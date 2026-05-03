Bitcoin nisan ayında %11 yükselerek 2026’da en güçlü aylık kapanışını yaptı

Bitcoin nisan ayında %11 getiriyle son bir yılın en parlak ayına imza attı. Bu performans, 2025 Nisan’ından bu yana görülen en güçlü aylık yükseliş oldu. Beş ay süren düşüşün ardından üst üste ikinci kez yükseliş elde edilirken, Bitcoin halen ekim ayındaki 125.100 dolarlık tarihi zirvesinin yaklaşık %38 gerisinde duruyor.

Jeopolitik gelişmeler ve ETF girişleri

Son haftalarda kripto para piyasalarında, ABD ile İran arasında olası ateşkes adımları ve barış görüşmeleri fiyatlamalarda belirleyici rol oynuyor. Özellikle cuma günkü risk iştahıyla birlikte, ABD spot Bitcoin ETF’lerine 630 milyon doları bulan girişler kaydedildi. Hafta sonunda ise ABD Başkanı Donald Trump, son İran teklifinin kabul edilemez olduğunu halka açık şekilde ifade etti. Bu açıklamalar sonrası Bitcoin fiyatı yatay bir seyir izlerken, haftalık kapanış için yatırımcıların gözü 78.600 dolar seviyesine çevrildi.

Analizler, Bitcoin’in neredeyse 79.000 doların hemen altında seyrettiğini ve 80.000 doların halen önemli bir direnç olarak karşısına çıktığını gösteriyor. Brave New Coin’in yaptığı değerlendirmede, ETF yatırımlarının hareketi sürüklese de, kalıcı bir yükseliş için birkaç güçlü gün yerine istikrarlı bir giriş döneminin gerekliliği vurgulandı.

CLARITY Act’te kritik adım

Piyasa gündeminde başı çeken bir diğer başlık ise, ABD Kongresi’nde uzun süredir beklenen CLARITY Act adlı düzenleme. Yasa, stabilcoin şirketlerinin banka mevduatlarına benzer faiz vermesini yasaklarken, kullanıcıların platformlarda etkinliklerine dayalı ödül programlarını ise kapsam dışı bırakıyor. Bu ayrıntı, özellikle ABD merkezli kripto para borsası Coinbase’in yasal savunusunda ısrarla vurguladığı bir konuydu. Şirketin CEO’su Brian Armstrong da yasa metnindeki değişiklik sonrası sosyal medya paylaşımında açık bir destek mesajı verdi.

CEO Brian Armstrong yasa metninin ardından net destek gösterirken, şirketin baş hukuk sorumlusu Paul Grewal’ın açıkladığına göre; yeni düzenleme, kripto para platformlarındaki kullanıcı etkinliği temelli ödül kazançlarının yasal olarak korunmasını sağlıyor.

Senatör Thom Tillis ve Angela Alsobrooks’un üzerinde uzlaştığı yeni teklif sonrası, tasarının mayıs ayı bitmeden tamamlanması bekleniyor. Ayrıca, son aylarda düzenlemeye dair piyasa beklentileri de giderek olumluya döndü.

Teknik görünüm ve kısa vadeli beklentiler

Piyasa profesyonelleri için yeni haftada izlenecek kritik seviye netleşmiş durumda. 78.670 dolar üzerinde gerçekleşecek haftalık kapanış, teknik olarak 80.000 dolar üzerindeki hedeflere yeniden kapı aralayabilir. Aksi durumda ise, ABD-İran hattındaki haber akışının bozulması ve CLARITY Act’in yasalaşmasında gecikme halinde, Bitcoin’in 200 günlük hareketli ortalaması olan 68.000 dolar civarıyla 80.000 dolar direnci arasında dalgalanması öngörülüyor. Tarihsel olarak mayıs ayları %8 civarında yükselişle bilinirken, bu yılın ana belirleyicisi jeopolitik gündem olarak öne çıkıyor.

CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin, nisan ayı sonunda yaklaşık 79.000 dolar seviyesinde işlem gördü ve yatırımcılar için yukarıda bahsedilen teknik seviyeler büyük önem taşıyor.