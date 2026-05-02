BITCOIN (BTC)

Bitcoin son 5 ayda ilk kez 100.000 doları aşmaya hazırlanıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Bitcoin beş ay sonra yeniden 100.000 dolar seviyesine yaklaşma sinyali verdi.
  • Son 30 günde fiyatı yüzde 14’ten fazla yükseldi ve piyasa hızlı toparlandı.
  • ABD’de CLARITY Act ve yasal gelişmeler mercek altına alındı.
  • ✨ Asıl dikkat, yeni yasal çerçevenin ve başkanlık rezerv açıklamasının $BTC fiyatında yaratacağı etkide.
Kripto para piyasasında dikkatler, Bitcoin’in yeniden 100.000 dolar seviyesini aşıp aşamayacağına çevrilmiş durumda. Bu değerlendirme, MN Trading Capital’ın kurucusu Michael van de Poppe tarafından sosyal medya platformu X’te yapılan bir paylaşımda dile getirildi. Van de Poppe, Bitcoin’in fiyatında yükseliş yaşanması için yeni bir senaryoya veya belirli bir katalizöre ihtiyaç olmadığını belirtti.

“Yukarı yönlü hareket için bir anlatı gerekmiyor. Fiyat önce yükselir, ardından hikaye kendiliğinden ortaya çıkar” şeklinde konuştu.

Bitcoin’de son beş aylık tablo

Bitcoin, yaklaşık beş aydır 100.000 dolar seviyesinin altında işlem görüyor. Son olarak bu fiyat 13 Kasım’da görülmüştü. Piyasanın o dönemde aşağı yönlü hareketinin arka planında, Ekim ortasında yaşanan ve 19 milyar dolarlık bir kripto para tasfiyesine yol açan piyasa olayının etkili olduğu ifade ediliyor. Şubat ayında Bitcoin, yılın en düşük fiyatı olan 60.000 dolara kadar geriledikten sonra toparlanma sürecine girdi. Yayın zamanı itibarıyla Bitcoin’in değeri 78.250 dolara yükselmiş durumda.

Geçtiğimiz 30 günde Bitcoin’in yüzde 14,49 oranında değer kazandığı görülüyor. Özellikle yapay zeka ve diğer teknoloji şirketlerine olan ilgi, kripto piyasasındaki ilgiyi bir nebze azaltsa da, Bitcoin’in fiyatındaki toparlanma dikkat çekiyor. Yılın başından bu yana yapay zeka devi Nvidia’nın hisseleri yüzde 5,08 artarken, Bitcoin yaklaşık yüzde 10 düşüş yaşamıştı.

Piyasa katılımcıları arasında Bitcoin fiyatını yukarı taşıyacak güçlü bir anlatıya ihtiyaç olup olmadığı tartışılıyor. Son aylarda, ABD Merkez Bankası’nın faiz kararları, regülasyonlarla ilgili gelişmeler ve spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) yatırılan sermaye önemli fiyat hareketleri yaratabilecek etmenler olarak öne çıkıyor.

CLARITY Act tartışmaları ve yasal düzenlemeler

Son dönemde ABD’de gündeme gelen CLARITY Act adlı yasa tasarısı, sektöre daha net düzenleme kuralları getirmeyi hedefliyor. Bu tasarının kabul edilmesi bazı isimlerce Bitcoin fiyatında artışa neden olabilecek bir faktör olarak görülse de, bu konuda farklı görüşler var. Uzun yıllardır finans piyasalarında aktif olan yatırımcı Peter Brandt, geçtiğimiz aralık ayında Cointelegraph’a verdiği röportajda, CLARITY Act’in sektör için olumlu bir gelişme olacağını ancak Bitcoin fiyatı için belirleyici bir rol oynamayacağını ifade etti.

Brandt, “Makro ölçekte sarsıcı bir gelişme mi? Hayır. Elbette gerekli ama varlığı yeniden tanımlamaz,” değerlendirmesini yaptı.

Coinbase’in hukuk sorumlusu Faryar Shirzad ise Cuma günü yaptığı açıklamada, yeni stablecoin getirisiyle ilgili hükümler açıklanmasının ardından CLARITY Act’in artık tamamlanması gerektiğini vurguladı.

Bu gelişmelerin yanı sıra, Beyaz Saray’ın kripto danışmanı Patrick Witt, Las Vegas’taki Bitcoin Konferansı’nda, ABD Başkanı Donald Trump’ın Bitcoin rezervleri hakkında önümüzdeki haftalarda önemli bir açıklamanın yapılacağını duyurdu. Sektör temsilcileri, bu tür adımların kripto piyasasına olan ilgiyi artırma potansiyeline sahip olduğunu düşünüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
