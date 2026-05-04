4-10 Mayıs Haftası Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler

Kral kripto para birimi hedeflenen 80 bin dolar testini yaptıktan sonra yeniden düşüşe geçti. Son 24 saatte 80.635 dolara kadar yükselen BTC uzun süredir oyalandığı kanalın direnci üzerinde devam eden kapanışlarıyla zaten bunun sinyalini vermişti. Peki önümüzdeki günlerde kripto paraları hangi önemli gelişmeler bekliyor?
ABD artık faiz indirimlerine belirsiz süreliğine ara verdiğinden makro cephe kripto paralar için destekleyici değil. Fakat daha kötüsü de olabilir. Enflasyon artış hızının büyümesi veya istihdama dair ılım verilerin gelmeye devam etmesi Fed’in duraklama politikasını desteklerken kripto paraları da aşağı çekecektir. Bu yüzden takvimdeki önemli gelişmeleri izlemek kritik önem arz ediyor.
4 Mayıs Pazartesi
- 17:00 ABD Fabrika Siparişleri (Aylık) (Beklenti: 0,6%)
- 19:50 Fed’den Williams Konuşacak
- 23:05 Palantir Kazanç Raporu
- Stellar Çeyreklik Rapor
5 Mayıs Salı
- 14:00 PayPal Kazanç Raporu
- 15:30 ABD Ticaret Dengesi (Beklenti -60,8 Milyar $ Önceki: -57,3)
- 16:45 ABD S&P Hizmetler PMI Nihai (Beklenti: 51,4 Önceki: 51,3)
- 17:00 ABD JOLTS İş İlanları (Beklenti: 6,85M Önceki: 6,883M)
- 17:00 Fed/Bowman
- 19:30 Fed/Barr
- 23:15 AMD Kazanç Raporu
- Virtuals Protokolü OPG Airdrop Snapshot
6 Mayıs Çarşamba
- 15:15 ABD ADP İstihdam Değişimi (Beklenti: 115K Önceki: 62K)
- 16:30 Fed/Musalem
- 20:00 Fed/Goolsbee
- HYPE Coin Kilit Açılışı 9,92 Milyon
- Monero FCMP++ 2’nci Testnet
- Stellar Yardstick Mainnet Oylaması
7 Mayıs Perşembe
- 02:50 Japonya Merkez Bankası Toplantı Tutanakları
- 15:30 ABD İlk İşsizlik Başvuruları (Beklenti: 200K Önceki: 189K)
- 18:00 New York Fed 1 Yıllık Enflasyon Beklentileri
- 21:05 Fed/Hammack
- 22:30 Fed/Williams
- 23:10 Coinbase Kazanç Raporu
8 Mayıs Cuma
- 15:30 ABD İşsizlik Oranı (Beklenti ve Önceki: %4,3)
- 15:30 ABD Tarım Dışı İstihdam Verileri (Beklenti: 65K Önceki: 178K)
- 15:30 ABD Ortalama Kazançları (Yıllık) (Beklenti: %3,8 Önceki: %3,5)
- 17:00 Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi (Ön Rapor) (Beklenti: 49,5 Önceki: 49,8)
9 Mayıs Cumartesi
- 02:30 Fed üyeleri Waller, Bowman, Daly ve Goolsbee konuşacak
Dikkat Edilecekler
İstihdamın güncel durumunu Cuma günü gelecek verilerle göreceğiz. Enflasyon artarken eğer Cuma günkü istihdam rakamları beklenti dahilinde gelirse bu durum Fed’in faizleri sabit tutması için elini güçlendirecektir. Dolayısıyla kripto paraların aleyhinedir.
Saatler önce İran kaynakları uyarları dikkate almayan ABD gemisine 2 füze atıldığını açıkladı ve hafta boyunca İran gündemi piyasaları hareket ettirmeye devam edecek.