Chainlink kısa vadede 9,22 dolar direncini test etti

Chainlink (LINK) fiyatı, gün içi yaşadığı dalgalanmaların ardından 9,19 dolar seviyesinde işlem gördü. Son saatlerde toparlanma gösteren LINK, haftanın ilk işlemlerinden bu yana 9,00 dolar altına yaklaşmış ancak yeniden yukarı yönlü hareket etmeyi başarmıştı. Kripto para piyasasında akıllı sözleşme veri sağlayıcıları arasında öne çıkan Chainlink, 2021 yılının Mayıs ayında 52,70 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşsa da, şu anda bu zirvenin yüzde 82’sinden fazla altında seyrediyor.

TradingView ve BraveNewCoin gibi sektörün önde gelen veri sağlayıcılarına göre LINK fiyatı, son 24 saatte yüzde 0,20 oranında düşüş gösterdi ve bu süreçte token’ın piyasa değeri 6,61 milyar dolar oldu. 24 saatlik en düşük seviye 9,07 dolar, en yüksek seviye ise 9,22 dolar olarak kayda geçti. CryptoAppsy verilerine göre, Chainlink’in güncel fiyatı 9,19 dolar seviyesinde bulunuyor.

Fiyatta dar bant hareketi

LINK’in son günlerdeki fiyat grafiği dar bantta dalgalandı. Gözlemlenen en düşük seviye 9,07 dolar olurken, 9,22 dolar günün en yüksek noktası oldu. Analistler, fiyatın 9,20 dolar civarında geçici bir dirençle karşılaştığını, bu seviyenin aşılması halinde ise 9,34 ve 9,42 dolar gibi yeni direnç hedeflerinin öne çıkabileceğini belirtiyor.

Piyasa hacmi tarafında 178,67 milyon dolarlık işlem gerçekleşirken, toplam arzın 727,10 milyon LINK düzeyinde olduğu bildirildi. Fiyat hareketinin, özellikle 9,08 dolar bölgesinden yukarı yönlü tepki almasının ardından yukarı yönlü ivme kazandığı gözlendi.

Teknik görünüm ve direnç bölgeleri

Piyasa analisti BIGGEST DC, sosyal medya platformu X’te yayımladığı paylaşımda, son işlemlerde yüzde 45’in üzerinde getiri elde ettiğini savundu. Ayrıca, kısa vadede ortaya çıkan işlem fırsatlarını değerlendiren analistin grafiğinde, LINK fiyatının bir süre 9,12 dolar seviyelerinde yatay hareket ettiğine de dikkat çekiliyor.

Analist tarafından aktarılan son grafikte, “LINK’te önceki iki kısa vadeli formasyonun yanı sıra son pozisyonun da yaklaşık 9,12 dolar civarında geliştiği” ve “9,40 dolar seviyesinden aşağıya doğru düzeltme geldiği” vurgulandı. Bu aralıkta en yakın desteklerin 9,07 dolar düzeyinde bulunduğu, satış baskısının artması halinde 8,60 doların yeniden gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Teknik anlamda, 9,34-9,42 dolar aralığında belirgin direnç bölgeleri oluşurken, yükselişin devamı için bu seviyelerin aşılması gerektiğinin altı çiziliyor. Zincir üstü ve grafik analizleri, 9,07 doların altında kalınması durumunda ise fiyatın 9,00 ve 8,60 dolara kadar geri çekilebileceğine işaret ediyor.

Kısa vadeli momentum güçleniyor

Göreceli kısa vadeli teknik göstergeler, özellikle MACD tarafında olumlu sinyaller verdi. Hem MACD çizgisi hem de sinyal çizgisi 0,01 aralığında pozitif seyrederken, histogramın sıfır çizgisi civarında dalgalandığı ve kısa vadeli hareketin ivme kazandığı görülüyor.

Gözlemlenen fiyat hareketlerinde, son saatlerdeki toparlanmanın gün içi mumlarında yukarı yönlü kısa bir dizi oluşturduğu, fiyatın ise 9,08 dolardan 9,19 dolara doğru ivmelendiği kaydediliyor. Ancak, piyasa oyuncuları özellikle 9,20-9,22 dolar aralığının net şekilde aşılmasını, yükselişin teyidi bakımından kritik bir seviye olarak görüyor.

Aksi durumda LINK’in 9,07-9,22 dolar aralığında yatay hareketini sürdürmesi bekleniyor. Eğer fiyat destek bölgesinin altına inerse, aşağı yönlü baskının artabileceği ve analistin işaret ettiği 8,60 dolar hedefinin tekrar gündeme gelebileceği öngörülüyor.