi ve ABD hisse senetleriyle hazine tahvilleri düştü. ABD Donanması’nın Hürmüz Boğazı’nda ilk İran gemisini ele geçirmesinin ardından Brent petrolü varil başına %4,6 artışla 95 dolara çıktı.

İran kararsız görünüyor. Boğazın açık olduğunu ilan ettikten sonra geçişi yasaklayan İran Cumartesi günü 3 gemiye saldırdı. S&P 500 vadeli işlemleri, endeksin geçen hafta yaşadığı yükseliş serisinin ardından yaklaşık yarım puan düştü. Avrupa hisse senetleri %1 değer kaybetti. Avrupa’da tahvil faizleri önemli ölçüde yükselirken, Hazine tahvillerinde nispeten ılımlı bir hareket görüldü.

Altın 4.800 doların altında. AP yazı hazırlandığı sırada İran’ın ikinci tur müzakere görüşmelerine katılmaya istekli olduğunu söylüyor ancak bir müzakere oturumu olacaksa bunun önümüzdeki saatlerde açıklanması ve en geç yarın başlaması gerekiyor.

Warsh’ın bu yıl parasal genişlemeyi destekleyeceğine ve savaşla ilgili bir enerji şoku beklediğine dair herhangi bir işaret piyasaları daha da sallayacak. Powell’ın görev süresinin bitmesine birkaç hafta kalmışken gündem hiç de boğaların lehine değil. Şimdilik en erken Aralık ayında %50 ihtimalle 25bp indirim öngörülüyor.

Verilere göre, sonuçlarını açıklayan S&P 500 şirketlerinin karları, beklentilerin %11 üzerinde gerçekleşti. Kazanç raporları endeksin kayıplarını sınırlayabilir ancak kripto paraların böyle bir şansı da yok. Bu süreçte Strategy’nin agresif alımlara yönelmesi oldukça olumlu olsa da yetersiz. Spot talebin güçlenmesi ve Bitcoin’in 78 bin dolardaki direnç alanının üzerinde kalması şart.

En büyük 100 kripto para arasında en büyük kaybı ZEC, MNT ve HYPE yaşadı %5’ten fazla düştüler. HYPE 40 doları aştığı için düşüş şaşırtıcı değil ve haftalıkta neredeyse başladığı yerde. Ancak ZEC Coin 7 günlük kaybını %14’e çıkardı.

ZRO hafta sonu yaşanan hack olayında ağır bir darbe aldı, bir miktar toparlansa da haftalıkta %20 aşağıda. Hack olayıyla direkt bağlantılı AAVE ise 90 dolar sınırını koruma mücadelesi veriyor. Fiyat 2024 Temmuz seviyelerinde.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Bitcoin Vegas Konferansı öncesi 75.000 doları gördü, geçmişte düşüş tetiklenmişti
Bir Sonraki Yazı Shiba Inu fiyatındaki 0,000006 dolarlık kritik destek test edildi, işlem hacmi hızla düştü
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

RIPPLE (XRP)
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Ekonomi
RIPPLE (XRP)
SHIBA INU (SHIB)
Lost your password?