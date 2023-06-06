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İlk şoku atlatan yatırımcılar yazı hazırlandığı sırada grafikteki günlük kapanışı bekliyor. Peki bundan sonra ne olacak? Analistlerin Mayıs ayındaki düşük volatilite dönemi için ittifak ettikleri bir husus vardı. O da bu volatilitenin çok büyük bir hareketle sona ereceği gerçeğiydi. Öyle de oluyor. Bitcoin fiyatı haftalık %7 değer kaybetti ve sığ volatiliteden kurtuldu.

Bitcoin (BTC) Yorum ve Grafik

Beklenen böyle bir düşüşle volatilitenin artması olmasa da Binance davası kimseye sürpriz olmadı. CFTC’nin açtığı davanın ardından SEC’in geri kalmayacağı ve hazırlıklara devam ettiği zaten biliniyordu. Hemen 2022 son çeyreğe gidelim. Orada Bloomberg’in “SEC’in Binance soruşturması devam ediyor” haberlerini göreceğiz. CZ bunları abartılı olarak tarif etmişti ve düzenleyicilerle sıkı ilişkiler geliştirdikleri o dönem söyledi. Bu sıkı ilişkiler 13 farklı suçlamadan dava açılmasını engelleyemedi.

Sonuç, Bitcoin fiyatı 25.500 dolar desteğini bugün 2 kez test etti. Bitcoin son birkaç gündür azalan kanal formasyonu içinde işlem görüyor. Boğalar 4 Haziran’da Bitcoin‘i 20 günlük EMA’nın (27.083 dolar) üzerine çıkardı ancak mum çubuğundaki uzun fitil ayıların ralliyi sattığını gösteriyor.

Fiyat 5 Haziran’da düşüşe geçti ve 26.500 dolarlık kritik desteğin altına indi. Satışlar ivme kazandı ve BTC/USDT çifti 25.800 dolar ile 25.250 dolar arasındaki önemli destek bölgesine düştü. Alıcıların bu bölgeyi tüm güçleriyle korumaları bekleniyor çünkü bu bölgenin altında bir kırılma büyük likidasyonları beraberinde getirebilir. Bu da Bitcoin fiyatının 20.000 dolara kadar düşme ihtimali demek. Bu senaryoda kripto paralar genel olarak çok daha büyük kayıp yaşayacaktır.

Azalan kanalın üzerinde bir kırılma ve kapanış boğaları bu eziyetten kurtarabilir. Bu, düzeltici aşamanın sona erdiğini gösterecek. Dava açıldı ve tüm detaylar netleşti. Gensler yorumunu yaptı, CZ cevabını verdi. Artık uzun ve yorucu bir süreç başlıyor. En azından kısa vadede daha kötü bir şeyler olmazsa BTC’nin toparlanması şaşırtıcı olmaz.

Ethereum (ETH) Yorum ve Grafik

Ether 28 Mayıs’ta düşen kama formasyonunun üzerine çıktı ve 1 Haziran’da yeniden test etmeyi başardı ancak boğalar yeni bir yükseliş hareketi başlatamadı. Bu durum ayılara geri dönüş yapma fırsatı verdi. Satıcılar 5 Haziran’da fiyatı hareketli ortalamaların altına çekti ve bu da satışları hızlandırdı. ETH/USDT çifti kama formasyonunun direnç çizgisinin altına düştü. Bu seviye tutmazsa, bir sonraki durak 1.740 dolar ve altındaki destekler olabilir.

Fiyat yükselir ve 1.928 doların üzerine çıkarsa bu olumsuz görüş yakın vadede geçersiz olacaktır.