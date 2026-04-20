Kripto paralar yeni haftaya nasıl başladı? 20 Nisan beklentileri

Yazı hazırlandığı sırada Strategy 2,54 milyar dolara BTC aldığını açıkladı ve bu en büyük alımlardan biri. Geçtiğimiz hafta özellikle Trump’ın yaptığı açıklamalar şirketi cesaretlendirmiş görünüyor. Müzakereler için zaman daralıyor. Dün beklenen görüşmeler olmadı ve İran abluka bitmeden görüşme yok dedi. Peki son durum ne?

İran ve Piyasalar

Ateşkes süresinin dolmasına saatler kala ikinci müzakere toplantısı için umutlar azaldı. Barış görüşmelerinin geleceğine dair şüphe artarken petrol yükseldi ve ABD hisse senetleriyle hazine tahvilleri düştü. ABD Donanması’nın Hürmüz Boğazı’nda ilk İran gemisini ele geçirmesinin ardından Brent petrolü varil başına %4,6 artışla 95 dolara çıktı.

İran kararsız görünüyor. Boğazın açık olduğunu ilan ettikten sonra geçişi yasaklayan İran Cumartesi günü 3 gemiye saldırdı. S&P 500 vadeli işlemleri, endeksin geçen hafta yaşadığı yükseliş serisinin ardından yaklaşık yarım puan düştü. Avrupa hisse senetleri %1 değer kaybetti. Avrupa’da tahvil faizleri önemli ölçüde yükselirken, Hazine tahvillerinde nispeten ılımlı bir hareket görüldü.

Altın 4.800 doların altında. AP yazı hazırlandığı sırada İran’ın ikinci tur müzakere görüşmelerine katılmaya istekli olduğunu söylüyor ancak bir müzakere oturumu olacaksa bunun önümüzdeki saatlerde açıklanması ve en geç yarın başlaması gerekiyor.

Warsh’ın bu yıl parasal genişlemeyi destekleyeceğine ve savaşla ilgili bir enerji şoku beklediğine dair herhangi bir işaret piyasaları daha da sallayacak. Powell’ın görev süresinin bitmesine birkaç hafta kalmışken gündem hiç de boğaların lehine değil. Şimdilik en erken Aralık ayında %50 ihtimalle 25bp indirim öngörülüyor.

Kripto paralar

Verilere göre, sonuçlarını açıklayan S&P 500 şirketlerinin karları, beklentilerin %11 üzerinde gerçekleşti. Kazanç raporları endeksin kayıplarını sınırlayabilir ancak kripto paraların böyle bir şansı da yok. Bu süreçte Strategy’nin agresif alımlara yönelmesi oldukça olumlu olsa da yetersiz. Spot talebin güçlenmesi ve Bitcoin’in 78 bin dolardaki direnç alanının üzerinde kalması şart.

En büyük 100 kripto para arasında en büyük kaybı ZEC, MNT ve HYPE yaşadı %5’ten fazla düştüler. HYPE 40 doları aştığı için düşüş şaşırtıcı değil ve haftalıkta neredeyse başladığı yerde. Ancak ZEC Coin 7 günlük kaybını %14’e çıkardı.

ZRO hafta sonu yaşanan hack olayında ağır bir darbe aldı, bir miktar toparlansa da haftalıkta %20 aşağıda. Hack olayıyla direkt bağlantılı AAVE ise 90 dolar sınırını koruma mücadelesi veriyor. Fiyat 2024 Temmuz seviyelerinde.