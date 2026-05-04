BITCOIN (BTC)

Bitcoin 80.000 doları aşarak yılın en yüksek seviyesine çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Bitcoin 80.000 doları aşarak yeni yılın zirvesini gördü.
  • Asya piyasalarındaki yükseliş, kripto paralara da olumlu yansıdı.
  • ABD’de ETF’lere giriş rekor kırdı, yeni düzenlemeler gündemde.
  • 💡 En kritik gelişme, $BTC için 100.000 dolar beklentisinin giderek güçlenmesi oldu.
Bitcoin, Pazartesi sabahı Asya borsalarının açılmasıyla birlikte 80.000 dolar barajını aştı ve yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Kripto para birimi, TSİ 04:25’te 78.415 dolar düzeyinden hareketlenerek yaklaşık 75 dakika içinde 80.000 dolar sınırını geçti. TradingView verilerine göre yükseliş 04:20’de 80.515 dolara kadar devam etti. Son hamle, Asya piyasalarındaki olumlu havanın ve küresel risk iştahının artmasının hemen ardından geldi.

Asya borsalarındaki yükselişin etkisi

MSCI AC Asya Endeksi de Pazartesi sabahı 245,2 puana çıkarak 22 Şubat’ta kaydettiği önceki rekoru geçti. Bu hareket, hafta başında Asya piyasalarında genellikle olumlu beklenti oluştuğuna işaret ediyor. Uzmanlar bu yükselişin ABD hisse senetlerindeki fiyatlamaları doğrudan etkilemeyebileceğini, ancak küresel risk algısında geçici bir iyileşmeye işaret ettiğini belirtiyor.

Söz konusu ortamda yalnızca Bitcoin değil; Ethereum’da %3,9, XRP’de %2,4, Binance Coin’de ise %3,3 oranında toparlanma yaşandı. Son 24 saatte gözlemlenen bu artışlar, yatırımcıların riskli varlıklara olan ilgisinin güçlendiğini ortaya koydu.

ABD’den kripto düzenlemeleri ve yatırımcı ilgisi

ABD’deki kripto düzenlemeleri de dikkatle takip ediliyor. Özellikle son günlerde Washington’da bankacılık ve kripto sektörü temsilcileri, CLARITY Yasası kapsamındaki stabilcoin getirileri hakkında uzlaşmaya vardı. Söz konusu yasa tasarısının Senato’da bu ay görüşülmesi bekleniyor.

Ayrıca ABD merkezli Bitcoin spot ETF’lerine olan talep güçlü kalmayı sürdürüyor. Son 14 işlem gününün 11’inde net girişler kaydedildi. Geçtiğimiz Cuma günü Bitcoin ETF’lerine 629,8 milyon dolarlık giriş gerçekleşti. Bu miktar, sektörün son iki haftadaki en yüksek tek günlük net girişi olarak kaydedildi.

Bitcoin için yeni hedefler gündemde

Bitcoin’in değeri, 5 Şubat’ta gördüğü 62.000 dolarlık yılın en düşük seviyesinden yaklaşık %30 artışla yeniden 80.000 dolara yükselmiş oldu. Daha fazla yükseliş beklentileri ise giderek hız kazanıyor. Birçok endüstri gözlemcisi BTC’nin 100.000 dolara ulaşabileceğini değerlendiriyor.

MN Trading Capital kurucusu Michael van de Poppe, Bitcoin fiyatının yükselebilmesi için yeni bir hikaye yaratılmasına gerek olmadığını, fiyat arttıkça “hikayenin zaten kendiliğinden oluşacağını” belirtti.

Öte yandan kripto endüstrisi, ABD’nin Bitcoin rezervleriyle ilgili gelişmeleri de yakından izliyor. Beyaz Saray’ın kripto para danışmanı Patrick Witt, geçtiğimiz hafta Las Vegas’ta düzenlenen Bitcoin Konferansı’nda, Başkan Donald Trump’ın Bitcoin rezervlerine ilişkin “önemli bir duyurunun” yakında yapılacağını aktardı. Ayrıca sektörde, mevcut talebin Bitcoin’i bir milyon dolara taşıyacak kadar güçlü olduğuna dair yorumlar da gündeme geliyor.

CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin, 80.515 dolara ulaşarak yatırımcılara yılın en güçlü hareketlerinden birini yaşattı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
