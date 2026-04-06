Chainlink fiyatı yatay seyrediyor: Yeni entegrasyonlarla ekosistem büyüyor

Chainlink’in piyasa verileri, tokenin son 24 saatte 8,49 ile 8,75 dolar aralığında işlem gördüğünü ve büyük borsalardaki işlem hacminin istikrarlı bir tablo çizdiğini gösterdi. Varlığın toplam piyasa değeri yaklaşık 6,26 milyar dolar seviyesinde, günlük işlem hacmi ise 300 milyon dolar civarında bulunuyor. Dolaşımdaki LINK miktarı 727 milyon civarında ve maksimum arz bir milyar token olarak kayıtlara geçti.

Fiyat geçmişi ve piyasa likiditesi

Geçmiş fiyat verileri, bugünkü seviyelerin Chainlink’in tarihi zirvesinden oldukça uzak olduğunu gösteriyor. Mayıs 2021’de 52,88 doları gören LINK, şu anki fiyatıyla bu tepe noktasının üzerinde yüzde 80’lik bir kayıp yaşadı. Maksimum arz üzerinden yapılan tam seyreltilmiş değerlemede tokenin toplam piyasa değeri yaklaşık 8,61 milyar dolar olarak belirleniyor. Piyasa değeri oranı 0,77 seviyesinde bulunurken, 24 saatlik işlem hacmi varlığın toplam piyasa değerinin yüzde 4,78’i oranında seyretti.

Chainlink’in fiyat geçmişine bakıldığında, Eylül 2017’de 0,126 dolar seviyesinde işlem gördüğü görülüyor. Geçen süreçte, özellikle kripto para piyasasının genişlemesiyle birlikte önemli bir değer artışı yaşandığı gözlemleniyor. Buna rağmen, mevcut fiyatlama hâlâ önceki rekorun oldukça gerisinde kalıyor.

Piyasa istatistiklerinde benzer aralıklar öne çıkıyor

Başka bir veri setinde ise LINK’in aynı dönemde 8,69 dolar seviyesine yakın işlem gördüğü belirtiliyor. İlgili seansta kaydedilen en düşük fiyat 8,63 dolar, en yüksek ise 8,74 dolar olarak ölçüldü. Bu kaynakta LINK’in piyasa değeri 6,32 milyar dolar, günlük işlem hacmi ise 127 milyon dolar civarında hesaplandı.

Dolaşımdaki toplam token miktarında dikkat çekici bir farklılık bulunmuyor; piyasadaki LINK adedi yaklaşık 727,1 milyon seviyesinde. Tüm sonuçlar, Mayıs 2021’de kaydedilen yaklaşık 52,70 dolarlık zirvenin hâlâ oldukça uzağında olunduğunu kanıtlıyor. Fakat, işlem hacmi ve yatırımcı ilgisi aktif seyretmeye devam ediyor.

Ağ güncellemeleri ve teknik analizler

Chainlink Labs tarafından duyurulan son ekosistem güncellemesinde; ağa 18 yeni entegrasyonun eklendiği, bu bağlantıların dokuz farklı servis ve 22 blokzincir ağı üzerinden hayata geçirildiği paylaşıldı. Chainlink Labs, merkezi olmayan veri altyapısı ve oracle çözümleriyle sektörde tanınıyor ve düzenli olarak ekosistem güncellemeleri yayımlıyor.

Açıklamada yer alan projeler arasında merkeziyetsiz finans protokolü Aave, kripto para borsası Coinbase ve türev ürün platformu GMX bulunuyor. Ayrıca, başka blokzincir servisleri ve finansal sistemlerde de zincirler arası entegrasyonların gerçekleştirildiği aktarıldı.

Chainlink Labs’ın ekosistem güncellemesinde, “Ağımıza dahil edilen yeni entegrasyonlar, çoklu blokzincir ağı ve hizmetlerde daha fazla benimsenmeyi gösteriyor” ifadesine yer verildi.

Öte yandan, analist Filgreat teknik veriler ışığında 8,40 ile 8,20 dolar seviyelerine olası bir geri çekilme ihtimaline işaret etti. Yine de pozisyon açılışında yaklaşık 8,62 dolarlık bir stop seviyesinin takip edildiği not edildi.

Ekosistemdeki son güncellemeler, Chainlink’in blokzincir alanında daha geniş kullanıma ulaşmak için altyapı çalışmalarını ve teknik entegrasyonlarını sürdürdüğüne işaret ediyor.