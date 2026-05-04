Kripto Para

4-10 Mayıs Haftası Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler

Bilmeniz Gerekenler

  • Cuma günü istihdam verileri beklenti dahilinde açıklanırsa Fed faizleri sabit bırakma politikası daha da sağlamlaşacak.
  • Hafta boyunca Fed üyelerinin açıklamaları olacak. Özellikle Williams'ın neler söyleyeceği Powell'ın gidişine günler kala çok önemli.
  • Perşembe günü Coinbase kazanç raporu açıklanacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Kral kripto para birimi hedeflenen 80 bin dolar testini yaptıktan sonra yeniden düşüşe geçti. Son 24 saatte 80.635 dolara kadar yükselen BTC uzun süredir oyalandığı kanalın direnci üzerinde devam eden kapanışlarıyla zaten bunun sinyalini vermişti. Peki önümüzdeki günlerde kripto paraları hangi önemli gelişmeler bekliyor?

ABD artık faiz indirimlerine belirsiz süreliğine ara verdiğinden makro cephe kripto paralar için destekleyici değil. Fakat daha kötüsü de olabilir. Enflasyon artış hızının büyümesi veya istihdama dair ılım verilerin gelmeye devam etmesi Fed’in duraklama politikasını desteklerken kripto paraları da aşağı çekecektir. Bu yüzden takvimdeki önemli gelişmeleri izlemek kritik önem arz ediyor.

4 Mayıs Pazartesi

  • 17:00 ABD Fabrika Siparişleri (Aylık) (Beklenti: 0,6%)
  • 19:50 Fed’den Williams Konuşacak
  • 23:05 Palantir Kazanç Raporu
  • Stellar Çeyreklik Rapor

5 Mayıs Salı

  • 14:00 PayPal Kazanç Raporu
  • 15:30 ABD Ticaret Dengesi (Beklenti -60,8 Milyar $ Önceki: -57,3)
  • 16:45 ABD S&P Hizmetler PMI Nihai (Beklenti: 51,4 Önceki: 51,3)
  • 17:00 ABD JOLTS İş İlanları (Beklenti: 6,85M Önceki: 6,883M)
  • 17:00 Fed/Bowman
  • 19:30 Fed/Barr
  • 23:15 AMD Kazanç Raporu
  • Virtuals Protokolü OPG Airdrop Snapshot

6 Mayıs Çarşamba

  • 15:15 ABD ADP İstihdam Değişimi (Beklenti: 115K Önceki: 62K)
  • 16:30 Fed/Musalem
  • 20:00 Fed/Goolsbee
  • HYPE Coin Kilit Açılışı 9,92 Milyon
  • Monero FCMP++ 2’nci Testnet
  • Stellar Yardstick Mainnet Oylaması

7 Mayıs Perşembe

  • 02:50 Japonya Merkez Bankası Toplantı Tutanakları
  • 15:30 ABD İlk İşsizlik Başvuruları (Beklenti: 200K Önceki: 189K)
  • 18:00 New York Fed 1 Yıllık Enflasyon Beklentileri
  • 21:05 Fed/Hammack
  • 22:30 Fed/Williams
  • 23:10 Coinbase Kazanç Raporu

8 Mayıs Cuma

  • 15:30 ABD İşsizlik Oranı (Beklenti ve Önceki: %4,3)
  • 15:30 ABD Tarım Dışı İstihdam Verileri (Beklenti: 65K Önceki: 178K)
  • 15:30 ABD Ortalama Kazançları (Yıllık) (Beklenti: %3,8 Önceki: %3,5)
  • 17:00 Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi (Ön Rapor) (Beklenti: 49,5 Önceki: 49,8)

9 Mayıs Cumartesi

  • 02:30 Fed üyeleri Waller, Bowman, Daly ve Goolsbee konuşacak

Dikkat Edilecekler

İstihdamın güncel durumunu Cuma günü gelecek verilerle göreceğiz. Enflasyon artarken eğer Cuma günkü istihdam rakamları beklenti dahilinde gelirse bu durum Fed’in faizleri sabit tutması için elini güçlendirecektir. Dolayısıyla kripto paraların aleyhinedir.

Saatler önce İran kaynakları uyarları dikkate almayan ABD gemisine 2 füze atıldığını açıkladı ve hafta boyunca İran gündemi piyasaları hareket ettirmeye devam edecek.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
