Shiba Inu fiyatındaki 0,000006 dolarlık kritik destek test edildi, işlem hacmi hızla düştü

Kripto piyasalarında hafta başındaki yükselişin ardından işlem hacimleri hızla azalırken, önemli dijital varlıklar karışık seyir izlemeye başladı. Özellikle Shiba Inu son günlerde hem türev hem de spot piyasalarda ivme kaybı yaşadı. Yatırımcılar fiyatlardaki dalgalanma nedeniyle kaldıraçlı pozisyonlarını azaltırken, piyasa duyarlılığında da temkinli bir hava öne çıkıyor.

Shiba Inu Türevleri ve Hacimler Geriledi

Veriler, Shiba Inu’nun açık pozisyonlarının son 24 saatte yüzde 7’den fazla gerilediğini gösteriyor. Bu düşüşün, kısa süreli yukarı yönlü atak sonrası fiyatların hızlıca aşağı dönmesiyle birlikte yaşandığı görülüyor. 9,85 trilyon SHIB’lik aktif kontrat hacmi, son dönemde sert dalgalanmaların ardından türev piyasa katılımcılarının daha temkinli hareket etmeyi tercih ettiğini gösteriyor.

Türev işlemlerdeki bu yavaşlama, piyasa momentumunun belirgin biçimde zayıflamasına yol açtı. Yatırımcılar artan oynaklık sinyalleri nedeniyle yüksek riskli pozisyonlardan uzaklaşırken, CoinGlass raporlarına göre altcoin vadeli işlemlerinde kaldıraç kullanımı da geriledi. Sermaye, daha düşük riskli varlıklara kayarken, genel kripto türev piyasasında risk iştahının azaldığı dikkat çekti.

Spot Piyasada Destek Seviyesi Korunuyor

Shiba Inu’nun spot piyasadaki işlem hacmi de son 24 saatte düşüş göstermeye başladı. Kısa süreli ekside seyretmesine rağmen varlık, 0,000006 dolar seviyesindeki desteğini korumayı başardı. Bu dönemde SHIB fiyatı yüzde 0,81 gerilerken, yazı sırasında CryptoAppsy verilerine göre 0,00000609 dolardan işlem görüyor ve günlük bazda yaklaşık yüzde 6,01’lik bir yükseliş kaydediyor. Alıcılar, azalan işlem hacmine rağmen önemli destek bölgesini savunmayı sürdürüyor.

CoinCodex’in güncel analizine göre Shiba Inu, zirve değerinin yaklaşık yüzde 93 altında bulunuyor. Bu da uzun vadeli toparlanma sürecinin hâlen uzakta olduğunu ortaya koyuyor. Daha geniş kripto piyasasında dalgalı koşullar devam ederken; hem spotta hem de türevde likidite azlığı fiyatların yukarı gitmesini zorlaştırıyor.

Durgunluk Ve Konsolidasyon Dönemi

Özellikle meme coin piyasalarında, likiditenin zayıf olması sebebiyle Shiba Inu paritelerinde de hareketler sınırlı kalıyor. Son fiyat oynaklıklarına rağmen piyasa katılımcıları yön konusunda net sinyaller için beklemeyi tercih ediyor. Spot tarafta işlem aralıklarının daraldığı ve ana destek bölgelerinin yakından izlendiği görülüyor.

Türev işlemlerde ise kısa vadede riskten kaçınan bir eğilim ön plana çıkıyor. Son günlerde SHIB tarafındaki ciddi fiyat dalgalanmalarının ardından piyasa yapısında konsolidasyon işareti öne çıkıyor. Katılımcılar, Shiba Inu’nun belirlediği destek seviyelerinde olası kırılma risklerine karşı tetikte kalıyor.

Veriler, Shiba Inu spot ve türev piyasasında düşük hacim nedeniyle yukarı hareketin sınırlandığını ve fiyatın 0,000006 dolar civarındaki destek bölgesinde tutunduğunu ortaya koyuyor.