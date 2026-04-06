Cardano fiyatında kritik seviyeler test ediliyor: Yatay destek kırıldı, odak yeni dirençte

Cardano (ADA), son dönemde yatay destek seviyesinin altına geriledi ve şu anda 0,24 dolar civarında işlem görüyor. Fiyat, kısa süreli yükselişler kaydetmiş olsa da önemli direnç noktaları yukarı yönlü hareketi sınırlandırmaya devam ediyor. Son 24 saatte yüzde 1’in biraz üzerinde bir artış olsa da, fiyat trendini etkileyen temel seviyelerde belirleyici bir değişim izlendi.

Fiyatta kısa vadeli zayıflık ve önemli destek bölgeleri

Teknik analizler, Cardano fiyatının daha düşük zaman aralıklarında yatay destekte kırılma yaşadığını ve bu durumun kısa vadede satıcıların elini güçlendirdiğini gösteriyor. 0,245 dolar bölgesi anahtar konuma gelirken, fiyat bu seviyenin altında kaldıkça yukarı hareketin sınırlı olacağı öngörülüyor. Eğer ADA bu eşiği aşamazsa, aşağı yönde 0,22 dolar bandı ön plana çıkıyor ve daha önce talep oluşan alanlarla uyum sağlıyor.

Fiyat şu anda 0,245 doları aşağıdan test ediyor. Bu da direnç-destek dönüşümü ihtimalini gündeme getiriyor. Yukarı yönlü momentumda yeniden 0,25–0,27 dolar aralığına geçilmesi durumunda güçlenme ihtimalinden bahsediliyor. Bunun sağlanmadığı senaryoda düşüş eğilimi devam edebilir.

Kısa vadeli hareketlere karşılık, Cardano bir süredir geniş bir birikim tabanında işlem görmeyi sürdürüyor. Bu taban, geçmişte fiyat için önemli yükselişlerin zemini olarak öne çıkmıştı. Ancak, mevcut durumda alçalan direnç çizgisi önemli bir engel yaratıyor. Bu seviyenin üzerine çıkılması halinde, fiyatın 0,30 dolar ve üstü seviyelere hareket edebileceği tahmin ediliyor.

On-chain veriler ve uzun dönem yapıdaki göstergeler

On-chain analizler, Cardano ağındaki stabilcoin arzının son bir yılda iki katından fazla büyüdüğünü ortaya koyuyor. Bu artış genellikle ekosisteme likidite girişi ve temelde talebin genişlediğine işaret ediyor. Fiyat üzerinde doğrudan bir etki yaratmasa da, daha uygun piyasa koşullarında bu likiditenin fiyat artışlarını desteklemesi mümkün görünüyor.

Cardano, blokzincir teknolojisinin geleceğine yönelik yapılan değerlendirmelerde de öne çıkıyor. Son analizlerde, Cardano’nun kuantum teknolojilerine dayanıklılık açısından önde gelen ağlar arasında gösterildiği bilgisi paylaşıldı. Bu durum, projenin uzun vadeli altyapı gücünü ve güvenliğini destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Teknik tarafta, geçmiş fiyat döngülerinde olduğu gibi, Cardano’nun 0,20–0,24 dolar aralığında güçlü bir taban oluşturduğu görülüyor. Bu bölge uzun vadeli yükseliş hareketlerinin başlangıcında rol oynamıştı. Makro göstergelerde MACD tarafında taban oluşumu sinyalinin izlendiği aktarılıyor. Eğer bu yapının devamı gelirse, ilerleyen dönemlerde fiyatın daha yüksek seviyelere adım atma ihtimali bulunuyor.

Son olarak, kısa vadede Cardano’da zayıflığın sürdüğü ve yukarı yönlü hareketin ancak belirli dirençlerin aşılmasıyla ivme kazanacağı değerlendiriliyor. Mevcut fiyat hareketleri kısa vadede riskleri artırırken, uzun dönem yapıda taban oluşumu, yükselen stabilcoin hacmi ve döngüsel modelin devam ediyor olması ekosistemin temellerinin sağlam kaldığını gösteriyor. Özellikle 0,22 dolar destek ve 0,25–0,27 dolar direnç aralığı yakından takip edilirken, bu seviyelerin aşılması fiyat yönünde belirleyici olacak.