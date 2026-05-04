Bitcoin kısa süreliğine 80.000 doları aştı kritik dirençler izleniyor

Bitcoin 4 Mayıs 2026’da, Hormuz Boğazı çevresinde yaşanan yeni jeopolitik gelişmelerin gölgesinde ve kurumsal yatırımcıların devam eden ilgisinin etkisiyle kısa süreliğine 80.000 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Gün içinde 80.596 dolara kadar yükselen Bitcoin, 24 saatlik dönemde en düşük 78.073 dolara temas etmekle birlikte, gün ortasında 79.830 dolar seviyesinde alıcı buldu. Piyasa değeri 1,6 trilyon dolara yaklaşırken, günlük işlem hacmi ise 34 milyar dolar civarında gerçekleşti.

Jeopolitik gerilimlerin etkisi

Yükselişte ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı “Project Freedom” adlı yeni bir inisiyatifin rol oynadığı belirtiliyor. Trump, Boğaz çevresindeki çatışmaya dahil olmayan ve bölgedeki sınırlamalardan dolayı mahsur kalan ticari gemilerin güvenli şekilde tahliyesi için ABD öncülüğünde uluslararası bir yardım süreci başlatıldığını paylaştı.

Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çeşitli ülkelerin ABD’den yardım talep ettiğini ve planın Orta Doğu saatine göre pazartesi sabahı devreye alınacağını dile getirdi. Operasyonun insani bir amacı ön plana çıkardığını vurgulayan Trump, ayrıca İran’la yapılan görüşmelerin olumlu seyrettiğini ancak gemi geçişlerine müdahale edilmesi halinde sert karşılık verileceğinin altını çizdi.

Trump, bölgede sıkışan çok sayıda geminin yakıt, yiyecek ve mürettebat ihtiyacının kritik seviyeye ulaştığını ve ABD’nin bu duruma çözüm sunmak için harekete geçtiğini belirtti.

Teknik görünüm ve piyasa yapısı

Bitcoin’in sert yükselişi, 2026 başındaki büyük satış dalgasından sonra tekrar güç kazanma sinyalleri veriyor. Fiyat, önce 65.000-70.000 dolar bandında taban oluşturarak nisan ve mayıs aylarında kademeli olarak daha yüksek seviyelere tırmandı. 80.000 dolar hem psikolojik hem de kısa vadeli direnç olarak öne çıkarken, 80.400-80.500 dolar aralığı bir sonraki güçlü bariyer olarak öne çıktı. Bu bölgenin aşılması halinde 86.500 hatta 90.300 dolarların gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

Aşağı yönlü hareketlerde ise 76.600 dolarlık seviye ilk destek olarak öne çıkıyor. Daha derin düzeltme ihtimalinde 73.400 ve 71.400 dolara kadar geri çekilme yaşanabileceği, bu bölgenin mevcut yükselişin devamlılığı açısından hayati önemde olduğu analiz ediliyor.

Kurumsal ilgi, ETF’ler ve zincir üstü veriler

Piyasalarda Bitcoin’in hareketi sadece jeopolitik tedirginlikle açıklanmıyor. Son günlerde Bitcoin ETF’lerine tek seferde yaklaşık 630 milyon dolarlık giriş gerçekleşmiş durumda. Analistler, bu yatırımların kurumsal oyuncuların piyasadaki etkinliğini artırdığını ve yükselişi desteklediğini aktarıyor. Özellikle ABD piyasasındaki olumlu ETF akışlarının fiyatlama üzerinde belirleyici olabileceği vurgulandı.

On-chain analizlerde ise Binance’te büyük yatırımcıların (whale) işlem oranlarında dikkat çekici artış gözlendi. Özellikle borsalara yönlendirilen en büyük 10 transferin toplam girişlere oranı yeniden yükselişe geçerek 0,40’tan 0,51 seviyelerine çıktı. Uzmanlara göre bu oran, büyük oyuncuların fiyat direncine yaklaşırken daha aktif olmaya başladığını gösteriyor. Şubat ayından bu yana Bitcoin yüzde 32 değer kazanırken, türev piyasalarındaki hareketlilik de bu yükselişi destekledi.

Ayrıca Cryptoquant’ın yayımladığı verilere göre, Bitcoin fiyatı spot ETF yatırımcılarının ortalama maliyetine yaklaşınca bu bölge güçlü destek olarak öne çıkıyor. İlk ETF girişlerinde kurumsal alımlar ağırlıklı olduğu için söz konusu fiyat seviyesi analistlerce yakından takip ediliyor.

Sonuç olarak Bitcoin, 80.000 dolar civarındaki hareketiyle hem piyasa psikolojisini hem de kısa vadeli teknik görünümü yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, 80.500 dolar üzerinde kalıcı bir kapanışın yeni bir ralli başlatabileceğini, aksi durumda ise 73.000-74.000 dolar aralığına gerilemenin ivmeyi zayıflatacağını belirtiyor.

Analist Michaël van de Poppe’ye göre, Bitcoin 79.000 doların üzerinde kalabilirse 86.000-88.000 dolara kadar yeni bir yükselişin önü açılabilir; ancak ETF akışlarının ve ABD piyasalarının performansı kilit belirleyici olacak.